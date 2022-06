Welche Art von Künstlern gab es in der Zarenfamilie Romanow?

Russia Beyond (Gemeinfrei)

Kaiser Nikolaus I.

Porträt von Zar Nikolaus I., 1852, Franz Krüger. Eremitage-Museum / Gemeinfrei Eremitage-Museum / Gemeinfrei

Kaiser Nikolaus I. begann schon als Kind zu zeichnen, wie es in der königlichen Familie üblich war. Einer seiner Lehrer war der berühmte russische Künstler Iwan Akimov. Der französische Schriftsteller Paul Lacroix, der an der Biografie des Monarchen arbeitete, sagte über sein kreatives Talent:„Er hatte eine Begabung für Karikaturen, und er fing auf die erfolgreichste Weise die komische Seite der Personen ein, die er in ein satirisches Bild setzen wollte.“

Kaiser Alexander III.

Alexander III. Zar von Russland, vor 1896, Felix Nadar. Gemeinfrei Gemeinfrei

Der Enkel von Nikolaus I., Kaiser Alexander III., wurde von so bedeutenden Persönlichkeiten der Kunstwelt wie Professor Nikolai Tichobrazow von der Kaiserlichen Kunstakademie und Akademiemitglied Alexej Bogoljubow unterrichtet. Letzterer, ein Marinemaler, weckte in dem Autokraten die Liebe zu Seestücken, die zum Hauptbestandteil von Alexanders Werk wurden.

Kaiserin Maria Fjodorowna

Maria Feodorowna von Russland, 1892, Sergey Levitsky. Königliche Sammlung / Gemeinfrei Königliche Sammlung / Gemeinfrei

Die meisten Mitglieder der kaiserlichen Familie ließen ihre Leidenschaft für das Zeichnen hinter sich, als sie erwachsen wurden. Nicht so Maria Fjodorowna, die Frau Alexanders III., die als Prinzessin Dagmar von Dänemark geboren wurde. Sie zeichnete viel und gerne, wobei sie sich nicht auf kleine Skizzen beschränkte, sondern große Leinwände schuf. Wie Bogoljubow bemerkte, hatte die Kaiserin ihre Liebe zur Kunst und zur Malerei von ihrer Mutter, der dänischen Königin Louise von Hessen-Kassel, geerbt.

Großfürstin Olga Alexandrowna

Russische Großfürstin Olga Alexandrowna Romanowa. Um 1910-1914. Gemeinfrei Gemeinfrei

Kein Mitglied der königlichen Familie war jedoch in der Malerei so erfolgreich wie die jüngste Tochter von Zar Alexander III. und Maria Fjodorowna, die Schwester von Nikolaus II, Großfürstin Olga Alexandrowna. Eine Reihe von Lehrern half ihr, ihr natürliches Talent als Künstlerin zu entwickeln - der Akademiker Konstantin Krischitski, die Maler Stanislaw Schukovski, Wladimir Makowski und Sergey Winogradow.

Olga Alexandrowna gab die Malerei auch dann nicht auf, als sie während des Bürgerkriegs gezwungen war, aus Russland zu emigrieren. Außerdem konnte sie durch den Verkauf ihrer Werke ihre Familie finanziell unterstützen und Wohltätigkeitsarbeit leisten. Zu den Käufern gehörten Vertreter der Königshäuser von Großbritannien und Norwegen sowie Winston Churchill. Alles in allem schuf die Großherzogin im Laufe ihres Lebens etwa zweitausend Gemälde.

Kaiser Nikolaus II.

Nicholas II. Gemeinfrei Gemeinfrei

Als junger Mann griff auch Nikolaus II. - der letzte russische Kaiser - gelegentlich zum Pinsel. Doch schon bald gab er das Zeichnen auf und widmete sich einem neuen Hobby - dem Tennis.

