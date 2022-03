Was wurde aus der ersten Frau im All?

Wir schreiben das Jahr 1962. Eine sportliche junge Frau, das Haar zu einem festen Dutt hochgesteckt, trägt eine schlichte Bluse mit Kragen und einen dunklen Minirock, der von einem breiten Gürtel gehalten wird, und trägt helle Schuhe. Sie ist eine von 8.000 Frauen in der UdSSR, die sich für eine Reise ins All beworben haben. Und eine von nur fünf, die es in die nächste Runde geschafften. Ihr Name ist Valentina Tereshkova. Sie ist die Tochter einer Textilarbeiterin und eines Traktorfahrers und hat es in die erste weibliche Weltraumcrew überhaupt geschafft.

„Wir haben mit ihrer Wahl nichts falsch gemacht", werden ihre Vorgesetzten später sagen, als Valentina allein 48 Mal die Erde umrundet hat und im Altai-See gelandet ist. Chruschtschow stand auf den Tribünen des Mausoleums auf dem Roten Platz neben Tereschkowa und machte sich über die Vereinigten Staaten lustig: In einer Zeit, in der die Bourgeoisie Frauen als das schwächere Geschlecht betrachtete, war der Sozialismus in Sachen Gleichberechtigung der Zeit voraus.

Sowjetweite Suche

Es gibt verschiedene Versionen darüber, wie die Sowjets die erste Frau ins All schickten. Eine besagt, dass Sergej Kowaljow, der Leiter des Raumfahrtprogramms, hinter dem Plan stand - für ihn war es der logische Schritt nach mehreren Missionen mit Männern; ein anderer möglicher Grund war, dass der Kosmonaut German Titow nach seinem „Wostok-2“-Flug die USA besucht hatte und gehört hatte, dass die Amerikaner ernsthaft in Erwägung zogen, eine Frau ins All zu schicken.

Wie dem auch sei, Nikita Chruschtschow erfuhr von der Idee und nahm sie mit großer Begeisterung auf und beteiligte sich an diesem neuen Kapitel des Wettlaufs ins All.

Die Mission war schwieriger als die der Männer: Erstere wurden aus einem Pool von Kampfpiloten ausgewählt - und es gab zu dieser Zeit keine weiblichen Kampfpiloten. Also entschied man sich für Fallschirmjäger. Die Grundvoraussetzung war, dass sie unter 30 Jahre alt, nicht größer als 170 cm und nicht schwerer als 70 kg sein durften.

An der Endrunde nahmen 30 Bewerber teil, von denen nur fünf bestanden: Schanna Jerkina, Tatjana Kusnezowa, Valentina Ponomarewa, Irina Solowjewa und Valentina Tereschkowa - mit einer Mitgliedschaft im Aeroclub und 90 Fallschirmsprüngen im Gepäck.

Die Schlechteste als erste Wahl?

Die fünfundzwanzigjährige Tereschkowa „gewann" das Ticket ins All - sie wurde als Hauptpilotin ausgewählt. Hinter den Kulissen wurde jedoch festgestellt, dass sie eigentlich nicht die Hauptkandidatin war. Medizinische Tests und Theorien wiesen sie auf den letzten Platz.

Dennoch hielt Chruschtschow sie für die Spitzenkandidatin, und zwar aufgrund ihrer Herkunft: ein einfaches Mädchen aus einer Arbeiterfamilie aus einem weißrussischen Dorf, das nach der siebten Klasse in der Schule in einer Reifenfabrik zu arbeiten begann, um die Mutter zu unterstützen, und anschließend zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester in einer Textilfabrik. Ihr Vater fiel im Krieg mit Finnland (1939-1940), und sie selbst wurde Komsomol-Sekretärin [Kommunistische Jugendorganisation].

Der zweite entscheidende Faktor wurde von Nikolai Kamanin in seinem Tagebuch beschrieben - er leitete die Ausbildung der Kosmonautinnen: „Solowjewa oder Ponomarjewa hätten gleich beim ersten Mal geschickt werden können. Ich bin mir sicher, dass sie nicht schlechter abgeschnitten hätten - wahrscheinlich sogar besser als Tereschkowa, aber man konnte sie erst nach dem Flug als Kosmonautinnen einsetzen... Tereschkowa kann und muss nicht nur die erste Kosmonautin sein. Sie ist klug, sie hat Willenskraft, sie hinterlässt bei allen einen sehr guten Eindruck und wäre hervorragend geeignet, auf den höchsten Tribünen des Landes zu sprechen. Tereschkowa muss zu einer wichtigen Staatsdienerin gemacht werden. Sie soll die Sowjetunion auf jedem internationalen Forum mit Ehre und Brillanz vertreten."

Tereschkowa hatte ihren Weltraumflug am 16. Juni 1963. Sie erzählte ihren Angehörigen, dass sie zu einem Fallschirmsprungwettbewerb unterwegs war. Dass sie unter dem Namen „Die Möwe" ins All flog, erfuhr man aus den Nachrichten im Radio. Diese waren gute Nachrichten. Die sowjetische Frau verbrachte fast drei Tage im Weltraum und fühlte sich großartig. So hieß es in den offiziellen Verlautbarungen. In Wirklichkeit war es aber nicht so.

