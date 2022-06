Wie ein sowjetischer Krimineller eine Ermittlerin verführte, um aus dem Gefängnis zu entkommen

Russia Beyond (Foto: Aus dem Archiv von Wladimir Georgiew)

Ihre Geschichte - die so genannte „Gefängnisromanze“ - schockierte die sowjetische Öffentlichkeit und inspirierte einen Film.

Am 3. Mai 1991 sollten die Sicherheitsbeamten des berüchtigten Kresty-Gefängnisses in St. Petersburg den Wiederholungs- und Rückfalltäter, Dieb und Mörder Sergej Madujew in eine andere Haftanstalt verlegen. Als der Gefangene und die Eskorte den Gang hinuntergingen, zückte Madujew einen Revolver und erschoss einen Beamten.

Eine spätere Untersuchung brachte eine erschreckende Wahrheit ans Licht: Die Waffe wurde dem Häftling von einer weiblichen Ermittlerin übergeben, die eine Liebesbeziehung mit dem Kriminellen eingegangen war.

Der Verbrecher

Maduev in Haft.

Die kriminelle Karriere von Sergei Madujew war vielleicht schon vorherbestimmt. Da beide Eltern in der kasachischen Sowjetrepublik inhaftiert waren, wurde Madujew 1956 in einem Gefängnis geboren.

Schon als Kind begann er zu stehlen und erhielt 1974 seine erste Jugendstrafe von sechs Jahren. In den kriminellen Kreisen erwarb er sich schnell das Image eines gewaltbereiten Unruhestifters. Nachdem der Gefangene aus dem Gefängnis ausgebrochen war, wurde die UdSSR von einer Welle von Raubüberfällen, Schießereien und Morden heimgesucht.

Paradoxerweise wurden Madujews Überfälle manchmal als extrem gewalttätig und manchmal als barmherzig beschrieben. Berichte über einen Dieb, der sein Opfer gehen ließ, als er erfuhr, dass es schwanger war, oder einen anderen Verbrecher aufhielt, der eine Frau vergewaltigen wollte, mischten sich mit anderen Berichten, in denen derselbe Dieb eine dreiköpfige Familie mit ihrem neugeborenen Kind und seine anderen Opfer gnadenlos tötete.

Eine repräsentative Episode erklärt viel über Madujews impulsive Persönlichkeit.

„Madujew verhängte das Todesurteil gegen den Türsteher eines Leningrader Cafés, mit dem er einen Streit hatte, weil dieser ihn zwang, seinen Mantel auszuziehen. Der Verbrecher hörte sich die Beleidigungen des Türstehers schweigend an und fragte dann ruhig: 'Sind Sie fertig? Im nächsten Moment zog er seinen Revolver und erschoss den Türsteher vor einem Dutzend Menschen. Als er sich umdrehte, sagte Madujew spöttisch zu den verblüfften Gästen des Lokals: 'Will noch jemand einen?'“

Es dauerte Jahre, bis Madujew seine Gewalttaten beendete und 1991 auf einem Bahnhof in Taschkent, der Hauptstadt Usbekistans, verhaftet wurde. Der Verbrecher wurde dann zu Ermittlungszwecken nach St. Petersburg überstellt. Dort unternahm er seinen letzten dramatischen Versuch, sich der Justiz zu entziehen.

1994. Der Angeklagte Bislan Murzabekow wurde im Rahmen der Voruntersuchung des Banditentums beschuldigt, sein Bruder Kazbek des Banditentums und des vorsätzlichen Mordes und Sergei Madujew des Banditentums, des vorsätzlichen Mordes, des Raubes und anderer schwerer Straftaten.

Die Ermittlerin Natalia Woronzowa war das einzige weibliche Mitglied der Staatsanwaltschaft im Fall Madujew. Vor ihrer Begegnung mit dem berüchtigten Kriminellen und ihrem anschließenden fatalen Fehler hatte Woronzowa den Ruf einer hart arbeitenden Fachkraft mit einem Händchen für Ermittlungen. Sie hatte bereits einige Verurteilungen hinter sich und war keineswegs eine Anfängerin.

19. Oktober 1995. Die verurteilte Natalija Woronzowa wird während der Prüfung ihres Einspruchs gegen die Verletzung ihres Rechts auf Privatsphäre in der Show Dikoye Pole [Wildes Feld] durch Aleksandr Newsorow in der Strafkammer für Informationsstreitigkeiten abgebildet.

