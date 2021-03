Warum die bekannteste sowjetische Militärpilotin nie General wurde (FOTOS)

Valentina Grisodubowas Leben war seit ihrer frühen Kindheit untrennbar mit der Luftfahrt verbunden. Ihr Vater, Stepan Grisodubow, war einer der Pioniere der russischen Flugzeugindustrie. 1912, als sie erst zwei Jahre alt war, nahm er sie mit auf ihren ersten Flug.

Stepan Grisodubow gemeinfrei gemeinfrei

Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung in einem Flugverein und einer Pilotenschule trat Grisodubowa 1929 der Gorki-Agit-Staffel bei. Deren Propagandaflugzeuge führten Flüge im ganzen Land durch, verteilten dabei kommunistische Literatur, zeigten Filme und organisierten Treffen mit Wissenschaftlern, Künstlern und Parteifunktionäre. Für viele Menschen in abgelegenen Teilen des Landes war es das erste Mal, dass sie ein Flugzeug sahen.

Grisodubowa wurde erstmals 1937 berühmt, als sie mit dem Leichtflugzeug gleich fünf Frauenrekorde in Höhe, Reichweite und Geschwindigkeit aufstellte. Echten Prominentenstatus erreichte sie dann im folgenden Jahr nach ihrem berühmten Nonstop-Flug mit einem ANT-37bis-Bomber quer durch das Land von Moskau nach Fernost.

Pilotinnen Larissa Rosanowa (l) und Valentina Grisodubowa Georgi Lipskerow/МАММ/МDF/Rybtschinski-Gladkow-Stiftung/russiainphoto.ru

Am 24. und 25. September 1938 legte ein Rodina-Flugzeug mit der Pilotin Grisodubowa, der Co-Pilotin Polina Ossipenko und der Navigatorin Marina Raskowa trotz Unwetters in 26 Stunden 29 Minuten eine Strecke von 6.450 km zurück und stellte damit einen Flugreichweitenrekord für rein weibliche Besatzungen auf. Leider passierte wegen der dichten Wolken ein Navigationsfehler. Das Flugzeug kam vom Kurs ab und verschwendete dadurch sehr viel Treibstoff. Grisodubowa landete das Flugzeug in einem Sumpf in der Taiga, 70 Kilometer von der nächsten Siedlung entfernt. Die Besatzung wurde nach neun Tagen der Suche entdeckt.

Pilotin Grisodubowa (in der Mitte), Co-Pilotin Polina Ossipenko (l) und Navigatorin Marina Raskowa Alexander Ustinow/Archiv von Ninel Ustinowa/russiainphoto.ru

Zu Hause wurden Grisodubowa, Ossipenko und Raskowa als erste Frauen mit dem Titel Heldin der Sowjetunion ausgezeichnet.

So wurde die Rodina-Flugzeugbesatzung begrüßt. Alexander Ustinow/Archiv von Ninel Ustinowa/russiainphoto.ru

Grisodubowa widmete als Mitglied des Obersten Sowjets der UdSSR viel Zeit der Untersuchung der Fälle von Opfern von Repressionen. Sie hatte große Autorität und viel Einfluss. Zum Beispiel war es ihrer Intervention zu verdanken, dass der zukünftige „Gründungsvater“ des sowjetischen Raumfahrtprogramms, Sergei Koroljow, aus einem Lager in Kolyma in das spezielle Konstruktionsbüro TsKB-29 verlegt wurde, wo verurteilte Wissenschaftler „zum Nutzen der Werktätigen“ forschen konnten.

1942, auf dem Höhepunkt des Großen Vaterländischen Krieges, wurde Grisodubowa Kommandeurin des 101. Langstrecken-Luftfahrtregiments, das aus männlichen Piloten bestand. Deren anfängliche Skepsis wich bald großem Respekt. Grisodubowa zeigte Führungsqualitäten und Kampfgeist. Sie flog 200 Einsätze, darunter 132 Nachtflüge.

„Bei mehr als einer Gelegenheit konnte ich mich davon überzeugen, dass mein Kommandant, eine Frau, die noch nie zuvor bei den Streitkräften gedient hatte, mir in der Fähigkeit, Flugoperationen zu organisieren und Bomberbesatzungen auszubilden, überlegen war. Sie war hervorragend darauf vorbereitet, die Kampfaktivitäten des Regiments zu leiten“, erinnerte sich (rus) der Stabschef des Regiments, Alexander Werchosin.

Eine besondere Aufgabe des Regiments von Grisodubowa bestand darin, Partisanenabteilungen, die hinter feindlichen Linien operierten, mit Nachschub zu versorgen. Oft unternahm die Kommandantin selbst solche gefährlichen Missionen, für die sie später eine Medaille 1. Klasse als Partisanin des Großen Vaterländischen Krieges verliehen bekam.

1944 hatte sie einen Konflikt mit ihrem Vorgesetzten, Alexander Golowanow. Ihm zufolge wandte sich Grisodubowa direkt an Stalin mit einer Beschwerde über ihn und der Bitte vom Rang eines Obersts zum General befördert zu werden, damit ihr Regiment zur Division werden konnte. „Von den Möglichkeiten, die sich ihr eröffnet hatten, geblendet, verschwendete Regimentskommandeurin Grisodubowa keine Minute daran, zu überlegen, was sie den Menschen, gegen die sie sich so bösartig zeigte, damit antat. Stattdessen sah sie sich bereits als die erste Frau im Land, die die Uniform eines Generals anprobierte…“, erinnerte sich (rus) Golowanow.

Alexander Golowanow Archivfoto Archivfoto

Trotz des Drucks von oben weigerte sich Golowanow rundweg, Grisodubowa irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Darüber hinaus beschuldigte er sie, dass in ihrem Regiment Disziplinlosigkeit herrsche und warf ihr zahlreiche Flugunfälle außerhalb von Kampfeinsätzen vor. Laut ihm war Grisodubowa oft ohne triftigen Grund abwesend von ihrer Einheit. Nach langwierigen Verfahren stellte sich die Kommission, die den Fall verhandelte, auf die Seite des Kommandanten der Langstreckenluftfahrt. „Wegen der Verleumdung ihres unmittelbaren Vorgesetzten Marschall Golowanow aus egoistischen Gründen“, wurde Grisodubowas Fall an ein Militärgericht verwiesen.

Valentina Grisodubowa und Flugzeugkonstrukteur Andrei Tupolew Dmitri Tschernow/TASS Dmitri Tschernow/TASS

Am Ende fand nie ein Tribunal statt, aber Grisodubowa musste die Streitkräfte verlassen. In den folgenden Jahren leistete sie einen spürbaren Beitrag zur Entwicklung elektronischer Geräte für die militärische und zivile Luftfahrt. 1986 wurde ihr der Titel einer Heldin der sozialistischen Arbeit verliehen.

gemeinfrei gemeinfrei

Valentina Grisodubowa hat sich nie zu ihrer Auseinandersetzung mit Marschall Golowanow geäußert, daher ist bis heute nur seine Seite der Geschichte bekannt. Was mit Sicherheit gesagt werden kann, ist, dass sie davon geträumt hat, der erste weibliche General der Luftfahrt der Welt zu werden, und sie bedauerte sehr, dass sie damit keinen Erfolg hatte.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.