Ein Obolus für die Unterwelt: Was ist der Obschtschak?

Diejenigen, die in den wilden 1990er Jahren in Russland und anderen postsowjetischen Staaten aufwuchsen, erinnern sich daran, wie man ihnen ihr Kleingeld abnahm und ihnen sagte, es sei für den Obschtschak. Nur wenige wussten damals, was das bedeutete.

Für die Unterweltgrößen war der Obschtschak sehr real. Es war der Fonds, mit dem sie ihre Gaunereien finanzierten.

„Die Jungs warmhalten“

Russische Gefangene. Shepard Sherbell/Corbis/Getty Images Shepard Sherbell/Corbis/Getty Images

Die russische kriminelle Unterwelt unterscheidet zwischen zwei Arten von Obschtschak - der Begriff leitet sich vom russischen Wort für „gemein“ (russisch: obschtschij) ab - je nachdem, wo die Gelder gesammelt werden und wie sie verwendet werden.

Der so genannte „Lager-Obschtschak“ (russisch: lagernij obschtschak) bezieht sich auf einen kollektiven Fonds, der von den Insassen eines beliebigen Gefängnisses im Lande gesammelt wird.

Je nach Gefängnis sind Umfang und Inhalt des Lager-Obstschaks unterschiedlich. In der Regel werden Bargeld, Zigaretten, Tee und nicht verderbliche Lebensmittel wie Fleischkonserven gesammelt. Diese werden verwendet, um bedürftigen Häftlingen zu helfen oder um kleine Vergünstigungen zu kaufen, die von den Gefängniswärtern im Austausch gegen Bargeld gewährt werden.

Der Obschtschak des Lagers wird ständig aus verschiedenen Quellen aufgefüllt. Von den Insassen wird erwartet, dass sie freiwillig einen Teil der Pakete, die sie von Verwandten und Freunden erhalten, für den Obschtschak spenden. Eine Weigerung gilt als Beleidigung der Kultur und Tradition der Diebe und kann mit sozialer Ächtung oder Schlimmerem bestraft werden.

Justizvollzugskolonie Nummer 2 in der Region Tschita. Wladimir Sajapin / TASS Wladimir Sajapin / TASS

Im Gefängnis können ältere Insassen alle Kartenspiele in einem Gefängnis mit einer Steuer von 20 Prozent oder mehr belegen. Das Geld wird zur Finanzierung des Obschtschak verwendet.

Manchmal wird der Obschtschak des Lagers aus der so genannten „freien Kasse“ (russisch: swobodnaja kassa) aufgefüllt, einem Netzwerk von Finanzquellen, das sich außerhalb der Gefängnismauern befindet und einen stabilen Geldfluss innerhalb des Gefängnisses gewährleisten soll.

Wie es in den 1990er Jahren häufig der Fall war, zwangen ältere Menschen mit Verbindungen zur kriminellen Unterwelt die Jugendlichen, dem Obschtschak Geld zu spenden, eine Praxis, die als „die Jungen [sprich Insassen] warm halten“ (russisch: patsanow na zone gret' bekannt ist.

Der angebliche Mafia-Pate Ivankov wird von Verwandten begrüßt, als er ein Gerichtsgebäude in Moskau verlässt. Reuters Reuters

Eine weitere Quelle für den Geldzufluss an den Lager-Obschtschak sind Spenden von reichen und mächtigen Kriminellen. In einem Brief des berüchtigten russischen Mafiabosses Wjatscheslaw Japontschik an die Insassen eines der russischen Gefängnisse heißt es:

„Tramps' des 16. BUR [Slang für ‚Hochsicherheitstrakt innerhalb einer Gefängniskolonie“], ich grüße euch und wünsche euch nur das Beste und das Hellste - Wjatscheslaw Japontschik hier. Da einer von euch heute wieder in die Öffentlichkeit geht, schicke ich euch noch einmal 400 Rubel... diese 400 Rubel sollen - in Absprache mit anderen Landstreichern - in den Obschtschak eingezahlt werden, zusammen mit den vorherigen 200 Rubeln. Sie wurden Ruslan als Dieb gegeben, aber das ist nicht angebracht, denn er ist kein Dieb. Ich denke, wir sind uns hier einig. Ich schicke also das Geld, insgesamt 600 Rubel, an die Staatskasse zurück. Ich komme gut zurecht. Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und Sorge. Bitte nehmen Sie meine freundlichen Grüße an. Mit freundlichen Grüßen - Wjatscheslaw Japontschik.“ .

