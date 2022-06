Warum dieser emigrierte General Gefreiter in der Roten Armee werden wollte

Am 23. Juni 1941, dem zweiten Tag nach dem Einmarsch der Wehrmacht in die Sowjetunion, erhielt Alexander Bogomolow, der sowjetische Gesandte in Vichy-Frankreich, eine ungewöhnliche Nachricht von einem der örtlichen russischen Emigranten: „Die Ehre eines Soldaten verpflichtet mich, gemeinsam mit dem russischen Volk mein Heimatland zu verteidigen. Ich bitte Sie, bei der sowjetischen Regierung um die Erlaubnis zu ersuchen, nach Russland zurückzukehren und mich in die Rote Armee aufzunehmen.“

Diese Bitte wäre an sich nichts Besonderes, wenn nicht zwei Umstände vorlägen. Erstens war der patriotisch gesinnte Freiwillige zu diesem Zeitpunkt bereits 64 Jahre alt, und zweitens war es kein Geringerer als General Pjotr Semenowitsch Makrow - einer der größten Gegner der Bolschewiki im Bürgerkrieg, der den höchsten Posten der Streitkräfte Südrusslands (AFSR) bekleidet hatte, der in die Armee eintreten wollte.

Freiwilliger

„Er war ein äußerst fähiger, vernünftiger und sachkundiger Offizier des Generalstabs. Intelligent, schnell und flexibel, sehr lebhaft“, so charakterisierte Peter Wrangel, der kommandierende General der AFSR, Pjotr Machrow und fügte hinzu: „Es machte ihm nichts aus, ‚Demokratismus‘ zu spielen.“

Pjotr Machrow. Archivfoto Archivfoto

In Frankreich, wohin er nach der Niederlage der Weißen Bewegung übersiedelte, hielt Makrow weiterhin am „Demokratismus" und an liberalen Ansichten fest. In Gesprächen mit seinen Freunden sagte er, dass er sich sehr für den Sozialismus interessiere und viel darüber lese. Der General meinte sogar, dass die Welt in Zukunft unweigerlich zum Sozialismus kommen würde. Er wurde jedoch nie ein Kommunist.

Der Ausbruch des Krieges von Nazi-Deutschland gegen die Sowjetunion spaltete die russische Emigrantengemeinschaft in Europa. Die einen begrüßten ihn mit Jubel, wünschten dem langjährigen Feind eine Niederlage und träumten von einer „Befreiung“ der Heimat durch deutsche Hände. Einige kollaborierten mit den Deutschen.

Die Arbeiter des Werks "Serp i Molot" hören die Ankündigung des Kriegsbeginns im Radio. Iwan Schagin/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Für den anderen Teil der Emigranten, zu dem auch Peter Semjonowitsch gehörte, war der deutsche Einmarsch eine echte Tragödie. „Wir müssen in erster Linie Russen sein“, forderte der General. „Wir müssen nur die gegenwärtige russische Regierung bekämpfen, wie es während des Bürgerkriegs der Fall war, nicht aber das russische Volk ... Es ist kriminell, junge Menschen zu abenteuerlichen Aktionen auf der Seite der Feinde Russlands zu drängen.“

In einem Brief an einen Bekannten gestand Makrow, dass der Tag, an dem die Deutschen Russland den Krieg erklärten, ihn so stark berührt hatte, dass er bereit war, „zumindest als Gefreiter“ der Roten Armee beizutreten.

Gefangener

Bogomolow ging nicht auf die Bitte des alten Generals ein - der sowjetische Diplomat hatte in jenen Tagen keine Zeit dafür. Der patriotische Impuls von Pjotr Semenowitsch wurde jedoch von der deutschen Spionageabwehr bemerkt.

Die Deutschen fingen Briefe des ehemaligen Befehlshabers an seine Freunde ab, in denen er sie aufforderte, nicht mit den Nazis zu kooperieren und schrieb, dass die Rote Armee die Wehrmacht „vernichten“ würde. Er erwähnte darin auch seine Bereitschaft, in die Reihen der sowjetischen Truppen einzutreten.

Am 19. August 1941 suchten französische Gendarmen die Wohnung des Generals in Cannes auf und stellten einen Haftbefehl gegen ihn aus. Sie kannten die Gründe für seine Verhaftung nicht und sagten, dass dies das Werk der verdammten „Boches“ sei.

Pjotr Machrow wurde in das städtische Gefängnis gebracht, von wo aus er in das Konzentrationslager Vernet d'Ariège in den französischen Pyrenäen an der Grenze zu Spanien transportiert wurde. Für den älteren Mann war eine solche Reise eine unglaubliche Tortur.

Pjotr Semjonowitsch wurde von Henri Albert Nissel, einem in Paris lebenden französischen General im Ruhestand, den er während des Bürgerkriegs in Warschau kennen gelernt hatte, vor dem drohenden Tod gerettet. Dank seiner Bemühungen wurde der erschöpfte Machrow am 6. Dezember 1941 freigelassen.

Henri Albert Nissel. Archivfoto Archivfoto

Der erfolglose Freiwillige traf sich im Februar 1945 mit Alexander Bogomolow. Der sowjetische Diplomat entschuldigte sich zwar dafür, dass er damals nicht auf den Brief reagiert hatte, erklärte aber, dass er ihn nach Moskau weitergeleitet hatte, wo er nicht unbemerkt geblieben war.

Pjotr Machrow. Archivfoto Archivfoto

Die rührende Bitte des ehemaligen „weißen“ Generals, ihn in die Rote Armee aufzunehmen, trug wesentlich dazu bei, dass am 14. Juni 1946 ein Dekret des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR erlassen wurde, um ehemaligen Untertanen des Russischen Reiches, die die sowjetische Staatsbürgerschaft verloren hatten und in Frankreich lebten, die Staatsbürgerschaft der UdSSR wiederzugeben.

Pjotr Semenowitsch erhielt einen sowjetischen Pass, doch beim Versuch, ihn für das nächste Jahr zu verlängern, wurde ihm dies aus einem unbekannten Grund verweigert. Zu seinem großen Bedauern konnte General Makrow nicht in die Sowjetunion zurückkehren und starb 1964 in Cannes im Alter von 87 Jahren.

