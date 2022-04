Fünf Flüche, die die Romanows verfolgten

Der Fluch von Marina Mnischek

Die Herrschaft der Romanow-Dynastie begann in blutigen Zeiten. Ein dreijähriger Junge wurde 1614 hingerichtet, nur ein Jahr nachdem Michail Romanow Zar geworden war. Das Kind hieß Iwan Worjonok („Ворёнок", was „Kleiner Dieb" bedeutet) und war der Sohn des falschen Dmitrij II. und seiner polnischen Frau Marina Mnischek. Warum sollten die Romanows so etwas Schreckliches tun?

Der Junge wurde gehängt, weil seine Mutter 1606 in Moskau zur Zarin gekrönt worden war - ihr Sohn hatte also zumindest vage Ansprüche auf den Thron. Die Romanows, die von der Landesversammlung unterstützt wurden, leugneten diese Ansprüche und zogen es vor, ein Baby zu töten, anstatt sich der Gefahr einer weiteren dunklen Zeit wie die zwischen 1598 und 1613 auszusetzen.

Die Legende besagt, dass Marina Mnischek sehr wütend wurde, als sie von dem schrecklichen Tod ihres Sohnes erfuhr. Sie schlug ihren Kopf gegen die Wände ihrer Zelle und schrie Flüche. Die Dynastie, so sagte sie, die ihre Herrschaft mit der Erhängung eines unschuldigen Kindes begann, wird so enden, wie sie begann - mit dem grausamen Tod von Kindern.

Der Fluch von Marina Mnischek tauchte 1918 wieder auf, als die Welt von der grausamen Hinrichtung der Familie Romanow erfuhr. Dennoch könnte es sich um eine postfaktische Legende handeln, denn es gibt keine gesicherten Beweise darüber, wo und wie Marina Mnischek selbst gestorben ist - nach ihrer Inhaftierung im Jahr 1614 wurde sie nie wieder gesehen oder gehört.

Der Fluch von Eudoxia Lopuchina („St. Petersburg soll leer sein!")

Porträt der Kaiserin Eudoxia Feodorowna, geb. Lopuchina. Gemeinfrei Gemeinfrei

Eudoxia Lopuchina, die erste Frau Peters des Großen, wurde 1698 zur Nonne gezwungen. Zuvor waren ihr Vater und zwei Onkel wegen Beteiligung an einer staatsfeindlichen Verschwörung unterdrückt worden. Peter wandte sich abrupt von seiner ersten Frau ab. Sie wurde nach strengen russischen Traditionen erzogen und war die Mutter seines unglücklichen Sohnes Alexej (1690-1718). Dieser wurde gerade acht Jahre alt, als man ihm seine Mutter wegnahm und sie in das Susdal-Pokrowski-Kloster verbannte.

Zarin Eudoxia soll zur Schwester ihres Mannes, Marija Alexejewna, gesagt haben, dass „St. Petersburg nicht bestehen und leer sein werde". Marija Alexejewna gab dieses Gerücht an den Sohn von Peter und Eudoxia, Alexej, weiter, der 1718 bei einem Verhör darüber berichtete. Doch in St. Petersburg selbst wurden 1722 Mitglieder des Klerus verurteilt, weil sie Gerüchte über dieselbe Prophezeiung verbreitet hatten, eine der eindringlichsten in der Geschichte St. Petersburgs. Inzwischen ist die Stadt immer noch intakt und voller Menschen.

Mönch Abels Vorhersage des Todes von Katharina II.

Porträt von Katharina II. Fjodor Rokotow / Tretjakow-Galerie Fjodor Rokotow / Tretjakow-Galerie

Wassili Wassiljew, der sich selbst Mönch Abel nannte, lebte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In den 1780er Jahren legte er das Mönchsgelübde ab, lebte aber hauptsächlich als Wanderer und hielt sich unterwegs in verschiedenen Klöstern auf. In einem Buch mit Prophezeiungen, das in Abels Zelle im Nikolo-Babajew-Kloster gefunden wurde, wo er sich 1796 aufhielt, hieß es angeblich, dass die Zarin Katharina II. in acht Monaten sterben würde.

Abel wurde verhaftet und die Vorhersage wurde der Kaiserin gemeldet. Nach einem Verhör durch die Geheime Expedition, das Organ der Staatssicherheit, wurde Abel in die Festung Schlisselburg geschickt. Doch seine Prophezeiung ging in Erfüllung, als Katharina im November 1796 starb und Paul I. Kaiser wurde. Abel wurde auf Pauls persönlichen Befehl hin freigelassen. Doch schon bald fuhr er fort, gegen Geld die Zukunft vorauszusagen, wurde verhaftet und erneut ins Exil geschickt. Nach mehreren Gefängnisaufenthalten wurde Abel schließlich in das Spaso-Efimijew-Kloster in Susdal geschickt, wo er 1841, bereits im Alter von 80 Jahren, starb. Es gibt keine Gewissheit über den Wahrheitsgehalt von Abels anderen Prophezeiungen, von denen viele durch die Gerüchte, die nach seinem Tod die Runde machten, auf ihn zurückgeführt wurden.

