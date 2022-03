Wie Otto Skorzeny und andere versuchten, ein Attentat auf Josef Stalin zu verüben

In Schussweite

Stalin auf der Straße. G. Petrusow/Slawa Katamidze Collection/Getty Images G. Petrusow/Slawa Katamidze Collection/Getty Images

Am 16. November 1931 ging der Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Bolschewiki in Moskau spazieren, als ein Mann auf ihn zukam und versuchte, einen Revolver zu ziehen. Stalin wurde nicht von seinen Leibwächtern gerettet, sondern von einem Geheimpolizisten, der zufällig in der Nähe war. Er packte den Angreifer am Arm und schlug ihn nieder.

Der Täter entpuppte sich als ein gewisser Leonid Ogarew (auch bekannt unter den Namen Platonow und Petin), ein ehemaliger Offizier der Weißgardisten, Mitglied der Organisation der Russischen Allmilitärischen Union der Emigranten und darüber hinaus ein Agent des britischen Geheimdienstes. Er war kurz zuvor in Moskau eingetroffen und wurde von der Geheimpolizei OGPU überwacht.

Der sowjetische Führer Joseph Stalin, eskortiert von GRU-Geheimagenten, Ende der 1920er Jahre. Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Ogarew sammelte in der Hauptstadt Informationen, als er den sowjetischen Führer plötzlich unter Passanten auf der Straße sah. Der Geheimpolizist, der ihn beobachtete, hinderte den Agenten jedoch daran, diese Gelegenheit zu nutzen. Kurz darauf wurde Ogarew wegen Terrorismus und Spionage verurteilt und hingerichtet.

Das Attentat löste in der sowjetischen Führung einen Schock aus. Die Mitglieder der Regierung ordneten an, den Schutz des Führers zu verstärken, und unterzeichneten gemeinsam eine Resolution: „Genosse Stalin muss daran gehindert werden, in Moskau herumzulaufen.“

Falsches Auto

Sowjetischer kommunistischer Führer Joseph Stalin (1879 - 1953), Einstellen der Scheibenwischer an seinem Auto. Hulton Archive/Getty Images Hulton Archive/Getty Images

Am 6. November 1942 verließ Saweli Dmitrijew, der in einem in Moskau stationierten Regiment diente, seine Einheit und ging mit einem Gewehr in Richtung Roter Platz. Der Soldat gab sich als Wachposten aus und bezog seinen Posten am Spasski-Tor des Kremls.

Dmitrijew wartete, bis ein Regierungsfahrzeug das Tor verließ, und eröffnete das Feuer. In dem Auto befand sich Anastas Mikojan, Volkskommissar für Außenhandel der UdSSR, der bei dem Vorfall nicht verletzt wurde.

Saweli Dmitrijew. NKWD UdSSR NKWD UdSSR

Bei den anschließenden Verhören stellte sich heraus, dass der Soldat nicht Mikojan, sondern Stalin selbst im Visier hatte, aber aus Versehen auf das falsche Auto geschossen hatte. Lange Zeit versuchten die Sicherheitsdienste herauszufinden, wer hinter dem Attentat steckte. Sie befragten Dmitrijews Verwandte und Freunde und seine Kameraden.

Es gelang ihnen jedoch nicht, eine Verbindung zwischen dem Attentäter und einer nazistischen oder konterrevolutionären Organisation herzustellen. Eine medizinische Untersuchung ergab außerdem, dass Dmitrijew psychische Probleme hatte. In einem medizinischen Beurteilungsbericht aus dem Jahr 1943 heißt es: „Bei seiner Einlieferung in das NKWD-Krankenhaus Butirskaja klagt er über akustische Halluzinationen. Er sagt, er höre, wie Roosevelt über das Radio aus Amerika zu ihm spricht.“ Saweli Dmitrijew wurde am 25. August 1950 hingerichtet.

Operation Weitsprung

Stalin, Roosevelt und Churchill auf der Teheraner Konferenz. Corbis via Getty Images Corbis via Getty Images

Nachdem die deutschen Nachrichtendienste im Oktober 1943 erfahren hatten, dass Stalin, Churchill und Roosevelt eine Konferenz in Teheran abhalten wollten, beschlossen sie, die „Operation Weitsprung“ umzusetzen, die darauf abzielte, die Führer der Anti-Hitler-Koalition zu entführen oder physisch zu eliminieren.

Vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs befand sich der Iran im Einflussbereich des Dritten Reichs. Selbst nach der teilweisen Besetzung durch sowjetische und britische Truppen im Jahr 1941 gelang es den Deutschen, einen Teil ihres Geheimdienstnetzes im Land zu erhalten.

