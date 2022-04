Wie das Puschkin-Museum der Schönen Künste beinahe zum Stalin-Museum wurde

Meisterwerke der Weltkunst wurden aus der Ausstellung entfernt und eingelagert, während in den riesigen Museumssälen Geschenke an Stalin ausgestellt wurden.

Das Staatliche Puschkin-Museum der Schönen Künste in Moskau ist eine der größten Sammlungen von Weltkunst in Russland. Es wäre jedoch beinahe geschlossen und zu einem Josef Stalin gewidmeten Museum geworden. Dies geschah in den späten 1940er Jahren, als in den Mauern des Museums eine Ausstellung mit Geschenken an den sowjetischen Führer organisiert wurde, die den größten Teil der bisherigen Exponate ersetzte. Es war als Dauerausstellung konzipiert.

Überquellende Lagerräume

Puschkin-Museum der Schönen Künste Puschkin-Museum der Schönen Künste

Im Zuge des Kampfes gegen den „Kosmopolitismus“ schlossen die sowjetischen Behörden 1948 das nahe gelegene Museum für Neue Westliche Kunst, und ein Teil seiner Sammlung wurde dem Puschkin-Museum übergeben. Diese Sammlung bestand aus unbezahlbaren Meisterwerken, die vor der Russischen Revolution von den berühmten Kaufleuten Sergej Schtschukin und Iwan Morosow zusammengetragen worden waren, darunter Gemälde der Impressionisten, Postimpressionisten und Modernisten wie Claude Monet und Renoir sowie Matisse und Picasso. Diese „dekadenten“ Werke wurden eingelagert, ohne dass sie jemals ausgestellt werden konnten.

Dank der Kriegsbeute konnte das Museum den Überfluss an Schätzen kaum bewältigen und war buchstäblich vollgestopft mit Kunstwerken aller Art. Die Museumsmitarbeiter hatten keine Zeit, eine umfassende Inventarisierung vorzunehmen, und viele Gegenstände stapelten sich in den Lagerräumen. Einige unauffindbare Gemälde westlicher Meister wurden sogar zur Dekoration von Staatsämtern verwendet. Trophäenmöbel aus dem Zweiten Weltkrieg wurden manchmal in wissenschaftlichen Abteilungen und anderen Büros für funktionale Zwecke verwendet.

1949 kam plötzlich eine Regierungskommission in das Museum, um eine Ausstellung mit Geschenken für Josef Stalin zu dessen 70. Geburtstag zu konzeptionieren.

Rascher Wechsel der Szenerie

Museum im Jahr 1947. Anatoly Garanin / Sputnik Anatoly Garanin / Sputnik

Höfliche, aber beharrliche Männer in Uniform begannen, die zentralen Säle des Museums auszuräumen, und in etwas mehr als zwei Tagen wurden etwa 1.500 Gegenstände aus 12 Sälen entfernt. Gemälde französischer, niederländischer, italienischer und anderer westlicher Meister wurden eingelagert, ebenso wie die Perle des Museums: die berühmten Skulpturen- und Architekturabgüsse der Antike.

Viele Jahre später fand Alexei Petuchow, heute ein leitender Forscher am Puschkin-Museum, schließlich Museumsmitarbeiter, die an diesem Projekt gearbeitet hatten. Eine der Angestellten erinnerte sich, wie sie und ihr Kollege in den leeren Saal kamen, in dem einst italienische Kunst ausgestellt war, und beide vor Hilflosigkeit zu weinen begannen.

In der Rekordzeit von nur einer Woche wurden die Sperrholzkonstruktionen für die Stalin-Geschenkausstellung installiert. Der klassische Portikus des Museums wurde von einem riesigen Porträt des sowjetischen Führers überdeckt. Ironischerweise befanden sich in dem Raum dahinter Meisterwerke von Picasso. Gleichzeitig wurde die Ausstellung unter Missachtung der Brandschutznormen aufgebaut: Es gab Stapel von leicht entzündlichen Gegenständen und Stoffen, die Gänge waren blockiert und die elektrische Anlage war überlastet.