Madujews starker Ausstrahlung konnte sie jedoch nicht widerstehen. Selbst die männlichen Mitglieder der Staatsanwaltschaft gaben zu, dass Madujew eine starke charismatische Persönlichkeit besaß, die ihm half, Menschen für sich zu gewinnen, selbst wenn es sich um seine Ankläger handelte, die ein Todesurteil forderten.

„Selbst der Leiter der Ermittlungsgruppe gab zu, dass er eine Schwäche für Madujew hatte. Er sah ihn nicht so sehr als Kriminellen, sondern vielmehr als eine unkomplizierte und charismatische Person“, heißt es in einer beliebten YouTube-Dokumentation.

Madujew drohte die Todesstrafe, und er begann, alle Möglichkeiten auszuloten, sich der Justiz zu entziehen. Offenbar war der Einsatz seines Charmes, um das weibliche Mitglied des Staatsanwaltschaftsteams zu verführen, der letzte Strohhalm, an den er sich klammerte. Und genau das hat er getan.

St. Petersburg. 3. Juni 1994: Der Angeklagte, Sergej Madujew, wird des Banditentums, des vorsätzlichen Mordes, des Raubes und anderer schwerer Verbrechen beschuldigt.

„Ich habe den Eindruck, dass ein Mensch, der verliebt ist, zu Wundern fähig ist. Wissen Sie, ich habe mich im Nachhinein gefragt, ob ich ein Opfer seines Plans war, einfach wegzulaufen. Ich kann diese Frage nicht in seinem Namen beantworten. Ehrlich gesagt, wenn das Schicksal uns zusammengeführt hätte, hätte ich alles getan, was ich konnte, um ihn davon abzuhalten, denselben Weg zu gehen. Ich weiß nicht, ob ich dazu in der Lage gewesen wäre, aber im Prinzip bin ich ein sehr treuer Mensch, und wenn ich 15 Jahre lang auf ihn hätte warten müssen, hätte ich wahrscheinlich gewartet. Wenn ich gewusst hätte, dass er mich braucht, hätte ich gewartet“, wurde Woronzowa Jahre später zitiert, nachdem sie verurteilt worden war, weil sie Madujew bei seinem Ausbruchsversuch geholfen hatte.

Madujew gelang es also, Woronzowa für sich zu gewinnen und sie daran zweifeln zu lassen, dass er einige der ihm zur Last gelegten Verbrechen wirklich begangen hatte. Die Ermittlerin fiel auf den verschlagenen Kriminellen herein und schmuggelte einen Revolver in seine Gefängniszelle.

KGB-Oberst Wladimir Georgiew, der mit dem Fall der Flucht beauftragt war, rechts, und Natalia Woronzowa, links.

Am 3. Mai 1991 schoss Madujew mit der Waffe einem Begleitbeamten in den Bauch, wurde aber bald darauf entwaffnet und festgenommen. Sein gescheiterter Fluchtversuch verschaffte den Ermittlern die Gewissheit, dass sich ein Doppelagent in ihren Reihen befand.

Die Ermittler kamen schnell zu dem Schluss, dass Woronzowa die einzige logische Verdächtige war, und brachten im Verhörraum versteckte Kameras und Mikrofone an, um zu sehen, wie die Beamtin den Verbrecher in einem leidenschaftlichen Kuss umarmte, als sie dachte, sie seien allein. Woronzowa wurde verhaftet und anschließend zu einer siebenjährigen Haftstrafe verurteilt.

Ironischerweise war Woronzowas Opfer nicht umsonst, auch wenn es Madujew nicht gelang zu entkommen. Der überraschende Ausbruchsversuch erschwerte den Fall für die Staatsanwaltschaft und ermöglichte es dem Verbrecher, ihn bis zu dem Zeitpunkt zu verschleppen, an dem die Sowjetunion zusammenbrach und die neue russische Regierung ein Moratorium für die Todesstrafe einführte.

Wladimir Georgiew und Madujew.

Madujew entkam dem Erschießungskommando und lebte weiter in Gefangenschaft, bis er eines natürlichen Todes starb.

Während einer der vielen Verhöre sagte er: „Was ist mit Woronzowa? Sie ist genau wie alle anderen. Auch sie will essen, gut leben und in ihrem Privatleben glücklich sein. Man kann sich das Vertrauen von jedem verdienen. Ich habe die Gefühle von Woronzowa ausgenutzt, aber in meiner Situation hatte ich keine andere Wahl.“