Skorzeny als Sturmbannführer im Jahr 1943. Gemeinfrei Gemeinfrei

Die Operation wurde dem besten Experten für Sondereinsätze im Dritten Reich, SS-Obersturmbannführer Otto Skorzeni, anvertraut. Die erste Gruppe von Saboteuren sollte mit den örtlichen Agenten Kontakt aufnehmen und alles für die Ankunft der zweiten Gruppe vorbereiten, die von Skorzeni selbst angeführt wurde und die Aufgabe hatte, die alliierten Führer gefangen zu nehmen oder zu töten.

Die Deutschen wussten, dass sich die britische und die sowjetische Mission in unmittelbarer Nähe zueinander befanden, während die amerikanische Mission separat am Stadtrand untergebracht war. So wurde Roosevelt, der mehrmals am Tag zu Besprechungen durch die engen Straßen Teherans reisen musste, zu einem bevorzugten Ziel.

Die Operation war jedoch von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Dank der von dem sowjetischen Spion Nikolai Kusnezow erlangten Informationen wusste der sowjetische Geheimdienst von dem bevorstehenden Attentat und neutralisierte die erste deutsche Gruppe, die in der Nähe der Stadt Qom, 70 Kilometer von Teheran entfernt, abgesetzt wurde. Nachdem die erste Gruppe gefangen genommen worden war, wurde die Operation abgebrochen.

Mit dem Granatenwerfer gegen Stalin

Lidija Schilowa und Pjotr Tawrin. Archivfoto Archivfoto

Das wohl am besten vorbereitete Attentat auf Stalin wurde dem deutschen Geheimdienstagenten Pjotr Tawrin (richtiger Name Schilo) anvertraut. Er war mit Pistolen mit einem Satz vergifteter und explosiver Kugeln sowie einem tragbaren Granatwerfer ausgerüstet. Am Arm befestigt, konnte er 40-mm-Panzerungen aus einer Entfernung von bis zu 300 Metern durchschlagen.

Als Kommandeur einer Maschinengewehrkompanie lief Tawrin im Mai 1942 zu den Deutschen über (anderen Quellen zufolge wurde er gefangen genommen). Er war bereit, mit den Nazis zusammenzuarbeiten, und absolvierte eine Spezialausbildung unter der Aufsicht von Otto Skorzeni, Deutschlands führendem Experten für Sondereinsätze.

„Skorzeni erklärte mir, welche persönlichen Eigenschaften ein Terrorist haben sollte", erzählte Tawrin den sowjetischen Sicherheitsbeamten während des Verhörs. „Er sprach über die Einzelheiten der Entführung Mussolinis, die er organisiert hatte. Skorzeni sagte mir, wenn ich am Leben bleiben wolle, müsse ich entschlossen und kühn handeln und keine Angst vor dem Tod haben, denn das kleinste Zögern und die kleinste Feigheit könnten mein Ende bedeuten... Dieses Gespräch sollte mir beweisen, dass die Durchführung eines terroristischen Anschlags gegen geschützte Personen durchaus realistisch ist, dass sie nur persönlichen Mut und Entschlossenheit erfordert und dass derjenige, der die Operation durchführt, am Leben bleiben und ein ‚Held‘ wie er werden kann.“

Arado Ar 232. Gemeinfrei Gemeinfrei

Tawrin erhielt mehrere Militärausweise und Auszeichnungen, die Kriegsgefangenen abgenommen worden waren. Er sollte als SMERSH-Major für Spionageabwehr nach Moskau kommen, gab sich aber in der Hauptstadt als Offizier der Roten Armee aus, der nach einer Verwundung auf Urlaub war. Der Saboteur plante, durch nützliche Kontakte den Standort der sowjetischen Staatsführung und die Routen der Regierungsfahrzeuge zu ermitteln.

Doch in Berlin lief es nicht ganz so wie geplant. In der Nacht des 5. September 1944 wurde ein Transportflugzeug vom Typ Arado Ar 232 mit einer Gruppe von Saboteuren, darunter Tawrin und seine Funkerin (und Ehefrau) Lidia Schilowa, von der sowjetischen Luftabwehr über der Region Smolensk abgeschossen.

Nachdem die Saboteure aus dem abgestürzten Flugzeug ausgestiegen waren, versuchten sie, das gefährliche Gebiet so schnell wie möglich zu verlassen, wurden aber bald darauf fast alle von sowjetischen Sicherheitsbeamten festgenommen.

Tawrin nach der Verhaftung. NKWD UdSSR NKWD UdSSR

Nach den Verhören wurde das Paar Teil der „Operation Nebel“, eines von der sowjetischen Spionageabwehr gegen die Deutschen gestarteten Funkmanöver. Bis April 1945 setzte sich Tawrin regelmäßig mit seinen Vorgesetzten im Dritten Reich in Verbindung und versuchte, sie davon zu überzeugen, dass er aktiv an der Erfüllung seines Auftrags arbeitete.

Nach Kriegsende wurden Pjotr Tawrin und Lidia Schilowa wegen Hochverrats und terroristischer Handlungen gegen das sowjetische Regime angeklagt. Sie wurden 1952 hingerichtet.

Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: https://t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.