Das Risiko der Nichtrückkehr

„Tereschkowa hat laut Telemetrie und Überwachung den Flug mit angemessenen Ergebnissen abgeschlossen. Die Kommunikation mit den Stationen auf der Erde ließ ein wenig zu wünschen übrig. Sie schränkte ihre Bewegungen abrupt ein und saß fast bewegungslos. Sie zeigte offensichtliche Anzeichen von Schwankungen des Gesundheitszustands und der vegetativen Funktionen", heißt es im Bericht von Dr. Wladimir Jasdowski (einer der Begründer der Weltraummedizin). Sie trug sich nicht regelmäßig in das Flugtagebuch ein und schaffte es nicht, alle geplanten Experimente durchzuführen.

Einmal schlief Tereschkowa sogar zu einem ungeplanten Zeitpunkt vor Erschöpfung ein, was ihr kategorisch untersagt war. Zeitweise reagierte sie nicht auf Mitteilungen der Bodenkontrolle. Nur dem Kosmonauten Waleri Bykowski gelang es, sie zu wecken - sein Flug hatte einen Tag vor ihrem stattgefunden, so dass er sich in der Umlaufbahn befand, während Tereschkowa dort oben war (zwischen den beiden wurde eine Kommunikation eingerichtet - allerdings konnten sie sich gegenseitig nur moralisch unterstützen; ein Andocken war damals technisch noch nicht möglich).

Die größte Belastungsprobe war jedoch nicht die Übelkeit, Müdigkeit oder Schläfrigkeit - sondern etwas, das Valentina 30 Jahre lang verschwiegen hatte. Ihr „Wostok-6“-Schiff hatte die falschen Flugkoordinaten. Als es an der Zeit war, die Umlaufbahn zu korrigieren und den Sinkflug zur Erde einzuleiten, drehte das Raumschiff stattdessen in die entgegengesetzte Richtung und brachte Tereschkowa ins offene All. Sie bemerkte das Problem rechtzeitig und schaffte es, die Flugbahn manuell zu korrigieren und einen Kurs zurück zur Erde zu setzen.

Nie mehr ins All

Die Ansicht, dass der weibliche Organismus für die Raumfahrt nicht ideal geeignet sei, hatte sich allmählich durchgesetzt. Das Experiment machte die Verantwortlichen des Raumfahrtprogramms nicht gerade glücklich (was offiziell nie zugegeben wurde). Die Telemetrie war zwar zufriedenstellend, aber bei weitem nicht ideal, und die Zukunft und Durchführbarkeit solcher Missionen wurde stark in Frage gestellt.

Die Entscheidung wurde erst 1982 wieder aufgehoben. Tereschkowa ist bis heute die einzige Frau in der Geschichte, die einen Alleinflug absolviert hat (später reisten Frauen nur noch als Teil von Besatzungen). Sie war bis 1997 Kosmonautin und wurde 1995 als erste Frau in den Rang eines Generals der russischen Armee erhoben. Sie kehrte jedoch nie mehr in den Weltraum zurück. Aber sie sollte einen weiteren Auftrag erhalten.

Die Geburt einer Politikerin

„Als nach dem Flug entschieden wurde, was mit Tereschkowa geschehen sollte, riet ich Walja dringend, sich auf eine wichtige gesellschaftliche und politische Rolle vorzubereiten... Ich versuchte, sie davon zu überzeugen, dass sie bei der Eroberung des Weltraums in unserem Land eine unschätzbare Rolle spielen würde, wenn sie sich an die Menschen auf hohen staatlichen Podien wendet", erinnerte sich Kamanin.

Tereschkowa bestand jedoch darauf, dass sie ihre Ausbildung an der Militärakademie für Ingenieurwesen beenden wollte, an der sie sich nach ihrem Flug einschrieb, und ihre Arbeit im Kosmonautenausbildungszentrum als Ausbilderin und Testpilotin fortsetzen wollte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits den Kosmonauten Andrian Nikolajew geheiratet und eine Tochter zur Welt gebracht.

Doch der Wille des Staates erwies sich als stärker. Ab 1966 begann man, aus Tereschkowa eine Politikerin zu formen. Sie wurde Mitglied und Leiterin mehrerer öffentlicher Organisationen. Ihre Worte und ihre Autorität machten sie zu einer Ikone für alle sowjetischen Frauen. Tereschkowas Garderobe zog viel Aufmerksamkeit auf sich: Da sie mit verschiedenen Komitees durch die Welt reiste, konnte sie es sich leisten, sich so zu kleiden, wie es anderen sowjetischen Frauen nicht möglich war.

Tereschkowa gab nie offene Interviews und schaffte es, ihr Privatleben geheim zu halten. Von ihrem ersten Ehemann ließ sie sich 1982 scheiden. Sie heiratete erneut, diesmal den Generalmajor des medizinischen Dienstes Juli Schaposchnikow.

Seit 2015 engagiert sich die ehemalige Kosmonautin im Rahmen ihrer Karriere für den Schutz der christlichen Werte. Sie leitet den Wohltätigkeitsfonds „Memory of the Generations“. Tereschkowa unterstützte die aufsehenerregendsten staatlichen Gesetzesvorhaben, darunter die Anhebung des Rentenalters im Jahr 2018. Im Jahr 2020 schlug sie die umstrittene Idee vor, die Verfassung zu ändern, um die Aufhebung der Beschränkungen für die Amtszeit des Präsidenten zu ermöglichen. Der Vorschlag wurde angenommen. Am 6. März 2022 wurde Valentina Tereschkowa 85 Jahre alt. Sie ist immer noch amtierendes Mitglied der Staatsduma.

