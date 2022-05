Welche Autos hat Nikolaus II. gefahren? (FOTOS)

Das erste Mal, dass Nikolaus II. offiziell mit einem Kraftfahrzeug Bekanntschaft machte, war 1896, als er die Allrussische Industrie- und Kunstausstellung in Nischni Nowgorod besuchte. Er schenkte dem Fahrzeug jedoch keine große Aufmerksamkeit und zog stattdessen eine Weinprobe im Pavillon des Fürsten Golitsyn vor. Das erste Fahrzeug, mit dem Nikolaus II. fuhr, war ein dampfgetriebener „Serpollet“, der beinahe sofort beschädigt worden wäre.

Eine der "königlichen" Delaunay-Bellevilles. Gemeinfrei Gemeinfrei

Erst 1904 erlebte Zar Nikolaus seine erste richtige Autofahrt. Zunächst nahmen sein Bruder, Großfürst Michail, und dann Fürst Wladimir Orlow, ein Mitglied des kaiserlichen Gefolges, Nikolaus II. in ihren Autos mit - Fürst Orlow zum Beispiel machte mit dem Zaren eine Spritztour in seinem noblen Delaunay-Belleville, einem der teuersten Autos der damaligen Zeit.

Nikolaus II. (auf einem Pferd) neben seinem Delaunay-Belleville. Gemeinfrei Gemeinfrei

„Wir hatten keinen einzigen Unfall mit Fußgängern; natürlich war ich immer äußerst vorsichtig, denn ich hielt es für unmöglich, dass das Auto des Zaren seine Untertanen anfahren könnte", erinnert sich Fürst Orlow. Bald fanden die Fahrten täglich statt. Im Jahr 1905 wollte Nikolaus einen eigenen Wagenpark haben. „Wir können Orlows Freundlichkeit nicht weiter missbrauchen. Kaufen Sie zwei oder drei Autos und beauftragen Sie Orlow damit, er versteht das besser als jeder Fachmann", schrieb Nikolaus II. an seine Führungskräfte.

Renault-Autos aus der kaiserlichen Garage am Dwortsowaja-Platz in St. Petersburg. Gemeinfrei Gemeinfrei

In den Jahren 1905-1906 wurden in Zarskoje Selo und Peterhof, zwei Sommerresidenzen der Zarenfamilie, Garagen gebaut. Zunächst wurden vier Mercedes Benz für den Zaren und seine Familie gekauft, später kamen weitere Fahrzeuge hinzu. Bis Ende 1906 wurden über 100.000 Rubel allein für Autos ausgegeben - eine enorme Summe, wenn man bedenkt, dass das Jahresgehalt eines Ministers nur etwa 1.000-1.500 Rubel betrug.

Ein Entwurf für eine Garage in Zarskoje Selo, 1906. Gemeinfrei Gemeinfrei

Im Jahr 1907 wurde die „Eigene Garage Seiner Kaiserlichen Majestät" (offizieller Name) als Teil des Ministeriums des Kaiserlichen Hofes gegründet. Für den Zaren wurden nur erstklassige Autos gekauft: Мегсеdes Benz, Delaunay-Belleville, Renault, Peugeot waren einige der Marken, die der Zar fuhr, und 1911 wurden zwei Rolls Royce „Silver Ghost" angeschafft. Bis 1917 wurden neun Autos in der Garage vom Zaren und seiner Familie genutzt, 17 weitere vom Gefolge.

Autos in der Garage des Kaisers. Gemeinfrei Gemeinfrei

Für die Faszination des Kaisers für Autos wurden riesige Summen aus dem Staatshaushalt ausgegeben: 77.277 Rubel im Jahr 1906, 69.700 Rubel im Jahr 1907, 65.000 Rubel im Jahr 1909... Im Jahr 1911, als zwei Rolls Royce erworben wurden, beliefen sich die Ausgaben auf die erstaunliche Summe von 96.681 Rubel - mehr als die Jahresgehälter aller Regierungsminister zusammen.

Nikolaus II. und sein Rolls-Royce. Gemeinfrei Gemeinfrei

Der persönliche Delaunay-Belleville-Wagen des Kaisers war wahrscheinlich das teuerste Auto der damaligen Zeit. Er war 5,5 Meter lang und über zwei Meter hoch und wurde speziell höher als ein gewöhnlicher Delaunay-Belleville angefertigt, damit der Kaiser aufrecht darin stehen konnte, wie er es gerne tat, wenn er an den Soldaten seiner Armee oder an der Menge der Schaulustigen vorbeifuhr. Außerdem bestand Nikolaus II. darauf, dass alle seine Wagen „offen" sein mussten, d. h. als Cabrio ohne Dach. Obwohl die Sicherheitskräfte des Zaren befürchteten, dass der Zar in einem offenen Auto der Gefahr eines Attentats ausgesetzt sein könnte, war Nikolaus fest davon überzeugt, dass „das Volk seinen Herrscher sehen können sollte".

Der "Mercedes-Benz" von Nikolaus II. mit Adolphe Kégresse am Steuer. Gemeinfrei Gemeinfrei

Auch der kleine Zarewitsch Alexei, der Thronfolger, hatte sein eigenes kleines Auto - einen Peugeot „Bebe", der 2,4 Meter lang und 1,1 Meter breit war. Er fuhr meist mit einem Chauffeur und mit geringer Geschwindigkeit durch den Park von Zarskoje Selo.

Ein Auto mit Kaiserin Alexandra Fjodorowna auf dem Rücksitz. Gemeinfrei Gemeinfrei

Adolphe Kégresse, einer der Fahrer des Zaren, war zugleich Ingenieur. Er erfand einen speziellen Mechanismus, die so genannte „Kégresse"-Schiene - eine Vorrichtung, die an einem Auto angebracht werden kann, um es mit Ketten an den Reifen auszustatten. Das erwies sich als sehr nützlich für Fahrten durch die verschneite russische Landschaft.

Der "wichtigste" Delaunay-Belleville-Wagen von Nikolaus II., der sogenannte "70 S.M.T.". Gemeinfrei Gemeinfrei

