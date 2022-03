Wie landet man ein Flugzeug mit 365 Passagieren nach Explosionen an Bord?

In der Nacht des 18. März 1991 explodierten Bomben an Bord eines der größten sowjetischen Passagierflugzeuge. Dennoch gelang es dem Piloten, die Maschine zu landen und im letzten Moment eine Tragödie abzuwenden.

Es war ein Sonntagabend im Frühjahr 1991 und Jewgeni Wolodin bestieg am Moskau Flughafen Wnukowo ein Flugzeug. Der 26-jährige gebürtige Nowokusnezker, der in einer örtlichen Möbelfabrik als Tischler arbeitet, hatte eine Reisetasche mit sechs Flaschen Salpeter dabei, die in drei Paketen zu je zwei Flaschen mit Klebeband verschnürt waren. Niemand überprüfte ihren Inhalt.

Der Linienflug von Moskau nach Nowosibirsk war überfüllt. An Bord befanden sich 365 Passagiere, darunter 20 Mütter mit Babys auf dem Arm. Die ersten zwei Stunden des Fluges verliefen ohne Zwischenfälle. Dann erhob sich Wolodin von seinem Sitz. Er hatte lange darauf gewartet, dass der Gang frei wurde. Doch erst servierte das Kabinenpersonal Essen, dann Getränke, dann sammelte es Müll ein. Seine Geduld war am Ende. Er stand auf, um auf jene Toilette zu gehen, die dem Cockpit am nächsten lag. Und er nahm seine Tasche mit.

„Klopfen“ an der Tür

„Zwei Stunden nach dem Start klopfte es heftig an der Cockpit-Tür“, erinnerte sich Juri Sytnyk, der Co-Pilot auf diesem Flug.

Doch was sie für ein Klopfen hielten, war in Wirklichkeit eine Explosion. Wolodin hatte eine Minute auf der Toilette verbracht, dann die Tür geöffnet und zwei Brandbomben in den Gang geworfen. Es gelang ihm nicht, die dritte Bombe zu werfen, da der Bereich um die Toilettentür bereits in Flammen stand. Wolodin wurde in der Toilette eingeschlossen.

Pilot Anatoly Ekzarkho wollte wissen, was in der Maschine vor sich ging und wies seinen Flugingenieur mit den Worten an: „Sieh nach, wer da rein will!“ Der Flugingenieur öffnete die Tür und eine Flammenwolke blies in die Kabine.

In Panik rannten einige Passagiere zu den Ausgängen und versuchten, die Luken zu öffnen. Andere rannten zum Heck des Flugzeugs, das dadurch aus dem Gleichgewicht zu geraten drohte.

„[Ekzarkho] reagierte sofort: Wie bei einem Brand vorgeschrieben, brachte er das Flugzeug in einen steilen Sturzflug. Die Il-86 raste mit einer Geschwindigkeit von 70-80 Metern pro Sekunde zu Boden, es herrschte also Schwerelosigkeit wie im Weltraum“, sagte Sytnyk.

Das Cockpit war bereits mit beißendem Rauch gefüllt, und Ekzarkho verlor das Bewusstsein. Zum Glück konnte Juri Sytnyk seine Sauerstoffmaske noch rechtzeitig aufsetzen. Nun suchte er nach dem nächsten Flughafen.

„Ich sandte eine Nachricht aus: ‘An alle die uns hören! Hier ist 86082. Wir befinden uns 160 km von der Stadt Serow entfernt. Wir stürzen ab, wir brennen.‘ Wegen des Rauchs konnte ich die Anzeigen auf dem Armaturenbrett kaum sehen. Wir befanden uns oberhalb des Uralgebirges, und es war gefährlich, unter 2.700 Meter zu gehen", sagte er.

Ein kontrollierter Absturz

Das Feuer war 20 Minuten später gelöscht, und zwar vom Flugzeugkommandanten Jakow Shrage, den Flugbegleitern und zwei Passagieren: einem Ermittler der Staatsanwaltschaft und einem Major, der in der Vergangenheit zweimal aus einem brennenden Panzer in Afghanistan entkommen war. Die Hände der beiden waren bis auf die Knochen verbrannt. Sie brauchten 14 Feuerlöscher und verhinderten, dass die Verkabelung komplett durchbrannte, was zu einem Ausfall der Bordelektronik geführt hätte.

