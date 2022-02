Das größte Vintage-Kaufhaus Russlands: Hier finden Sie Artefakte aus der Sowjetzeit

Russia Beyond

„Meine Schwester hat ein altes Weihnachtsspielzeug kaputt gemacht, das ihr sehr am Herzen lag. Und ich kam hierher in der Hoffnung, dass ich das gleiche finden und sie damit für das neue Jahr glücklich machen würde“, sagt Andrei (Name auf Wunsch des Helden geändert) und blickt über Kisten mit Hunderten, wenn nicht Tausenden sowjetischer Weihnachtsbaum-Dekorationen.

Einen Steinwurf von ihm entfernt liegt eine alte sowjetische Fotopistole, daneben unzählige Reihen sowjetischen Kristalls, und über allem hängt unter der Decke eine Fahne mit Sichel und Hammer.

Andrei befindet sich im größten Vintage-Kaufhaus Russlands. Auf einer Fläche von mehr als 1.500 m² werden Gegenstände des sowjetischen Lebens verkauft, die von Zeitungen, Geschirr und Abzeichen bis hin zu schweren Kronleuchtern, Möbeln und Tonbandgeräten reichen.

Gegenüber Russia Beyond betont der Kunstdirektor des Kaufhauses, Kirill Glebowitsch, dass das Projekt von Vintage-Käufer Michail Matwejew ins Leben gerufen wurde.

Matwejew begann mit dem Kauf und Verkauf von Dingen in einer kleinen Garage, dann entwickelte sich das Projekt zu seinem eigenen kleinen Geschäft und dann zu einem großen Kaufhaus im Nordosten von Moskau.

„Das Projekt entstand aus Liebe zur Geschichte und zu alten Dingen. Unsere Besucher sind begeisterte Sammler, die sich mit Design bestens auskennen, und solche, die generell nostalgisch an ihre Jugend in der Sowjetzeit denken. Viele Gegenstände wecken Erinnerungen an Verwandte und Freunde“, erklärt Glebowitsch.

Die Mitarbeiter des Ladens kaufen in ganz Russland ein. Sie studieren den Inhalt kleiner Provinzläden und die Anzeigen der einfachen Leute für den Verkauf alter Dinge.

Neben dem Verkauf bietet das Geschäft häufig Mietwaren für Filmaufnahmen, Fernsehserien, Museen und Theateraufführungen, einschließlich für das Theater, an.

Zusätzlich zu den Dingen, die die meisten sowjetischen Familien hatten, können Sie hier wirklich seltene und teure Exponate sehen.

Zum Beispiel ein Satz Gedenkabzeichen und eine Medaille „Lenin Komsomol ist 60 Jahre alt“ mit einem Notizbuch, 10.000 Rubel (112 Euro).

Eine Puppe aus gepresstem Stoff der 1920er/30er Jahre mit einem Hochtönerknopf im Körper, 15.000 Rubel (168 Euro).

Kristallleuchter, 45.000 Rubel (504 Euro)

Antike Vitrine, 110.000 Rubel (1.230 Euro)

Antike Lampe, 59.000 Rubel (661 Euro).

Handgefertigtes Karnevalskostüm Harlekin, 16.000 Rubel (179 Euro).

Art Director des Ladens, Kirill Glebowitsch, beschwerte sich gegenüber Russia Beyond, dass es in Russland kein umfassendes Museum über das Leben in der UdSSR gebe. Das Kaufhaus "Uliza Lenina" und andere ähnliche Projekte füllen diese Lücke.

„Wir erfüllen einen Bildungsauftrag und erklären oft, dass es sich hier nicht um „Müll“, sondern um interessante Haushaltsgegenstände und Artefakte der Geschichte handelt, die es zu bewahren gilt“, resümierte Glebowitsch.

