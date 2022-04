Wie die Bolschewiki versuchten, die russisch-orthodoxe Kirche zu zerstören

Noch bevor die Bolschewiki ihre Macht vollständig etabliert hatten, machten sie sich daran, alles zu beseitigen, was zum „alten Regime“ gehörte - auch die russisch-orthodoxe Kirche. Sie wollten eine neue religiöse Abhängigkeit schaffen: den Glauben an den Kommunismus und seine Führer.

Opium für die Massen

Menschen bei der Holzkirche, 1900. Fabriksiedlung von Koscheli, Borowitschi. МАММ / МDF / Russia in photo

Die Kirche war ein wichtiger Teil des Lebens im kaiserlichen Russland. Sie war für die Geburten- und Sterbestatistik, die Institution der Ehe und die Aufrechterhaltung der Moral der Gemeindemitglieder zuständig. In vielerlei Hinsicht hatte sich die Kirche von einer Hüterin des geistigen Lebens in eine starre bürokratische Institution verwandelt, die für das Funktionieren des Staatssystems unerlässlich war.

Für die bäuerliche Bevölkerung (zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren 85 % der Bauern Analphabeten) blieb die Kirche jedoch die einzige Quelle für das Verständnis der Welt. In den Gottesdiensten lasen die Priester aus der Bibel und erklärten den Bauern deren Bedeutung. Sie sprachen auch über die verschiedenen Ereignisse und Realitäten des Lebens und erklärten beispielsweise, dass die Monarchie eine von Gott eingesetzte Form der menschlichen Herrschaft ist und dass jeder seinen Platz kennen und nicht versuchen sollte, ihn zu verändern.

Antireligiöses Plakat der UdSSR, Autor: Deni (Denisow) V.N., 1919. Gemeinfrei Gemeinfrei

„Religion ist das Opium der Massen“, schrieb Karl Marx, der die Bolschewiki inspirierte. Der Anführer der Russischen Revolution, Wladimir Lenin, wiederholte dies in seinen Schriften. Der Satz wurde zu einem der wichtigsten Slogans der Bolschewiki. Lenin schrieb, dass die hilflose Lage der unterdrückten Klasse und ihre Unfähigkeit, sich den „Ausbeutern“ zu widersetzen, den Glauben an ein besseres Leben nach dem Tod erzeugt. Die Religion bietet ihnen „eine billige Rechtfertigung für ihre gesamte ausgebeutete Existenz".

Die bolschewistische Propaganda begann, die „Pfaffen", wie sie die Priester abschätzig nannten, ins Visier zu nehmen. Sowjetische Plakate karikierten den Klerus als fette und ekelhafte Kreaturen in Roben und Bärten, die das Volk verwirrten.

Beschlagnahmung von Kirchenschätzen und Repressionen

Das letzte Foto von Erzpriester Ioann Kotschurow, 1917. Gemeinfrei Gemeinfrei

1918 erließen die Bolschewiki das Dekret „Über die Trennung von Kirche und Staat und Schule und Kirche". Die kirchlichen Ländereien wurden verstaatlicht, während Ehe und Familienbeziehungen aus dem Zuständigkeitsbereich der Kirche herausgenommen wurden. In den Jahren 1918 bis 1920 starteten die Bolschewiki eine massive antireligiöse Kampagne und begannen mit der blasphemischen Entweihung von Heiligtümern, indem sie die Gräber russischer Heiliger öffneten, um den Glauben zu zerstreuen, dass ihre Überreste nicht verwesen würden.

Im Jahr 1922 starteten die Behörden eine Kampagne zur Beschlagnahme von Wertgegenständen aus den Kirchen unter dem Vorwand, eine große Hungersnot zu bekämpfen und die nach dem Bürgerkrieg zerstörte Wirtschaft wieder aufzubauen. Kirchengegenstände aus Edelmetall, Ikonenrahmen, Schmuckkreuze und andere Gegenstände, die Gold, Silber oder Edelsteine enthalten könnten, wurden im ganzen Land geplündert und in ein eigens eingerichtetes Regierungslager gebracht. Viele dieser Gegenstände wurden später in den Westen verkauft.

Im Inneren der Kirche nach dem Kampf mit der Polizei, 1917 / Zentrales Staatsarchiv für Film- und Fotodokumente von St. Petersburg. Russia in photo

Priester wehrten sich oft gegen die barbarische Plünderung der Kirchen, und die Tschekisten verhafteten viele von ihnen, weil sie sie der Konterrevolution und antisowjetischer Propaganda beschuldigten. Sie wurden gefoltert und unterdrückt. In den frühen 1920er Jahren wurden mehr als tausend Priester gefoltert, darunter auch die Bischöfe von Moskau und Petrograd.

