Budenowka: Die Geschichte eines berühmten Symbols der Roten Armee (FOTOS)

Die Mütze wurde 1918 als Winterkopfbedeckung der Roten Armee der Arbeiter und Bauern eingeführt. In einem Befehl des Revolutionären Militärrats wird detailliert beschrieben, wie dieses Element der Uniform auszusehen hat: „Eine Mütze, die der Form des Kopfes folgt, sich nach oben hin verjüngt und das Aussehen eines Helms hat, mit biegsamer Nackenklappe und Schirm“.

Plakat "Haben Sie sich freiwillig gemeldet?" (1920). Dmitri Moor Dmitri Moor

Diese Mütze bestand aus sechs identischen, keilförmigen Teilen aus khakifarbenem Armeewollstoff. Auf der Vorderseite war ein fünfzackiger Stern (blau oder rot) aufgenäht, an dem ein kirschrotes Abzeichen in Form einer Kokarde befestigt war. Die frühen Kokarden trugen ein Hammer- und Pflugmotiv, während spätere Versionen das Hammer- und Sichel-Emblem der UdSSR trugen.

Roter Kommandant Kirill Kulik. МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Über die Ursprünge der Mütze wird immer noch gestritten. Einigen Berichten zufolge wurde ein Helm in dieser Form in der Zarenzeit für eine Parade hergestellt. Diese fand jedoch nicht statt, da die Revolution 1917 ausbrach. Die Helme verstaubten in Lagerhallen. Die Bolschewiki haben sie dann wiederverwendet und den roten Stern hinzugefügt.

Diese Theorie konnte jedoch nicht bestätigt werden, weshalb die Historiker dazu neigen, zu glauben, dass der Hut in der bolschewistischen Zeit entworfen wurde. Darüber hinaus wurde ein Wettbewerb für das Design der künftigen Budenowka ausgeschrieben, an dem bekannte Künstler, darunter Boris Kustodiew, teilnahmen.

Soldaten der Ersten Kavalleriearmee bei einer Kundgebung. Petr Ozup/Zentrales Staatsarchiv für Film- und Fotodokumente von St. Petersburg/russiainphoto.ru

Das Design der Budenowka erinnert an den antiken Helm „Jerichonka“ („Mütze von Jericho“). Helme dieser Art wurden von Bogatyrn, den legendären Helden der russischen Folklore, getragen, weshalb der ursprüngliche Name der Budenowka Bogatyrka war.

Soldaten der Roten Armee. Fotomontage für das Magazin "Sa rubeschom". Boris Ignatowitsch, Warwara Stepanowa/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Solche Helme sind in Wiktor Wasnezows Gemälde „Die Bogatyrn“ abgebildet, und so entstand die Idee, dass Wasnezow das Design der Budenowka „erfunden“ habe. Es gibt jedoch auch hier keine Beweise, die diese Theorie bestätigen.

"Bogatyrs" - Dobrynya Nikititsch, Ilja Muromez und Aljoscha Popowitsch. Wiktor Wasnezow/Tretjakow-Galerie Wiktor Wasnezow/Tretjakow-Galerie

Die Budenowka wurde während des gesamten Bürgerkriegs von den Einheiten der Roten Armee getragen. Der Name Budenowka tauchte jedoch erst nach dem Krieg auf.

Wir feiern den Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution. Proletarische Division auf dem Roten Platz in Moskau. Georgy Zelma/Sputnik Georgy Zelma/Sputnik

Die Mütze wurde von mehreren Armeen übernommen - unter anderem von der Südfront von Michail Frunze (Foto links) und der Kavalleriearmee von Semjon Budjonny. Ursprünglich hieß der Hut daher zunächst sowohl Frunzenka als auch Budenowka, nach den jeweiligen Kommandeuren.

