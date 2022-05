Warum trugen russische Häftlinge Tattoos von Lenin und Stalin auf der Brust?

Viele zum Tode verurteilte Häftlinge in der Sowjetunion machten das Regime für ihr Unglück verantwortlich. Warum also wählten sie als Tattoo-Motiv ausgerechnet zwei seiner prominentesten Repräsentanten?

„Für die Insassen der Todeszellen ist die Nacht eine unheimliche Zeit. Alle schlafen, aber sie schlafen wie wilde Tiere: alarmiert und wachsam. Das leiseste Klopfen, Rascheln... und schon erheben sich zwei oder drei Köpfe ängstlich und lauschen der Stille der Nacht..."

Dies ist der erste Absatz eines Artikels in einer Zeitung, die den Nazis nahestand, die 1943 in den besetzten Gebieten der Sowjetunion erschien. In dem Artikel erzählte der Autor die Geschichte eines Häftlings, der einem Erschießungskommando entkam, indem er seine nackte Brust zeigte, auf der Porträts von Lenin und Stalin tätowiert waren.

Obwohl die Geschichte unbestätigt ist, verbreitete sich die Story schnell.

Ein „Grabpass“

Der genaue Ursprung dieser Geschichte ist unbekannt. Sicher ist jedoch, dass sich einige sowjetische Häftlinge tatsächlich Porträts von Lenin und Stalin auf die Brust tätowieren ließen und dass es verschiedene Theorien darüber gab, warum sie dies taten.

„Zum Tode Verurteilte tätowierten sich Porträts von Stalin und Lenin auf die Brust und auf den Rücken, in der Hoffnung, der Strafe zu entgehen. Keines der Erschießungskommandos würde es wagen, auf das Bild von [Stalin] zu schießen", erklärt der Macher eines beliebten Videos auf YouTube.

Wenn man bedenkt, wie stark und allgegenwärtig der Personenkult um Stalin war, kann man sich gut vorstellen, dass die Vollstrecker der Todesstrafe verunsichert und verwirrt waren, als ihnen befohlen wurde, auf das Bild des „Vaters der Nationen“ zu feuern, das auf die Brust eines Häftlings tätowiert war.

Obwohl es keine bestätigten Aufzeichnungen gibt, die darauf hindeuten, dass solche Tätowierungen als eine Art Ausweis für sowjetische Häftlinge in der Todeszelle dienten, kann auch eine solche Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden.

Selbst wenn die Tätowierungen keine Garantie für ein Überleben waren, könnte es durchaus Einzelfälle gegeben haben, in denen sie den Verurteilten geholfen haben, dem Tod zu entgehen.

Trotz ihres fragwürdigen Ursprungs verbreitete sich die Geschichte von den lebensrettenden Tätowierungen auch in den sowjetischen Gefängnissen. Neu eingelieferte Häftlinge, die sich Porträts der sowjetischen Führer auf die Brust tätowieren ließen, glaubten womöglich ernsthaft daran, dass dies ihr Leben retten würde, wenn der Ernstfall eintreten sollte.

Ein Zeichen der Loyalität

Es gibt auch andere Theorien darüber, warum sich einige Häftlinge Porträts sowjetischer Führer auf den Körper tätowieren ließen.

„Unmittelbar nach der Oktoberrevolution 1917 begannen die Häftlinge, sich Tattoos von Stalin und Lenin stechen zu lassen. Auf diese Weise zollten sie den Nachkommen ihrer eigenen Klasse von Verbrechern Respekt, denen es zum ersten Mal in der Geschichte Russlands gelungen war, die Kontrolle über das Land zu übernehmen. Die Verurteilten betonten ihre privilegierte Stellung, ihre Zugehörigkeit zur Machtelite", heißt es in dem YouTube -Video.

Das Zentralgefängnis von Wladimir - ein Gefängnis für besonders gefährliche Verbrecher, das durch ein Dekret von Katharina der Großen im Jahr 1783 in der Stadt Wladimir gegründet wurde. Besonders gefährliche Rückfalltäter. 1988.

Sowohl Lenin als auch Stalin hatten in Gefängnissen gesessen, bevor die Russische Revolution sie an die Spitze der neuen sowjetischen Gesellschaft brachte. Dies erklärt die Verbundenheit mit den Führern des Landes, die sich einige Häftlinge vielleicht nur eingebildet haben.

Die Stalin-Ära war jedoch durch massenhafte Repressionen gegen die Bevölkerung und außergerichtliche Hinrichtungen in großem Stil gekennzeichnet. Eine andere Theorie, die sich auf diese Tatsache stützt, besagt, dass die Tätowierungen von Lenin und Stalin ein symbolisches Zeichen der öffentlichen Reue waren und einige damit die Hoffnung auf Vergebung verbanden, die ihnen in den meisten Fällen aber verwehrt blieb.