Soldaten der Roten Armee entfernen Ikonen und Kirchenutensilien nach der Schließung des Simonov-Klosters, 1923. Persönliche Sammlung von S. Burasowsky / Russia in photo

Metropolit Weniamin von Petrograd vor Gericht, 1922. Gemeinfrei Gemeinfrei

Die Kirchenspaltung

Nach dem Sturz des kaiserlichen Regimes verließen einige Geistliche das Land, aber viele blieben und hielten weiterhin Gottesdienste ab. Außerdem trat am Vorabend der bolschewistischen Revolution im Sommer 1917 ein großes Kirchenkonzil in Moskau zusammen und stellte das Institut des Patriarchats wieder her, das mehr als 200 Jahre zuvor von Peter dem Großen abgeschafft worden war. Der neu gewählte Patriarch Tichon war ein sehr angesehener Mann und hatte großen Einfluss. Als der Bürgerkrieg ausbrach, verurteilte er diejenigen, die Blut vergossen hatten, und forderte sie auf, das Töten einzustellen.

Eine Gruppe von Mitgliedern der Kommission für die Beschlagnahme von Kirchengütern und Bischof Ditonius, 1922. МАММ / МDF / Russia in photo

Im Jahr 1922 wurde Tichon verhaftet und wäre wahrscheinlich wie viele andere Priester hingerichtet worden. Er wurde jedoch bald wieder freigelassen (einige Historiker gehen davon aus, dass der Westen daran beteiligt war), und in einem in seinem Namen veröffentlichten Geständnis hieß es, dass er angeblich unter dem verderblichen Einfluss antisowjetischer Elemente gestanden habe und „kein Feind der Sowjetmacht" mehr sei.

Als Teil ihres Kampfes gegen die Kirchenhierarchie initiierten die Bolschewiki eine Spaltung der russischen Orthodoxie. Infolgedessen stellten sich die den Bolschewiki treu ergebenen Priester der „Renovationisten" gegen den Patriarchen und enthoben ihn schließlich seines Amtes, wodurch die Kirche praktisch enthauptet wurde.

Geschlossene und abgerissene Kirchen

Einweihung des Alexander-Newski-Heiligtums am 12. Mai 1922. Karl Bulla / Zentrales Staatsarchiv für Film- und Fotodokumente der UdSSR / Sputnik Karl Bulla / Zentrales Staatsarchiv für Film- und Fotodokumente der UdSSR / Sputnik

Nach Lenins Tod begannen die verschiedenen bolschewistischen Fraktionen miteinander um die Macht zu kämpfen, so dass die Kirchenverfolgung für eine Weile aufhörte. Im Jahr 1928 beschlossen die Behörden jedoch, den "antireligiösen Kampf" zu intensivieren, der bereits als ebenso wichtig wie der Klassenkampf angesehen wurde. Der massenhafte Abriss von Kirchen wurde in den 1930er Jahren fortgesetzt. Als die UdSSR 1991 zusammenbrach, waren von den 54.000 vorrevolutionären Kirchen nur noch 7.000 übrig.

Einige Kirchen, wie zum Beispiel die Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau, wurden nach dem Zusammenbruch der UdSSR wiederaufgebaut. Viele waren jedoch unwiderruflich verloren. Den kulturellen Eliten gelang es, die ikonische Basilius-Kathedrale auf dem Roten Platz vor dem Abriss zu bewahren und sie stattdessen als Museum zu erhalten.

Explosion der Christ-Erlöser-Kathedrale in der Volсhonka-Straße. TASS TASS

Ohne zu zögern ließen die Bolschewiki alte Kirchen abreißen, wenn sie dem Bau von Wasserkraftwerken, Auffahrten oder Straßenerweiterungen im Wege standen. Viele Kirchen wurden einfach geschlossen und für die Bedürfnisse des neuen Sowjetregimes genutzt: Vom Getreidespeicher bis zur Fabrik konnte alles in einer Kirche untergebracht werden, während Klöster oft in Gefängnisse umgewandelt wurden. Wie zur Verhöhnung des Christentums wurde in der Kasanski-Kathedrale in St. Petersburg das Museum für Religionsgeschichte und Atheismus eröffnet.

Fotos von Menschen, die Opfer politischer Repressionen wurden, am Butowo-Polygon in Moskau. Alexej Sawostin / Sputnik Alexej Sawostin / Sputnik

Ende der 1930er Jahre kam es zu den Massenrepressionen, die heute als Stalins Große Säuberung bekannt sind, und die Geistlichen, die die Verfolgung in den 1920er Jahren überlebt hatten, konnten diesem Terror nicht entkommen. Sie wurden verhaftet, oft direkt während des Gottesdienstes - und am häufigsten aus Gründen der „antisowjetischen Agitation". Viele orthodoxe Priester und Bischöfe verbüßten ihre Strafe in Gefängnissen und im Exil, aber auch im Gulag. Viele starben dort oder wurden hingerichtet.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.