M. W. Frunse // Marschall der Sowjetunion Semyon Budjonny in Galauniform des Modells von 1943. Gemeinfrei Gemeinfrei

Aber der Name Budenowka setzte sich in der Bevölkerung durch, vielleicht weil Semyon Budjonny besonders verehrt wurde. Auf dem Foto unten ist Budjonny selbst mit Budenowka (dritter von links) inmitten einer Gruppe amerikanischer Senatoren auf dem Roten Platz verewigt.

Semjon Budjonny, Michail Kalinin unter US-Senatoren, angeführt von Senator Johnson auf dem Roten Platz. Petr Ozup/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Die Budenowka ist nicht einfach nur eine Kopfbedeckung - sie wurde zu einem Symbol der Revolution und des Kampfes der Roten und zu einem wichtigen politischen Symbol, das von der sowjetischen Propaganda ausgiebig genutzt wurde. Die Budenowka war vor allem bei den Paraden zu den Jahrestagen der Revolution zu sehen - auch in überdimensionalen Ausführungen wie dieser.

Die Helden populärer sowjetischer Filme, wie der Rotarmist Petrucha in „Weiße Sonne der Wüste“, trugen Budenowka.

Wladimir Motyl/Lenfilm; Mosfilm, 1969 Wladimir Motyl/Lenfilm; Mosfilm, 1969

Und Großvater Nechipor in dem Film „Hochzeit in Malinowka“ zieht seine Budenowka abwechselnd an und wieder aus, je nachdem, wer gerade in seinem Dorf das Sagen hat.

Andrej Tutyschkin/Lenfilm, 1967 Andrej Tutyschkin/Lenfilm, 1967

Oder die gefeierten jungen Helden des revolutionären Kampfes aus dem Film „The Elusive Avengers“ („Die nicht erfassbaren Rächer“).

Edmond Keosayan, Mofilm, 1966 Edmond Keosayan, Mofilm, 1966

Die Budenowka ist seit 1940 nicht mehr Teil der Dienstkleidung - sie wurde durch eine wärmere Uschanka ersetzt. Die Budenowka hatte es bis dahin geschafft, zu einem ikonischen Volksemblem zu werden. Sie wurde bei verschiedenen Kundgebungen getragen. Und Kinder verwendeten die alten Budenowkas, die einst ihren Vätern oder Großvätern gehört hatten, beim Spielen.

Die Budenowka kann als eines der kollektiven kulturellen Embleme Russlands bezeichnet werden.

Ein junger Moskowiter bei einer Demonstration am 7. November. Wladimir Wjatkin/Sputnik Wladimir Wjatkin/Sputnik

Die Mütze ist häufig bei militärischen Reenactments und Paraden zu sehen.

Während des militärhistorischen Feiertags „Moskau liegt hinter uns. 1941“, der dem 72. Jahrestag der Niederlage der Nazi-Truppen in der Nähe der Mauern der Hauptstadt gewidmet ist. Artem Geodakyan/TASS Artem Geodakyan/TASS

Heutzutage gilt die Budenowka als wesentlicher Bestandteil des „russischen“ Looks - zusammen mit der Kokoschnik-Kopfbedeckung und dem Uschanka-Ohrenklappenhut. Deshalb tragen beispielsweise russische Fans bei Spielen der Nationalmannschaft eine Budenowka.

Ein Fan der russischen Nationalmannschaft unterstützt die Mannschaft beim Gruppenspiel der Fußball-Europameisterschaft zwischen den Nationalmannschaften Polens und Russlands. Wladimir Pesnja/Sputnik Wladimir Pesnja/Sputnik

Und Designer orientieren sich bei modischen Mützen im Militärstil am Budenowka-Style - hier ein Beispiel aus der Kollektion 2008 von Marianna Rosenfeld.

Modenschau der Modedesignerin Marianna Rosenfeld ("ROSENFELD") auf der Fashion Week in Moskau im Gostiny Dwor. Maxim Schemetow/TASS Maxim Schemetow/TASS

Und natürlich ist eine Budenowka ein hervorragendes Souvenir.

Verkäufer von Souvenirs mit nationalen Symbolen. Boris Kawaschkin/TASS Boris Kawaschkin/TASS