Ein Museum im Museum

Schüler bei einer Exkursion in einem der Säle des Staatlichen Puschkin-Museums der Schönen Künste, 1947. Anatoly Garanin / Sputnik Anatoly Garanin / Sputnik

Diese Ausstellung schien alles zu haben: Teppiche und Tafeln mit gestickten Figuren von Stalin und seinen führenden Genossen, etwa 1.000 Statuen des Führers, darunter Skulpturen, die von schlesischen Bergleuten aus Anthrazit gehauen wurden. Es gab auch Vasen, Textilien, Porzellan und sogar Bonbons und Süßigkeiten von Kommunisten aus aller Welt (viele hatten bereits Würmer, aber niemand wagte es, die süßen Huldigungen an Stalin wegzuwerfen).

Ein zentraler Saal der Ausstellung. Puschkin-Museum der Schönen Künste Puschkin-Museum der Schönen Künste

Im Gespräch mit Petuchow erinnerte sich Olga Nikityuk, eine Mitarbeiterin aus dieser Zeit, daran, dass seriöse Experten für westliche Kunst Führungen über Stalins Porträts auf Reiskörnern, Kohle und Metall geben mussten. Der Text der Führung wurde von den Kreml-Organisatoren vorgegeben und musste auswendig gelernt werden. Nicht die geringste Abweichung war möglich - alles wurde streng überwacht, und bei der geringsten Zuwiderhandlung drohte die Entlassung.

Außerdem musste das Museumspersonal für perfekte Ordnung sorgen.

Ein Saal mit Geschenken aus China. Puschkin-Museum der Schönen Künste Puschkin-Museum der Schönen Künste

Das Museumsgebäude wurde streng bewacht, und die Ordnungskräfte setzten sogar Wachhunde ein.

Am Ende hatten etwa vier Millionen Menschen die Ausstellung besucht... Aber Stalin selbst tauchte nicht auf. Die Ausstellung hatte keine zeitliche Begrenzung, und selbst nach dem Tod ihres Protagonisten im März 1953 dachte niemand daran, sie einzupacken…oder wagte es nicht.

An einem Sommertag im Jahr 1953 jedoch, als die Museumsmitarbeiter morgens zur Arbeit kamen, fehlte der riesige turkmenische Teppich mit den Porträts der Mitglieder des Politbüros (siehe Bild unten). In einem so streng bewachten Gebäude konnte es sich nicht um einen Diebstahl oder einen versehentlichen Verlust handeln. Das Problem war, dass auf dem Teppich Stalins engster Genosse, der mächtige Innenminister Lawrenti Beria, abgebildet war, der verhaftet worden war. Bald darauf wurde die Ausstellung für immer geschlossen.

Ein ganzer Saal mit Geschenken aus der Tschechoslowakei. Puschkin-Museum der Schönen Künste Puschkin-Museum der Schönen Künste

Nach der Schließung wurden die Gegenstände, die zumindest einen gewissen künstlerischen oder kulturellen Wert hatten, auf andere Moskauer Museen verteilt.

Am 25. Dezember 1953 eröffnete das Puschkin-Museum die Säle der Kunst und Kultur des Alten Orients, der Antike und Westeuropas (vom 4. Jahrhundert v. Chr. bis zum 20. Jahrhundert). Auch die Werke der Impressionisten waren endlich wieder öffentlich zu sehen.

Turkmenischer Teppich mit Porträts von Stalin und Mitgliedern des Politbüros. Puschkin-Museum der Schönen Künste Puschkin-Museum der Schönen Künste

Später, nach der umfassenden Restaurierung, zeigte das Museum auch eine Ausstellung von Trophäen und Meisterwerken aus dem Dresdner Kunstmuseum. Raffaels Meisterwerk, die „Sixtinische Madonna“, wurde zum ersten und letzten Mal in Russland ausgestellt, bevor es in seine Heimat nach Deutschland zurückkehrte.

„Sixtinische Madonna“ von Raffael in der Ausstellung „Meisterwerke der Dresdner Gemäldegalerie“ im Puschkin-Museum, 1955. Puschkin-Museum der Schönen Künste Puschkin-Museum der Schönen Künste

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.