Trotz der Spenden und anderer Geldzuflüsse wirkt der Lager-Obschtschak im Vergleich zu seinem Pendant außerhalb der Gefängnismauern, dem so genannten freien Obschtschak (russisch: svobodnij obschtschak) dürftig.

Millionen von Dollar

FSB / Sputnik FSB / Sputnik

Die Geschichte besagt, dass der freie Obschtschak zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufkam, obwohl es schwer ist, mit Sicherheit zu sagen, wann hochrangige kriminelle Bosse begannen, einen zentralisierten Bargeldfonds anzuhäufen.

Man ist sich allgemein darüber einig, dass der Umfang des freien Obschtschak enorm ist und nicht mit der geringen Größe selbst des großzügigsten Lager-Obschtschak verglichen werden kann, da er nach einigen Schätzungen Millionen von US-Dollar schwer ist.

Die Finanzpläne zur Auffüllung des freien Obschtschak sind ebenfalls sehr ausgeklügelt. Das Geld fließt aus allen möglichen kriminellen Geschäften im Lande.

„Jeder zahlt Steuern, um am Obschtschak teilzuhaben: Taschendiebe, Handtaschendiebe, Autodiebe, Drogendealer, Räuber und Hehler. Ein Beitrag zur gemeinsamen Summe wird als Anteil bezeichnet. Die Kriminellen, die regelmäßig in der Region tätig sind, müssen je nach Wert der gestohlenen Waren fünf bis zehn Prozent des Gewinns abführen. Autodiebe und bandenmäßige Autodiebstahl-Brigaden können mit 15 bis 20 Prozent für das Recht, in ihrer Heimatregion ungestört arbeiten zu können, ‚besteuert‘ werden“, heißt es in einem beliebten YouTube-Kanal, der sich der Erforschung der russischen kriminellen Unterwelt widmet.

Legion Media Legion Media

Obwohl der freie Obschtschak in Form einer legalisierten Finanzstruktur existieren kann, wird angenommen, dass die kriminellen Bosse Bargeld bevorzugen, da es für die Behörden schwieriger ist, das Geld aufzuspüren und zu verhaften.

„Eine solche Geldkassette wird nicht von einer oder zwei Personen bewacht. Einigen Quellen zufolge sind es manchmal bis zu 20 Kämpfer, die bei einem Gruppentreffen ausgewählt werden, um diese Kasse zu bewachen. Die Bewachung einer Geldkassette ist eine ehrenvolle und einträgliche Tätigkeit. Die Mission wird Fanatikern anvertraut, der Art von Dieben mit der größten Loyalität ", heißt es in dem oben erwähnten YouTube-Kanal.

Denjenigen, die sich unrechtmäßig am Obschtschak bereichern, soll in den meisten Fällen der Tod drohen.

Obwohl der Verwendungszweck des Geldes aus dem freien Obschtschak nicht mit Sicherheit bekannt ist, wird vermutet, dass der Fonds zur Finanzierung künftiger krimineller Aktivitäten, zur Unterstützung der Familien verstorbener Mafiabosse, zur Bestechung von Staatsbeamten und generell zur Aufrechterhaltung der kriminellen Unterwelt verwendet wird.

Trotz der erklärten „edlen“ Zwecke glauben jedoch einige, dass die Gelder im Obschtschak an die wenigen an der Spitze der kriminellen Hierarchie gehen. Wenn dem so ist, sollten Spenden an den Obschtschak als Geste des Engagements und der Loyalität gegenüber den Bossen der Unterwelt, der Einhaltung der sozialen Normen unter Kriminellen und als langfristige Investition ehrgeiziger Gesetzloser betrachtet werden, die danach streben, schließlich selbst ganz nach oben zu kommen.

