Putin fürs Leben: Warum man sich das Antlitz des Präsidenten tätowieren lässt

Sergei Polunin, ein weltberühmter Balletttänzer, ließ sich in Großbritannien das Gesicht des russischen Präsidenten auf die Brust tätowieren. Damit tauchte Wladimir Putin überall in den Schlagzeilen auf.

„Ich habe dieses Tattoo machen lassen, als Russland stark von den Medien angegriffen wurde. Das zu sehen und zu hören, war für mich schwer auszuhalten“, sagte er 2018 gegenüber der russischen Sputnik-Agentur. „Ich habe mir dieses Tattoo stechen lassen, um die viele negative Energie umzuleiten, denn es war zu viel Druck auf nur einer Person. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich viel Kraft, woraufhin ich beschlossen habe, einen Teil dieser schlechten Energie auf mich zu nehmen!“

In einem Interview mit The Times in diesem Jahr teilte er auch mit, dass er den russischen Präsidenten als Kind immer mochte: „Ich habe ihn geliebt. Ich habe sein Charisma geliebt. Egal was die Leute sagten, aus irgendeinem Grund wusste ich, dass er versucht, etwas Gutes zu tun.“

Der finnische Rapper Mikael Gabriel ließ sich 2016 auch ein Putin-Tattoo machen. Er weigerte sich, irgendwelche Kommentare dazu abzugeben, was zu einer öffentlichen Diskussion über die Gründe einer solchen Entscheidung führte.

Einige schlugen vor, er wolle Putin einfach seine Unterstützung versichern und dem russischen Präsidenten bei seinem angeblichen Kampf gegen geheime Organisationen zur Seite stehen. Andere jedoch wiesen darauf hin, dass Putin-Bilder bei Tätowierten genauso beliebt sind wie Bilder von Engeln, griechischen Göttern oder Totenschädeln.

Der Besitzer dieses Putin-Tattoos heißt Alexej Oskola und ist aus Nischni Nowgorod. Er ließ sich 2008 sein Bein tätowieren: „Wir saßen mit meinem Tätowierer zusammen und er hatte plötzlich die Inspiration, Putin zu verbildlichen“, sagt er. „Die Idee hat mir gefallen. Er ist ein anständiger und sachlicher Mann ... Warum mit einem Autogramm? Was für ein Porträt geht ohne Unterschrift? Auf diese Weise ist es etwas einzigartiger.“

„Als ich ein Tattoo auf meinem Rücken haben wollte, habe ich beschlossen, etwas zu tun, um an zukünftigen Tattoo-Festivals teilnehmen zu können“, erinnert sich Sawelij, ein langjähriger Tattoo-Fan aus Rostow am Don. Im April 2018 sinnierte er zusammen mit seinem Tätowierer über viele Ideen und entschloss sich schließlich, ein Porträt zu machen. „Wir hatten die Wahl zwischen Sängern, Schauspielern und anderen Prominenten und beschlossen schließlich, den Präsidenten zu porträtieren“, erzählt er.

„Ich arbeite im Bauwesen. Ich interessiere mich nicht besonders für Politik. Ich finde den Präsidenten als Persönlichkeit in Ordnung, möchte ihn aber nicht als politischen Entscheidungsträger oder Staatsoberhaupt einschätzen. Ich bin nicht mit der Armee oder anderen Strafverfolgungsbehörden verbunden, im Gegensatz zu dem, was einige ukrainische Medien zuvor über mein Tattoo berichtet haben.“

Mit diesem Tattoo hat Sawelij bereits einige Festivalpreise gewonnen und laut ihm hat er noch nie eine negative Reaktion von seinen Freunden oder seiner Familie erhalten. „Es ist ein wirklich einzigartiges Tattoo und ich trage es gerne, obwohl ich es nicht oft demonstriere“, bemerkt er.

Der in Krasnodar ansässige Tätowierer Gleb Fursow hat keinen Kontakt mit dem Besitzer dieses Tattoos mehr und gibt zu, dass solche Tattoos nur sehr selten bestellt werden. „Patriotische Tattoos sind weit verbreitet, aber es kommt selten vor, dass man ein Tattoo mit Gesichtern aus dem Kreml haben möchte“, sagt er. „Ich erinnere mich nur an dreimal, als meine Kollegen aus Krasnodar Putin-Tattoos machten.“

In diesem Fall wollte der Kunde, wie Gleb sich erinnert, zunächst ein anderes Tattoo haben. Die originale Idee konnte jedoch nicht umgesetzt werden, als sich herausstellte, dass sie eine Art Dämon abbildete und der Kunde ziemlich religiös war. „Also schlug ich vor, stattdessen Wladimir Putin zu stechen, was er mochte und es damit kommentierte, dass Putin eine starke Persönlichkeit ist. Ich habe auch Stalin vorgeschlagen, aber er hat den Präsidenten gewählt“, sagt Gleb.

Tätowierer Daniil Manik aus Krasnodar wollte dieses patriotische Tattoo machen, konnte es aber leider nicht fertigstellen. „Es war meine Idee und ich habe ein Modell gefunden. Leider hat er sich entschlossen, wegen zu großer Schmerzen nicht fortzusetzen, und wir haben nur etwa 60 Prozent geschafft“, erinnert er sich.

Dmitri Marintschenkow, ein Tätowierer aus Moskau und Woronesch, beschloss im Februar 2018, sich ein Tattoo von Putin machen zu lassen. „Mein Kollege Oleg schlug vor, das Abbild auf meiner Brust zu verewigen, und ich konnte bei dieser Platzierung nur an eine Sache denken – der Anführer”, erinnert er sich.

„Außerdem habe ich ein Putin-Tattoo auf einem meiner Kumpels gemacht und das Resultat sehr gemocht!“ Wie er erklärt, geschah jeder wichtige Moment seines Lebens zu Putins Amtszeit. Er fügt hinzu, dass niemand Tätowierungen zu ernst nehmen sollte.

„Das ist nur eine Farbe unter meiner Haut. Leider glauben viele Menschen immer noch an Horoskope und höhere Bedeutungen von Tätowierungen. Bitte tut es nicht.“

