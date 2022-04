Sowjetische und kanadische Entdecker fuhren auf Skiern von der UdSSR über den Nordpol nach Kanada

In einem Überlebenskampf spielten politische Streitigkeiten inmitten des Kalten Krieges keine Rolle mehr.

Im Jahr 1988, als der Kalte Krieg die Welt in zwei Hälften teilte, schloss sich ein Team aus sowjetischen und kanadischen Skifahrern zusammen, um eine beschwerliche Mission zu unternehmen: auf Skiern von der Sowjetunion über den Nordpol nach Kanada zu gelangen.

Die Expedition

Dmitry Schparo/Sputnik Dmitry Schparo/Sputnik

Die Planungen für die Expedition begannen 1986. Zunächst hegte eine Gruppe sowjetischer Wissenschaftler und Funkamateure den Plan, per Ski zum Südpol zu fahren. Im Laufe der ersten Vorbereitungen überdachten die Abenteurer ihr endgültiges Ziel und planten stattdessen eine Skiexpedition zum Nordpol.

Während die Vorbereitungen in der Sowjetunion liefen, bekamen die Kanadier Wind von der Idee und fanden sie so gut, dass sie nicht nur anboten, sich der Expedition anzuschließen, sondern sie auch noch anspruchsvoller zu gestalten. Sie wollten, dass die Gruppe den Nordpol überquert und dann weiter nach Kanada fährt. Die sowjetischen Skifahrer nahmen die Herausforderung an.

Zerrissener Himmel und Erdnussbutter

Dmitry Schparo/Sputnik Dmitry Schparo/Sputnik

Am 3. März 1988 brach ein kleines Team aus acht sowjetischen und vier kanadischen Männern zu der gefährlichen Expedition auf. Jeder von ihnen verfügte über ein anderes Fachwissen, das für den Erfolg der riskanten Mission entscheidend war. Sie waren Ärzte, Forscher, Funker und Fotografen. Sogar ein Künstler gehörte zum sowjetischen Team.

In den folgenden Monaten arbeiteten die Vertreter zweier verfeindeter Ideologien, vereint in ihrer Liebe zum Abenteuer, zusammen und verließen sich nicht nur für den Erfolg ihrer Expedition, sondern auch für ihr eigenes Überleben aufeinander. Angesichts der schwierigen Bedingungen war dies manchmal in Gefahr.

W. Tschistyakow/Sputnik W. Tschistyakow/Sputnik

Es war von Anfang an klar, dass die Reise kein Spaziergang werden würde. Der Start der Expedition verzögerte sich um zwei Tage, da das Flugzeug mit den Forschern aufgrund der schlechten Wetterbedingungen nicht von der Insel Sredniy im Nordpolarmeer abheben konnte.

Als sich das sowjetisch-kanadische Team schließlich auf den Weg machte, waren sie schockiert über das, was sie in dem unwirtlichen, unbewohnten Gebiet der Arktis erwartete. Die Temperatur betrug -47 Grad Celsius und es war stockdunkel, da die Polarnacht noch nicht abgeklungen war.

W. Tschistyakow/Sputnik W. Tschistyakow/Sputnik

„Erfrierungen vernarben die meisten Gesichter. Zehen und Finger sind ständig taub und schmerzen, selbst wenn sie warm sind. Ein Skifahrer hat Blasen an den Füßen und nimmt Medikamente dagegen [sic]", lautete die erste Nachricht, die die Gruppe von der Wanderung zum Festland schickte.

Unter den strengen Wetterbedingungen war das Hauptproblem für die Skifahrer die Feuchtigkeit, da es unmöglich war, die durchgeschwitzten Kleider und Schuhe zu trocknen.

W. Tschistyakow/Sputnik W. Tschistyakow/Sputnik

„Feuchtigkeit ist ein großes Problem in Zelten, Kleidung und Schuhen. Es gibt keine Möglichkeit, Kleidung zu trocknen, die nicht getragen wird, da sie beim Ausziehen sofort gefriert. Richard (Weber) und Christopher (Holloway) haben jede Nacht im Freien geschlafen, um die Kondensation des Zeltes zu vermeiden, mit dem Erfolg perfekter Iglu-Baukunst", heißt es in der Nachricht.

