Diese Gegenstände wurden von Peter dem Großen handgefertigt (FOTOS)

Boot

JukoFF (CC BY-SA 3.0) JukoFF (CC BY-SA 3.0)

Dieses Boot mit dem Namen „Fortuna" ist das einzige noch intakte Boot der ersten Flotte Peters des Großen, die auf dem Pleschtschejewo-See in Russland stationiert war, als der Zar noch jung war und seine Spielzeugarmee befehligte.

Das Boot hat fünf Ruderpaare und einen Platz für einen Mast. Der Zustand, in dem es aufbewahrt und gepflegt wurde, lässt darauf schließen, dass es von konstruiert wurde, der schon früh in seinem Leben die Grundlagen des Schiffbaus erlernte. In einem Museum in St. Petersburg wird auch ein unvollendetes Modell des Schiffes von Peter aufbewahrt.

Ein Stück Eisen

Staatliches Eremitage-Museum Staatliches Eremitage-Museum

Im Jahr 1720, als er die metallverarbeitenden Betriebe in Petrosawodsk besuchte, verrichtete Peter einige Arbeiten als Schmied. Er schnitt dieses Eisenstück aus dem Rohmaterial und versah es mit einem Stempel.

Zwei Jahre später arbeitete der Zar in Istye, Gebiet Rjasan, erneut in einer Gießerei. Peter Miller, ein Zeitgenosse Peters I., erinnerte sich: „Er schmolz und schmiedete mit seinen eigenen Händen und zog das Eisen in Streifen. Nachdem er diese Arbeit erlernt hatte, zog er an einem der letzten Tage seines Aufenthalts fünfzehn Pfund Eisen heraus und markierte jedes Band mit seinem Stempel. Sein vornehmes Gefolge und die Bojaren trugen Kohlen, zündeten ein Feuer an, fachten es mit Blasebälgen an und erledigten andere Arbeiten.“ Hier ist ein solcher von Peter dem Großen geschmiedeter Streifen, der in der Staatlichen Eremitage in St. Petersburg aufbewahrt wird.

Kronleuchter

Staatliches Eremitage-Museum Staatliches Eremitage-Museum

Die Drehmaschine war eine der ersten Maschinen, die der junge Peter, der als Junge in Moskau verschiedene Handwerke erlernte, im Ausland bestellte. Später, in St. Petersburg, richtete Peter eine Drechslerei direkt neben seinen eigenen Wohnungen im Palast ein. Peter wurde sehr oft in der Werkstatt gesehen, wo er Dinge herstellte.

Einer davon war ein Kronleuchter für 27 Kerzen, an dem Peter selbst arbeitete. Er wurde kürzlich in der Staatlichen Eremitage restauriert.

Stiefel

Oleg Ignatowitsch/Sputnik Oleg Ignatowitsch/Sputnik

In den Museen des Moskauer Kremls werden Stiefel aufbewahrt (Facebook-Link), die angeblich von Zar Peter selbst hergestellt wurden.

Stuhl

Abteilung für Restaurierung des Russischen Museums Abteilung für Restaurierung des Russischen Museums

Als erfahrener Drechsler konnte Peter auch einfache Möbel herstellen. Dieser Stuhl, der in der Moskauer Museumsreserve Kolomenskoje ausgestellt ist, wurde vom Zaren angefertigt.

Holzbecher

Staatliches Eremitage-Museum Staatliches Eremitage-Museum

In seiner Drechslerei schufen Peter und seine Schüler klassische Übungsobjekte wie diesen Becher aus karelischer Birke mit Elfenbeinverzierung.

