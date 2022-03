Wie das erste russische Flugzeug erfunden wurde (FOTOS)

Ein Seefahrer, der sich nach dem Fliegen sehnte

Alexander Moschaiski verbrachte sein ganzes Leben auf See, doch sein Traum war immer der Himmel. Nachdem er den Rang eines Konteradmirals erreicht hatte, ging er als Erfinder des ersten russischen Flugzeugs in die Geschichte ein.

Nachdem er in den frühen 1860er Jahren aus dem aktiven Dienst ausgeschieden war, widmete Moschaiski seine ganze Aufmerksamkeit der Luftfahrttechnik. Er beobachtete stundenlang Vögel, studierte ihre Anatomie, baute Drachen und testete sie selbst. Diese Experimente endeten oft mit Verletzungen.

Aleksandr Moschajsky. Alexey Varfolomeev/Sputnik Alexey Varfolomeev/Sputnik

1876 führte Moschaiski in der Manege der Kavallerieschule in St. Petersburg sein erstes kleines Flugmodell vor. Der kleine bootsähnliche Rumpf wurde durch Propeller angetrieben, die durch eine Uhrfeder in Bewegung gesetzt wurden. Die „Letunja“ („Fliegendes Mädchen“) erreichte eine Geschwindigkeit von bis zu fünf Metern pro Sekunde und trug dabei eine Last von einem Kilogramm.

„Der Erfinder fand die richtige Lösung für ein altes Problem der Luftfahrt", schrieb der Schiffbauingenieur Oberst Pawel Bogoslowski über das Modell von Moschaiski. „Der Apparat fliegt und fährt mit seinen Antriebseinheiten nicht nur auf dem Boden, sondern kann auch schwimmen. Die Fluggeschwindigkeit ist großartig; er hat keine Angst vor Lasten oder dem Wind und kann in jede Richtung fliegen... Das Experiment hat gezeigt, dass alle bisherigen Hindernisse für Luftfahrzeuge von unserem begabten Landsmann überwunden wurden.“

Moschajskys Drachen. TASS TASS

Der nächste Schritt für Moschaiski war die Erschaffung einer lebensgroßen „aeronautischen Einheit..., an Bord derer ein Mensch die Kraft der Maschine und die Richtung des Apparates nutzen konnte.“

Feuervogel

Der Konstrukteur benötigte finanzielle Mittel, um ein vollwertiges Flugzeug zu bauen. In Anbetracht der Tatsache, dass 1877 ein Krieg mit dem Osmanischen Reich begonnen hatte, rechnete Moschaiski mit einem erhöhten Interesse. Die Sonderkommissionen fanden das Projekt jedoch nicht überzeugend genug und zu kostspielig, um staatliche Gelder dafür auszugeben.

„Letunja“-Modell. Gemeinfrei Gemeinfrei

„Ich wollte dem Vaterland nützlich sein und begann mit der Entwicklung meines Projekts, wofür ich meinen Posten und eine andere lukrative Karrieremöglichkeit aufgab“, beklagte sich Moschaiski. „Zunächst überlebte ich, indem ich meine bescheidenen Ersparnisse ausgab, dann verschuldete ich mich, verkaufte und verpfändete alles, was wertvoll war, sogar Uhren und Verlobungsringe... Und erst als es wirklich schlimm wurde, als ich mittellos war und nicht einmal mehr Kleidung besaß, die einem Offizier angemessen war, begann ich die Regierung nicht um eine Auszeichnung, sondern um einen Laib Brot zu bitten...“

Die Regierung hat nicht angeboten, das Projekt vollständig zu finanzieren. Sie stellte jedoch einen Teil der für die weitere Entwicklung erforderlichen Summe zur Verfügung. Langsam und nicht ohne Schwierigkeiten ging die Arbeit weiter. 1884 war das erste russische Flugzeug fertig, das Moschaiski zu Ehren slawischer Volksmärchen „Schar-Ptiza“ („Feuervogel“) nannte.

Gestörter Flug

Gemeinfrei Gemeinfrei

„Der Eindecker bestand aus einem Boot mit Holzbalken, das mit Stoff bespannt war. An der Seite waren rechteckige Flügel angebracht, die leicht gebogen waren und nach oben ragten. Alles war mit einem dünnen, in Lack getränkten Tuch bespannt. Die Hauptflügel waren aus Holz... Sie saßen etwa einen Saschen [ein veraltetes russisches Längenmaß, das etwas länger als zwei Meter ist] über dem Boden. Das Boot hatte zwei Masten. Die Flügel wurden durch Drahtseile gehalten, die an den Masten und den Stützen befestigt waren. Es gab zwei Motoren, die sich im vorderen Teil des Bootes befanden... Die Propeller waren dreiteilig und hatten jeweils vier Rotorblätter...“, beschrieb die Zeitung „Nowoje Wremja“ („Neue Zeit“) das Projekt von Moschaiski.

Das Flugzeug, das fast eine Tonne wog, war 15 Meter lang und hatte eine Spannweite von 24 Metern. Der Antrieb erfolgte durch zwei Motoren des britischen Herstellers Arbeker-Hamkens mit 10 bzw. 20 PS.

Wladimir Galin Wladimir Galin

Im Herbst 1884 wurde der „Feuervogel“ erstmals auf einem Feld außerhalb von St. Petersburg erprobt. Um den Start zu gewährleisten, wurde eine aus Holz gefertigte, nach oben gebogene Startbahn gebaut. In Anbetracht des Alters von Alexander Fjodorowitsch (57 Jahre) wurde die Aufgabe des Piloten an den Mechaniker übertragen.

Moschaiskis Flugzeug - das erste überhaupt - nahm auf den hölzernen Schienen Fahrt auf, schoss in die Höhe und schaffte etwa 100 Meter Flugzeit, bevor es anfing, an Höhe zu verlieren: Die Motoren lieferten nicht genug Leistung. Beim Aufprall auf den Boden wurde dann ein Flügel beschädigt.

Runow/Sputnik Runow/Sputnik

Der Konstrukteur hatte gemischte Gefühle: Einerseits war das Flugzeug erfolgreich abgehoben, andererseits bedurfte es einer Menge Nacharbeit, bevor ein vollwertiger Flug durchgeführt werden konnte. Alexander Fjodorowitsch konnte seinen Traum leider nicht mehr verwirklichen, er starb im Jahr 1890. Der verlassene „Feuervogel“ ging fünf Jahre nach seinem Tod in Flammen auf.

Doch der Erfinder hinterließ ein Vermächtnis. Seine Entwürfe legten in den frühen Tagen des 20. Jahrhunderts erfolgreich den Grundstein für solche Giganten der Luftfahrt wie die „Russkije Witjasi" („Russische Ritter“), „Swjatogor“ oder „Ilija Muromez“.

