Taschendiebe: Sie waren die Elite unter russischen Kriminellen

„Diese Fähigkeit kann man nicht lernen“

Auf dem Sucharew-Markt. Polizisten in einem der Einkaufszentren, 1900 - 1909 / Sammlung A. Melitonyan. Russland im Foto

Taschendiebstahl ist ein kriminelles Unterfangen, das nur wenige meistern können. Die Fähigkeit zeigt sich oft schon vor der Pubertät, weshalb erfahrene alte Diebe ihre Reihen oft auffüllten, indem sie aus kleinen Jungen künftige Taschendiebe machten. Sie lockten sie mit beeindruckenden Tricks an. Der Kriminologe Leonid Belogritz-Kotljarewski erinnert sich an die folgende Geschichte: „Die Professoren der Unterwelt zeigten auf einem öffentlichen Platz, wie Taschenspielertricks funktionieren: Sie zogen eine Schnupftabakdose aus der Tasche eines Passanten, schnupperten an dem Tabak und steckten sie zurück, ohne dass der Mann es bemerkte, und setzten ihren Weg einfach fort.

„Diese Fähigkeit kann man nicht lernen", sagte der sowjetische Taschendieb Zaur Zugumow. „Trotzdem tauschten die Diebe ihre Erfahrungen hinter Gittern aus. Während wir unsere Strafe in den Arbeitslagern verbüßten, bastelten wir in den Werkstattzonen eine Attrappe und hängten Glocken daran - so verfeinerten wir die diebischen Fähigkeiten. Mit jeder ‚Trainingseinheit‘ versuchte ich, dem Moment näher zu kommen, an dem keine einzige Glocke mehr läuten würde.“

Arbeitsbörse auf dem Chitrowski-Markt, 1910-1917. Public Domain Public Domain

Aber warum ist dann Kunstfertigkeit gefragt? Nun, die ersten Taschendiebe tauchten in Russland zu der Zeit auf, als es das erste Papiergeld und exquisiten Körperschmuck gab - also im 19. Jahrhundert. Sie arbeiteten vor allem dort, wo sich die meisten Menschen aufhielten - in Theatern, Banken und teuren Geschäften. Um mit ihrem Auftreten und Aussehen nicht sofort Verdacht zu erregen, mussten die Taschendiebe entsprechend aussehen. „Wenn ein Leser einem solchen Dieb begegnet, wird er kaum glauben, dass es sich um einen Berufsverbrecher handelt", schrieb der prominente Jurist und Kriminologe Grigory Breitman Anfang des 20. Jahrhunderts. „Diese Art von Dieb ähnelt wahrscheinlich einem Arzt, einem Anwalt oder einem Versicherungsvertreter. Er hat ein ansprechendes Äußeres und tadellose Manieren; er trägt einen aufwendigen Anzug, der immer von den besten Schneidern maßgeschneidert wird. Verständlich, dass ein solcher Dieb - vor allem, wenn er Plätze in der ersten Reihe im Theater hat - keinen Verdacht erregt.

"Die schwarze Katze (1979)". dir. Stanislaw Govoruchin, 1979, Staatliches Fernsehen und Radio der UdSSR, Filmstudio Odessa dir. Stanislaw Govoruchin, 1979, Staatliches Fernsehen und Radio der UdSSR, Filmstudio Odessa

Deshalb haben sich die ersten Taschendiebe das Recht verdient, als „Gentlemen“ der kriminellen Welt bezeichnet zu werden. Sie griffen nie zu Gewalt, Drohungen und Waffen, während ihre Opfer vor allem reiche Leute waren, was ihr Gewissen entlastete und ihnen eine mehr oder weniger tolerante Haltung der Zarenpolizei sicherte. Und es ist verständlich, dass ein Dieb, der einem reichen Kaufmann die Brieftasche gestohlen hat, im Gefängnis besser behandelt wird als ein Mörder oder bewaffneter Räuber.

Fahnder, Schnapper, Angler...

Nach der Februarrevolution von 1917 erließ die Provisorische Regierung eine Amnestie für die Gefangenen des zaristischen Regimes. Diebe aller Art wurden freigelassen. Außerdem hatten sich die Bedingungen geändert. Es gab nun öffentliche Verkehrsmittel, das Eisenbahnnetz wurde ausgebaut, die Zahl der Versammlungsorte nahm zu. Die Menschen hingegen wurden immer ärmer. Die Veränderungen verschonten auch die Taschendiebe nicht. Sie verloren zwar nie ihren aristokratischen Status in der kriminellen Welt (sie weigerten sich weiterhin, ihren Opfern körperlichen Schaden zuzufügen), aber ihre Methoden änderten sich.

