Was steckte hinter der Idee der Arbeitervereine in der UdSSR? (FOTOS)

Die ersten revolutionären Jahre in Russland waren eine Zeit des sozialen und politischen Umbruchs, aber auch des kulturellen Aufschwungs und der Begeisterung der Massen für die neue sowjetische Lebensweise.

Millionen von Menschen, die an die Idee der Sowjetunion glaubten und die Bolschewiki in den ersten Revolutionsjahren in Russland unterstützten, strebten danach, eine völlig neue Gesellschaft aufzubauen.

Dieses ehrgeizige Ziel erforderte eine soziale Einrichtung, die dazu beitragen sollte, einen bestimmten Typus von Individuum zu kultivieren und gleichzeitig die Menschen zu unterhalten und zu beschäftigen. Die staatlich geförderten Arbeitervereine waren die Antwort.

Unmittelbar nach der Russischen Revolution wurden überall kompakte Kulturzentren errichtet. Jede Siedlung, jedes Dorf und jede Stadt hatte ihren eigenen Arbeiterverein.

"Ist sie eine Wette wert?", Regie: Juri Tschuljukin, 1962, Mosfilm

Im Jahr 1920 wurden die wichtigsten sozialen Funktionen der Kulturzentren festgelegt. Diese Einrichtungen sollten die Entwicklung von Theaterclubs, Musikunterricht für die Massen, bildende Kunst, Museen, Leibeserziehung und Sport fördern.

Telia Railway Club, 1930er Jahre. Iwan Panow / Russia in photo

Zu einem durchschnittlichen Arbeiterverein gehörten häufig ein Theater, ein Kino, eine Bibliothek, soziokulturelle und pädagogische Aktivitäten für Erwachsene und Kinder, Handwerkswerkstätten und manchmal auch ein Tanzsaal und eine Halle für verschiedene sportliche Aktivitäten. Insgesamt handelte es sich um einen Ort, an dem sich die Arbeiter nach der Schicht erholen, Kontakte knüpfen und lernen konnten.

UdSSR. Oktober 1955. Tanzen im Dorfklub. TASS TASS

Die Arbeitervereine in der UdSSR wurden in enger Zusammenarbeit mit dem sowjetischen Staat organisiert. Die Behörden nutzten diese äußerst populäre soziale Einrichtung, um Menschen zu kultivieren, die sich den von der neuen Sowjetregierung verkündeten Idealen verschrieben hatten. Die Arbeitervereine sollten Massen von Arbeitern zu kulturell interessierten, initiativen, politisch gebildeten und engagierten Kommunisten machen.

In der Nähe des Dorfklubs im Dorf Koltsovka der Staatsfarm Stalin. Tschuwaschien, 1940. Anatoly Garanin / Sputnik Anatoly Garanin / Sputnik

In einem Brief an die Belegschaft einer Fabrik vom 7. November 1922 wandte sich der Führer des jungen Sowjetstaates, Wladimir Lenin, an die Arbeiter: „Heute, am Tag des fünften Jahrestages der Revolution, begrüße ich mit besonderer Freude die Eröffnung Ihres Vereins und drücke die Hoffnung aus, dass Sie, die Arbeiter und Angestellten des staatlichen Elektrizitätswerks (...) gemeinsam in der Lage sein werden, diesen Klub zu einer der wichtigsten Stellen für die Erziehung der Arbeiter zu machen.“

UdSSR. Moskau Region. 1963. Schulkinder im Kulturhaus der nach Wladimir Iljitsch benannten Kolchose, Bezirk Leninsky. Wiktor Budan / TASS Wiktor Budan / TASS

In den ersten Jahren der Sowjetunion belegten die Arbeitervereine leerstehende Herrenhäuser, Kirchen und andere Gebäude, die nach der Revolution ihre Funktion verloren hatten. Während in einer winzigen und abgelegenen Siedlung eine kleine Hütte als Ort für die Unterbringung eines Arbeiterklubs genügte, waren in den großen Städten, in denen die gesamte industrielle Macht der frühen Sowjetunion angesiedelt war, mehrere Arbeiterhäuser erforderlich. Daher wurden einige der größten Arbeiterhäuser für die Beschäftigten bestimmter Fabriken und Hersteller gebaut.

Welikie Luki, Troizkaja-Straße (später Karl-Liebknecht-Allee). Im Vordergrund das Gebäude des Zentralarbeiterklubs. Gemeinfrei Gemeinfrei

In diesen Fällen entsprach das Ausmaß des Baus oft dem enormen Umfang des verkündeten Ziels. Einige der Arbeiterhäuser waren äußerst prunkvoll und symbolisierten den Pioniergeist des neuen Sowjetstaates.

Gemeinfrei Gemeinfrei

Seltsamerweise war die Idee, Orte zu schaffen, an denen sich die aus den ländlichen Gebieten in die Städte strömenden Arbeiter erholen, Kontakte knüpfen und lernen konnten, keine sowjetische Erfindung. Die allerersten Arbeiterhäuser - damals als Volkshäuser bekannt - wurden von der zaristischen Regierung vor der Revolution geschaffen. Die Idee hinter dieser Politik war, die neuen Bewohner der schnell wachsenden Industriestädte zu beschäftigen, zu beruhigen und zu erziehen, damit ihre Anwesenheit die öffentliche Sicherheit nicht gefährdete.

Moskau, Volkshaus Wwedensky am Wwedenskaya-Platz (heute Schhurawlew-Platz) 1910 - 1915. Gemeinfrei Gemeinfrei

Das Wwedenski-Volkshaus war eines dieser Gebäude, die in Moskau errichtet wurden. Es wurde 1903 erbaut und gehörte zu den Volkshäusern, die in der zaristischen Ära am Rande der Moskauer Industriegebiete errichtet wurden. In dem zur Einrichtung gehörenden Theater wurden Stücke von Shakespeare, Ostrowski und Tschechow aufgeführt.

Der Rusakow-Club in Moskau. Iwan Denisenko / Sputnik Iwan Denisenko / Sputnik

Der Rusakow-Klub in Moskau wurde 1929 für die Union der kommunalen Arbeiter gebaut. Sein charakteristisches Merkmal sind die massiven Blöcke, die aus dem Hauptkörper des Gebäudes herausragen.

UdSSR. Moskau. 1. Oktober 1979. ZIL Kulturpalast. Jury Lisunow / TASS Jury Lisunow / TASS

Einige der Arbeiterhäuser wurden auch „Kulturpaläste“ genannt. Dieser besondere „Kulturpalast“ wurde 1931 in Moskau für die ZIL-Fabrikarbeiter gebaut.

Kulturpalast Gorki. Leningrad, 1938. Russische Nationalbibliothek Russische Nationalbibliothek

Dies ist ein Beispiel für einen Arbeiterverein in Leningrad (heute St. Petersburg). Das Gebäude wurde in den späten 1920er Jahren errichtet.

Viele der Gebäude, in denen sich die Arbeitervereine befanden, haben ihre Funktionen bis heute beibehalten. Sie beherbergen Theater, Museen, Kulturhäuser und andere öffentliche Einrichtungen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.