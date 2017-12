“Onkel Wowa, wir sind mit Dir!” – Sieben russische Songs an und über Putin

1. „Einer wie Putin“

Die ersten Putin-Lieder enstanden direkt nach seinem Amtsantritt als Staatschef Russlands 2002. „Einer wie Putin“ ist einer dieser ersten Hits. Der Track blieb allerdings der einzige wirkliche Hit der drei Mädchen von „Pojuschtschije wmeste“ („Die zusammen Singenden“).

Das Trio sieht in Putin den idealen Mann:

„Jetzt will ich so einen wie Putin, der voller Stärke ist;

einen wie Putin, der nicht trinkt;

einen wie Putin, der mir nicht wehtut,

einen wie Putin, der mir nicht wegläuft.”

In Kasan spielen diesen Putin-Hit sogar Straßenmusiker:

2. “Auf offenem Feld”

Die Rocker von “Belyj Orjol” (“Weißer Adler”) brachte ihre Putin-Hymne etwa zur selben Zeit heraus wie “Pojuschtschije wmeste”: “Auf offenem Feld”. Hier wird Putin weniger als Sexsymbol denn als zuverlässige Führungsperson dargestellt. Das Lied entstand direkt nach Ende der Amtszeit von Putins Vorgänger Boris Jelzin, der gegen Ende immer mehr an Ansehen und Vertrauen der Bevölkerung eingebüßt hatte. Kein Wunder also, dass die Menschen ihre ganze Hoffnung in den neuen Staatschef setzten.

In dem Lied geht es um ernsthafte Themen: der Tod von Prinzessin Diana, die Terroranschläge vom 11. September in den USA, die Taliban-Bewegung. Aber der Ton ist hoffnungsvoll:

„Auf offenem Feld steht ein Raketenwerfer,

hinter uns stehen Putin und Stalingrad.“

3. “WWP”

WWP steht für Wladimir Wladimirowitsch Putin. Der gleichnamige Song war eine Reaktion auf die politischen Unruhen nach den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in den Jahren 2011 und 2012.

Aber Putin hielt fest das Steuer in der Hand und der tadschikische Sänger Tolibjon Kurbanchanow ist ihm dafür offenbar dankbar:

“WWP rettet das Land,

WWP beschützt,

WWP bringt Russland höher und weiter,

WWP rettet Menschen,

WWP kümmert sich und bringt Stabilität.“

4. “Mein Putin”

Der Ukraine-Konflikt, die Krim und die brüchig werdenden Beziehungen zum Westen brachte eine neue Welle patriotischer Putin-Songs hervor, in denen er als eine Art Retter auftritt. Die Sängerin Marshany kleidete sich in dem Clip zu „Mein Putin“ sogar in den Farben der Russland-Flagge.

“Du bist Putin,

Ich will bei Dir sein,

Ich rufe Dir zu: Mein süßer Putin, nimm mich mit, ich will bei Dir sein.”

5. “Mein bester Freund”

Auch echte Stars stellen sich öffentlich hinter den russischen Staatschef, wie zum Beispiel der russische R’n’B-Star Timati in seinem Song „Mein bester Freund“.

“Unser ganzes Land unterstützt ihn.

Du weißt, dass er ein cooler Superheld ist.

Heute bin ich ein Player und mein Freund steht mir bei.

Er ist der Boss, damit weißt Du, dass alles nach Plan geht.

Du weißt, wer Dein Flaggschiff ist.“

6. “Wenn wir zusammen sind”

Auch Mascha Rasputina sieht in ihrem Lied “Wenn wir zusammen sind” in Putin ihren “Freund, den Präsidenten”. Einmal trat sie mit dem Stück und Kinderchor auch direkt im Kreml auf.

“In diesem historischen Moment der Ängste, Hoffnungen und Tests

nehmen Sie, unser Freund, Herr Präsident, die Anerkennung Ihres Landes an.

Sie leben Jahr um Jahr unter dem Zeichen der Gleichheit und Brüderlichkeit,

die Menschen vertrauen dem Wachmann der Grundfesten des Staates.“

7 . ”Onkel Wowa, wir sind mit Dir!”

Der jüngste Putin-Song stammt von Anna Kuwytschenko: “Onkel Wowa, wir sind mit Dir!”. Als die Interpretin mit einer Kindergruppe in Militäruniform auftrat, hat das Lied einen regelrechten Aufschrei ausgelöst. Wowa ist dabei die russische heimische Koseform für Wladimir.

“Die Welt ist kriegsmüde,

die Planetenbewohner krank von ihrem Herrscher.

In der EU gibt’s keine einheitliche Meinung,

der Nahe Osten leidet.“

Und weiter:

“Wenn der Chefkommandeur zum letzten Kampf drängt,

Onkel Wowa, dann sind wir mit Dir!“

