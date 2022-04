So sah Russland im Jahr 1952 aus (FOTOS)

Das Stalin-Regime war nicht mehr so brutal, und das Leben in der Sowjetunion ging nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg endlich wieder vorwärts. Neue Industrien, Aktivitäten und Hoffnungen kamen auf.

Die frühen 1950er Jahre waren die Zeit der ikonischsten sowjetischen Bauwerke in Moskau - der so genannten Sieben-Schwestern-Wolkenkratzer von Stalin. Von vielen Spielplätzen in Kindergärten aus konnten die Kinder die historische Kulisse in der Ferne sehen.

Einer der ersten Wolkenkratzer, der fertiggestellt wurde, war das Wohnhaus an der Kotelnitscheskaja Promenade. Im Hintergrund ist ein Schneeräumfahrzeug bei der Arbeit zu sehen.

Eines der wichtigsten Ereignisse des Jahres war die Eröffnung des 101 Kilometer langen neu gebauten Wolga-Don-Schifffahrtskanals.

Unten machen sich die Schiffsbauer der Baltischen Werft in Leningrad an die Arbeit

Hafenarbeiter von Noworossijsk machen eine Pause.

Moskwitsch 400, hergestellt von der sowjetischen Moskwitsch-Autofabrik.

Im Inneren der Motorenprüfwerkstatt des Moskwitsch-Werks

Oxymoron Foto: Eine von den sowjetischen Behörden genehmigte Konferenz aller Kirchen und religiösen Vereinigungen mit dem Patriarchen Alexej I. von Moskau in der Mitte, rechts unter dem Porträt Stalins.

Der Dichter Sergei Michalkow, Autor des Textes der sowjetischen Hymne, und sein Sohn Nikita Michalkow, der spätere berühmte russische Filmregisseur.

Start des 100-Kilometer-Rennens im Rahmen der All-Union-Wettbewerbe im Motorsport.

Auch Demonstrationen waren Teil des sowjetischen Lebens. Das Bild zeigt die Feiertagsdemonstration am 1. Mai, dem Tag des Friedens, der Arbeit und des Frühlings.

Die Mai-Militärparade, die auf dem Roten Platz in Moskau abgehalten wird.

„Oh Sport, du bist der Frieden.“ Das Bild zeigt die Teilnehmer eines in der UdSSR erfundenen rustikalen Sportwettbewerbs, der „Spartakiade".

Josef Stalin nimmt an der Maifeier auf dem Lenin-Mausoleum auf dem Roten Platz in Moskau teil.

Wladimir Sawostjanow, Wasily Jegorow/TASS Wladimir Sawostjanow, Wasily Jegorow/TASS

Frauen sammeln Sonnenblumenkerne.

Ein Zeitungsverkäufer auf dem Dorf mit den neuesten Ausgaben.

Murow Museum für Kunst und Geschichte Murow Museum für Kunst und Geschichte

Ein Open-Air-Konzert für die Bewohner einer Kolchose.

A.Scherstnew/VDNKh-Bibliothek A.Scherstnew/VDNKh-Bibliothek

Galina Ulanowa als Aurora im Ballett „Schwanensee“ auf der Bühne des Kirow-Theaters in Leningrad.

Eines der wenigen Dinge, die sich im Laufe der Zeit nicht verändert haben, ist das Bolschoi-Theater in Moskau.

Opernsängerin Irina Maslennikowa bei der Anprobe eines Pelzmantels.

Eine neue Metrostation, Belorusskaja an der Kreislinie, wurde 1952 eröffnet.

Kolchos-Kollektivbauern beim Verladen von Getreide in Waggons.

Ein Zahnarzt behandelt einen Patienten.

Unten steht nicht nur ein Postwagen, sondern auch ein mobiles Kommunikations- und Telegrammbüro.

Die Sowjetunion war berühmt für ihre Schachgroßmeister, und Frauen waren keine Ausnahme, wenn es um die Beherrschung des Spiels ging. Auf dem Bild unten ist Walentina Belowa (links) während einer Partie beim Internationalen Frauenschachturnier in Moskau zu sehen.

Museum von Moskau Museum von Moskau

„Ihre Papiere, bitte!“

Kinder aus dem Krim-Pionierlager „Artek“ spazieren am Strand.

Die sowjetischen Pioniere waren sehr eifrig im Schiffsmodellbau.

... und ebenso im Flugzeugmodellbau.

Das Kindergesangs- und Tanzensemble des Moskauer Hauses der Pioniere wurde 25 Jahre lang von Wladimir Loktew geleitet (und ist inzwischen nach ihm benannt).

Die Eröffnung des Kulturpalastes für Arbeiter in Tscheljabinsk.

Historisches Museum des südlichen Urals Historisches Museum des südlichen Urals

Die sowjetischen Behörden verboten das Weihnachtsfest, erlaubten aber das Neujahrsfest mit seinem neuen Hauptsymbol - dem Neujahrsbaum. Das Fest wurde speziell für Kinder eingeführt, damit sie Geschenke erhalten konnten.