Stadtpolizisten am Kamennoostrowski Prospekt. 2. April 1917. Sputnik Sputnik

Schipatschi und Verchuschniki („Schnapper“ und „Topper“) waren unter den Taschendieben nicht hoch angesehen. Sie stahlen Handtaschen. „Sie gehen als ganze Gruppe zur Arbeit“, schreibt Kutschinsky. „Und sie bevorzugen Massenansammlungen - Demonstrationen, öffentliche Feiern, belebte Märkte. Während einige Schipachi die Aufgabe hatten, das Opfer in die Irre zu führen, machten sich andere an die Handtaschen heran. Dann tauschen die Teams die Plätze. Wird die Aktion vereitelt, können die Taschendiebe das empörte Opfer zurückdrängen, ablenken und sogar ein komödiantisches Spektakel mit Schreien wie ‚Fangt den Dieb!‘ veranstalten.“

Passagiere auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Jaroslawski, 1961. Anatoly Morozow / Sputnik Anatoly Morozow / Sputnik

Es gab auch die sogenannten Rybolowy - oder „Angler“, die Angelhaken und Leine benutzten, um die Brieftasche aus der Tasche zu ziehen. Sie arbeiteten oft in den Fernzügen, indem sie das obere Schlafabteil nahmen und den Haken in die Sachen des darunter liegenden Fahrgastes hinabließen.

„Meine Hände sind mein Kapital“

Die VK-Seite von Zaur Zugumow. https://vk.com/id20341455 https://vk.com/id20341455

Die höchste Kaste der Taschendiebe waren die Pisary - die „Ätzer“, die die Kleidung oder Taschen von Menschen in der Menge aufschnitten. „Bis etwa in die 1970er Jahre“, erinnert sich Zugumow, „spitzten sie eine 20-Kopeken-Münze an und benutzten den Rand als Schneidwerkzeug. Man konnte sie leicht im Mund verstecken. Sie waren daran so gewöhnt, dass sie oft vergaßen, dass sie überhaupt da war, und mit ihr aßen und schliefen."

Die wichtigsten Werkzeuge des Diebes waren jedoch seine Psyche und seine Hände. Deshalb waren seine einzigen Todfeinde schlechte Angewohnheiten und das Älterwerden. „Ausgedehnte Dinnerpartys und schlaflose Nächte, die man in Gesellschaft von Frauen oder bei einem Vorzugsspiel verbrachte, stumpften die Reaktion und die Wachsamkeit des Menschen nur ab“, schreibt Kutschinsky. „Rauchen und übermäßiges Essen beeinträchtigen die Sensibilität der Finger. Und dann käme mit dem Alter noch die zunehmende Steifheit der Gelenke hinzu.“

Eine Gefängnisstrafe oder ein Aufenthalt in einem Arbeitslager waren natürlich die größte Angst der Diebe. Dort würde alles ruiniert werden: die Psyche, die Hände. Das sowjetische Strafvollzugssystem wies keine der Nuancen von Großzügigkeit auf, die man von der vorrevolutionären Polizei erwarten konnte. In den 1920er Jahren, der Blütezeit des Taschendiebstahls, konnten den Dieben einfach die Finger gebrochen werden. Die harte Arbeit im Dnepro-Wasserkraftwerk oder am Belamar-Kanal und die schrecklichen Lebensbedingungen in den Gefängnissen zerstörten jede Hoffnung auf die Formbarkeit der Finger eines Mannes.

1991 Mitglieder der Einheit bei der Festnahme von Dieben. Morkowkin Anatoly, Schogin Alexander / TASS Morkowkin Anatoly, Schogin Alexander / TASS

Die professionelleren Taschendiebe setzten daher alles daran, der manuellen Arbeit aus Prinzip zu entgehen. Es wurden die sogenannten „Diebeskonzepte“ entwickelt. Das wichtigste davon war das Verbot jeder Art von körperlicher Arbeit, das später in ein generelles Arbeitsverbot mündete. Auf diese Weise konnten es sich Taschendiebe leisten, auch im 20. Jahrhundert die Elite der Diebeswelt zu bleiben, und wurden de facto zu den Anführern der Bewegung gegen die Kollision mit der Gefängnisverwaltung.

