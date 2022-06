„Kein einziger Hektar unbestelltes Land!“: 10 sowjetische Propaganda-Plakate zur Landwirtschaft

Die Landwirtschaft war in Russland seit jeher ein wichtiger Erwerbszweig. Warum also sollten die Bolschewiki sie unbedingt fördern wollen?

Vor der Revolution von 1917 war Russland in erster Linie ein Agrarland. Die Oktoberrevolution von 1917, der darauffolgende Bürgerkrieg und die forcierte Industrialisierung des Landes führten zu Problemen in der Landwirtschaft. Felder wurden aufgegeben und viele ehemalige Dorfbewohner strömten in große Städte. All dies führte zu einer großen Hungersnot im Land. Es wurde deutlich, dass man bei der Forcierung der Industrialisierung das Wesentliche vergessen hatte - die Ernährung.

Daher wurde es äußerst wichtig, die sorgfältige Arbeit auf dem Feld, die Erschließung von Neuland sowie die Pflege von Ernte und Vieh zu fördern. Noch wichtiger war es allerdings, die Bauern zum Beitritt in die Landwirtschaftsgenossenschaften (Kolchosen) zu motivieren, damit die Erträge ausschließlich dem Staat zuflossen und nicht bei den privaten Landwirten blieben. Hier sind einige der wichtigsten Slogans auf Werbeplakaten jener Zeit.

1 Komm zu uns in die Kolchose, Genosse!

2 Kein einziger Hektar unbestelltes Land!

3 Kolchosen und Einzelbauern! Gebt das Brot rechtzeitig an den Staat ab!

4 Frauen in der Kolchose sind eine große Macht! (Josef Stalin)

5 Rechtzeitig säen – eine gute Ernte einbringen!

6 Warum gibt es eine reiche Ernte? Dank des Mineraldüngers.

7 Bringe die Ernte rechtzeitig und ohne Verluste ein!

8 Männer und Frauen in der Kolchose! Stärkt die Freundschaft des sowjetischen Volkes durch sozialistische Arbeit!

9 Mehr Schweine - mehr Fleisch!

10 Wenn es Futter auf dem Hof gibt, hat das Vieh keine Angst vor dem Winter!