Zu diesem Zeitpunkt war Anatoli Ekzarkho wieder zu sich gekommen, doch dann verlor der Navigator das Bewusstsein. Glücklicherweise war es ihm bereits gelungen, das Flugzeug auf einen Kurs in Richtung des Flughafens Kolzowo in Swerdlowsk [das heutige Jekaterinburg] zu bringen. Der Rauch begann sich zu verziehen und die Besatzung konnte das Armaturenbrett wieder sehen, doch nun tat sich ein neues Problem auf.

„Die Entfernung beträgt acht Kilometer, die Höhe 400 m“, meldete der Fluglotse. – „Können Sie die Landebahn sehen?“

„Nein, können wir nicht“, war die Antwort.

„Dann berührte meine Hand versehentlich oder aus einer Vorahnung heraus das Cockpitfenster. Es war mit Ruß bedeckt, und zwar nicht nur mit gewöhnlichem Ruß, sondern mit einer Art von Nadeln, die einen halben Finger lang waren. Er setzte sich auf allen Scheiben ab und ließ kein Licht mehr von außen herein“, sagte Sytnyk. Einige Sekunden lang gab es einige klare Stellen, durch die Piloten nun die Lichter der noch sechs Kilometer entfernten Landebahn sehen konnten. Das geschah buchstäblich eine Minute, bevor der geplante Sinkflug des Flugzeugs in einen unkontrollierten Absturz übergegangen wäre.

Terroranschlag

Das Flugzeug landete und rollte so weit wie möglich vom Flughafenterminal weg. Die Tür im vorderen Teil des Rumpfes wurde geöffnet, und ein Team von Kommandotruppen eilte die Treppe hinauf, um das Flugzeug zu betreten.

„Der Terrorist wurde mit einer Rauchbombe aus der Toilette geräuchert, und dann war die Hölle los“, erinnerte sich Sytnyk.

Später erfuhr Sytnyk, dass Wolodin nicht vorhatte, das Flugzeug zu entführen, und auch nicht die Absicht hatte, irgendwelche Forderungen zu stellen. Es handelte sich um einen terroristischen Anschlag mit dem einzigen Ziel, niemanden am Leben zu lassen. „Als sein Prozess vorbereitet wurde, erklärte uns der KGB, dass er unter den Einfluss armenischer Nationalisten geraten sei, die die Aufmerksamkeit auf das Thema Berg-Karabach lenken wollten. Offenbar war Wolodin ein äußerst beeinflussbarer Mensch. Jedenfalls wurde er - soweit ich gehört habe - nicht mit der Todesstrafe belegt, sondern in eine psychiatrische Klinik eingewiesen", berichtete Sytnyk.

Bei den Verhören stellte sich heraus, dass der Selbstmordattentäter 18 Monate lang das Kontrollsystem des Flughafens und das Einsteigeverfahren studiert hatte. Er wählte das größte Passagierflugzeug, eine Il-86 (dieses Modell wurde 2010 ausgemustert), und entwarf einen Sprengsatz ohne Metallteile, damit er von den Sensoren beim Einsteigen nicht entdeckt werden konnte. Damals gab es auf sowjetischen Flughäfen kein Kontrollsystem, das mit dem heutigen vergleichbar wäre, sondern nur Metalldetektorrahmen zur Überprüfung auf Schusswaffen. Niemand interessierte sich für ein paar Flaschen im Gepäck oder machte sich Sorgen darüber.

Sein Plan war es, drei Bomben in drei verschiedenen Teilen des Flugzeugs zu zünden. In diesem Szenario hätte das Flugzeug keine Chance gehabt, zu landen. Zusammen mit der Besatzung befanden sich 382 Menschen an Bord. Doch das Gedränge in den Gängen und Wolodins Ungeduld machten ihm einen Strich durch die Rechnung und er beschloss, alle drei Bomben an einem Ort zu zünden. So war es dem Zufall und dem schnellen Handeln der Besatzung zu verdanken, dass eine tödliche Situation vermieden wurde. Kein einziger Mensch verlor in dieser Nacht sein Leben.

Später erfuhr Juri Sytnyk vom KGB, dass durch Informationen Wolodins eine Reihe ähnlicher Terroranschläge in St. Petersburg, Kaliningrad und anderen Städten verhindert werden konnten.