Rasputins Prophezeiung

Grigori Rasputin (1872–1916), russischer Mystiker und spiritueller Berater der Romanows und eine höchst einflussreiche Figur am Hof von Zar Nikolaus II., um 1905. Hulton Archive/Getty Images Hulton Archive/Getty Images

Grigoriy Rasputin wurde im Dezember 1916 getötet, weniger als drei Monate bevor die Romanow-Dynastie ihre Herrschaft beendete. Erst nach seinem Tod erfuhr Nikolaus II. von dem Brief, den Rasputin ihm geschickt hatte. Rasputins Sekretär Aron Simanowitsch schrieb in seinen Memoiren, dass dieser Brief eine Prophezeiung enthielt: „Zar des russischen Landes, wenn du die Glocken läuten hörst, die dich über den Tod von Grigoriy informieren, dann wisse: Wenn Attentäter mich, russische Bauern, meine Brüder töten, dann hast du, der russische Zar, niemanden zu fürchten. Bleib auf deinem Thron und regiere. Aber wenn deine Verwandten den Mord begangen haben, dann wird keiner aus deiner Familie, das heißt, Kinder und Verwandte, länger als zwei Jahre leben. Das russische Volk wird sie töten."

Aron Simanowitsch sagt, er habe den Brief der Kaiserin Alexandra gegeben, die ihn gelesen, ihn aber Nikolaus II. erst nach Rasputins Tod gezeigt habe. Tatsächlich war ein Verwandter von Nikolaus II., sein Cousin, Großfürst Dmitri Pawlowitsch, Teil der Anti-Rasputin-Verschwörung und gehörte zu den Mördern von Grigori. Er starb jedoch 1942 in der Schweiz. Nikolaus II. und seine Kinder und Verwandten lebten nicht länger als zwei Jahre - sie wurden 1918 in Jekaterinburg und Alapajewsk ermordet.

Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass Historiker die Memoiren von Simanowitsch als nicht vertrauenswürdige Quelle betrachten und diese Geschichte wahrscheinlich erfunden ist - in anderen Quellen finden wir keine Spuren von Rasputins Brief und der "Prophezeiung".

Das Ipatjew-Kloster und das Ipatjew-Haus - ein Zufall

Dreifaltigkeitskathedrale des Ipatjew-Klosters zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Gemeinfrei Gemeinfrei

Es handelt sich nicht um eine Prophezeiung, sondern einfach um einen seltsamen Zufall in der russischen Geschichte: Die Herrschaft der Romanow-Dynastie begann 1613 im Ipatjew-Kloster (Region Kostroma, Russland), und der letzte Zar der Dynastie und seine Familie wurden 1918 im Ipatjew-Haus in Jekaterinburg getötet.

Das Ipatjew-Kloster in Kostroma wurde nach dem Heiligen Hypatius von Gangra benannt.

Im Jahr 1613 lebten Michail Romanow und seine Mutter Zarin Martha hier in Sicherheit vor den Wirren jener Zeit, und als die Landesversammlung Michail zum neuen Zaren wählte, kam die Delegation aus Moskau ins Ipatjew-Kloster. Dort fand in der Dreifaltigkeitskathedrale eine Zeremonie zur „Berufung" Michails zum Zaren statt.

Ipatjew-Haus. 1928. Die ersten beiden Fenster links und zwei Fenster am Ende sind das Zimmer des Königs, der Königin und des Erben. Das dritte Fenster von hinten ist das Zimmer der Großherzoginnen. Darunter befindet sich das Kellerfenster, in dem die Romanows erschossen wurden. Gemeinfrei Gemeinfrei

Das Ipatjew-Haus in Jekaterinburg wurde so genannt, weil es Nikolaj Ipatjew, einem Armeeoffizier und Ingenieur, gehörte. Als die Bolschewiki 1918 an die Macht kamen, beschlagnahmten sie das Haus von Ipatjew und brachten Nikolaus II. mit seiner Familie und seinen Bediensteten dorthin. Am 17. Juli 1918 wurden der Zar und seine Familie hingerichtet.

Obwohl das Kloster und das Haus in keiner Weise miteinander verbunden sind, ist der Zufall offensichtlich.

Und wenn der Fluch von Marina Mnischek jemals tatsächlich ausgesprochen wurde, bewahrheitete er sich schließlich auch.