Die Gruppe trocknete ihre Kleidung in Iglus, die sie eigens für diesen Zweck gebaut hatten.

W. Tschistyakow/Sputnik W. Tschistyakow/Sputnik

Die Entdecker hatten keine Unterstützung in Form von Schlittenhunden oder Fahrzeugen. Elf Luftabwürfe mit Lebensmitteln, Vorräten und Ersatzskiern waren alles, was sie auf der 1.750 Kilometer langen Reise erhielten. Zwischen den Luftabwürfen waren die sowjetischen und kanadischen Skifahrer auf gegenseitige Hilfe angewiesen.

Nachrichten, die im Laufe der Expedition über den Funk übermittelt wurden, verdeutlichen dies: „Drei Paar russische Skier sind kaputt, wir werden sie durch kanadische ersetzen."

W. Tschistyakow/Sputnik W. Tschistyakow/Sputnik

Einmal beschrieben kanadische Expeditionsmitglieder die sowjetische Reaktion auf Erdnussbutter.

„Wir haben festgestellt, dass Erdnussbutter eines der besten Reiselebensmittel in der Arktis ist. Wir erhalten sie in gefrorenen Klumpen von 100 Gramm. Ursprünglich waren 50 Gramm pro Mann und Tag vorgesehen, aber sie ist so beliebt, dass wir sie auf 100 Gramm täglich erhöhen. Die Sowjets waren mit Erdnussbutter nicht vertraut und anfangs etwas misstrauisch, aber sie haben sie mit Begeisterung angenommen", heißt es in der Nachricht.

Der Nordpol und darüber hinaus

B. Belyaew/Sputnik B. Belyaew/Sputnik

Die Abenteurer teilten die Route in Etappen ein. Jede Etappe war zwei- bis dreihundert Kilometer lang und dauerte etwa ein Dutzend Skitage.

Im Laufe der Expedition passten sich die Reisenden erfolgreich an die extremen Bedingungen an.

B. Belyaew/Sputnik B. Belyaew/Sputnik

„Das Wetter hat sich von eisigen -48 Grad Celsius auf milde -25 Grad Celsius erwärmt. Viele unserer anfänglichen Verletzungen, die auf Kälte und Unerfahrenheit zurückzuführen sind, klingen ab, und wir lernen, als Reisegruppe effizienter zusammenzuleben und zu arbeiten. Auf der Landkarte hat sich unsere Effizienz verbessert. In unseren Zelten und in unseren Köpfen hat sich die Stimmung von Besorgnis, düsterer Verewigung und der Sorge ums Überleben zu Optimierung, Geselligkeit und einem Gefühl der Vollendung gewandelt", heißt es in einer weiteren Nachricht.

Die Expedition erreichte schließlich am 26. April 1988 den Nordpol, wo sie von Beamten aus Kanada und der UdSSR, einer Gruppe von Journalisten und einigen Funkamateuren empfangen wurde, die die Gruppe während der Expedition bei der Funkkommunikation unterstützten.

Dmitry Schparo/Sputnik Dmitry Schparo/Sputnik

Zur Feier des Tages wurde Champagner und Kaviar aus der Luft abgeworfen.

Nach der Willkommensparty am Nordpol trennten sich die Skifahrer von den Offiziellen und Journalisten und machten sich auf den Weg, um die restlichen 750 Kilometer bis zur kanadischen Ellesmere-Insel, ihrem Endziel, zurückzulegen.

Als sich die Expedition dem Ende näherte, war die Stimmung der Gruppenmitglieder aufgehellt. Sie blickten nicht mehr auf schreckliche Herausforderungen voller tödlicher Fallen, sondern auf den Ruhm, den das erfolgreiche Ende der Expedition versprach.

Gemeinfrei Gemeinfrei

Die sowjetisch-kanadische Polarbrückenexpedition 1988 endete am 1. Juni 1988, als die gesamte Gruppe kanadischen Boden betrat. Eine der gefährlichsten, aber auch inspirierendsten geografischen Expeditionen des 20. Jahrhunderts war abgeschlossen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.