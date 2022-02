Was hatte ein sowjetischer Bengel so in seinen Hosentaschen? (FOTOS)

1. Wohnungsschlüssel

Pixabay Pixabay

Zu den wertvollsten Besitztümern eines sowjetischen Schülers gehörte ein Wohnungsschlüssel, den er an einer Schnur um den Hals trug. Er war notwendig, um nach der Schule die Wohnung zu betreten, da die meisten Eltern bis zum Abend arbeiteten.

Sowohl Jungen als auch Mädchen trugen ihn so, damit er beim Spielen nicht verloren ging. Das Auswechseln von Schlössern war nämlich eine mühsame und teure Angelegenheit und sorgte für Ärger mit den Eltern. Schließlich hätte auch ein Dieb den verlorenen Schlüssel finden können. Also wurde der Schlüssel wie eine Halskette getragen. Manchmal hatte die Schuluniform eine spezielle Tasche für die Schlüssel an der Innenseite.

2. Münze an einer Schnur

Jungen, die von einer Telefonzelle aus anrufen, 1960. O. Neelow/TASS O. Neelow/TASS

Eine Zwei-Kopeken-Münze mit einem Loch, durch das eine Schnur gezogen wurde - ein kleiner Trick, der es ermöglichte, in einer Telefonzelle kostenlos zu telefonieren. Man steckte eine Münze in den Schlitz und zog sie nach dem Gespräch vorsichtig wieder heraus. So sparte man sich das Geld für ein Eis und andere Schülervergnügungen.

3. Steinschleuder

Eine Taschenschleuder aus Aluminiumdraht und einige U-förmige Projektile. 4RSTSIM/Legion Media 4RSTSIM/Legion Media

Ein echter sowjetischer Bengel musste natürlich eine Steinschleuder und einen Satz Geschosse mit sich führen. Die Schleuder wurde meist aus einem gegabelten Ast hergestellt und mit Isolierband umwickelt. Als Spannelement diente meist ein Gummiband aus einer Unterhose oder Jogginghose.

Eine klassische Schleuder. Legion Media Legion Media

4. Streichhölzer

Pawel Balabanow/Sputnik Pawel Balabanow/Sputnik

Streichhölzer wurden auch wegen ihres ästhetischen Wertes geschätzt. So galten beispielsweise Streichhölzer mit grünem Kopf als cooler als die üblichen braunen. Auch die Zeichnung auf der Schachtel war wichtig. In der späten Sowjetzeit wurden Souvenir-Streichholzschachteln mit Mädchen in Badeanzügen ins Land gebracht, und solche Schachteln waren bei den Jungen sehr begehrt.

Außerdem war die Streichholzschachtel ein idealer Ort, um Käfer, Spinnen und Raupen aufzubewahren. Sie konnten zum Beispiel in den Kleiderkragen des Mädchens gesteckt werden, das in der Schule vor einem saß.

5. Taschenmesser

Taschenmesser „Schkolnik“ (oben) und „Fisch“ (unten). avito.ru

Da die Jungen die meiste Zeit außerhalb der Schule auf der Straße verbrachten, war es für sie „Pflicht“, ein Taschenmesser bei sich zu haben. Um einen Apfel zu schälen oder einen Pfeil zu schnitzen.

Das einfachste Messer trug den Namen „Schkolnik" („Schuljunge“) und hatte eine stumpfe Klinge. Teurere Messer wie „Tourist“ oder „Fish“ hatten bunte Kunststoffgriffe mit dekorativer Prägung. Am meisten geschätzt wurden jedoch Klappmesser mit einer großen Auswahl anderer Geräte; neben der Messerklinge gab es auch Drahtschneider, Scheren, Jagdwerkzeuge und bei besonders guten Messern auch einen Korkenzieher.

6. Karten

Decks mit sowjetischen Karten. avito.ru/Legion Media avito.ru/Legion Media

Nur die knallharten sowjetischen Kids trugen Karten bei sich. Glücksspiel mit Geld war in der UdSSR eine Straftat. Wenn ein Lehrer das Kartenspiel eines Schülers bemerkte, konfiszierte er es sofort oder zerriss es demonstrativ. In der Schule wurde in den Pausen unter der Treppe oder in den Toiletten gespielt, häufiger jedoch außerhalb der Schule, in Gassen und an anderen Orten, wo die Gefahr, von Erwachsenen erwischt zu werden, gering war.

Meist wurde um Kleingeld, Süßigkeiten oder kleine materielle Werte gespielt. Spielen „aus Interesse“, d. h. nur zum Spaß, war selten – das galt als kindisch. Je älter ein Kind wurde, desto ernster wurden die Einsätze.

7. Teer

Ein „cooles“ sowjetisches Kind hatte oft ein hartes sowjetisches Stück „Kaugummi“ dabei - ein Stück Teer. Teer ist eine schwarze zähflüssige Masse, ein Abfallprodukt der Erdöldestillation. Man fand ihn auf Baustellen, bei der Reparatur von Rohren und beim Straßenbau. Wenn er sich verfestigte, verwandelte er sich in Bitumen, das von den Jungs (und natürlich auch von coolen Mädchen) Stück für Stück abgerissen und zerkaut wurde.

Man glaubte, dass Teer die Zähne weiß macht, und er verlieh einem auch das Aussehen eines Kaugummi kauenden ausländischen Bösewichts. Teer hatte eine einzigartige Textur: Nachdem man es geschafft hatte, ihn weich zu kauen (was bis zu einer halben Stunde dauern konnte), behielt er für lange Zeit die Plastizität eines echten Kaugummis. Man glaubte auch, dass das Kauen von Teer gut sei, um den Tabakgeruch von heimlich gerauchten Zigaretten zu überdecken.

