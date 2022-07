Die 3 erfolgreichsten russischen Befehlshaber des Ersten Weltkriegs

Michail Alexejew

Zu Beginn des Konflikts war Alexejew der Stabschef der Südwestfront. Im August-September 1914 besiegten die russischen Armeen die Truppen Österreich-Ungarns in der Schlacht um Galizien und eroberten fast ganz Galizien und einen Teil des österreichischen Polens.

Obwohl alle Lorbeeren an den Oberbefehlshaber der Südwestfront, General Nikolai Iwanow, gingen, war Alexejew der eigentliche Urheber des Sieges. Iwanow, so General Anton Denikin, „hatte kein großes strategisches Wissen... Aber General Alexejew hatte eine große Autorität in Sachen Strategie und war der Hauptbeteiligte bei der Ausarbeitung des vorläufigen Schlachtplans für die österreichische Front ... In der Tat war General Alexejew der Lenker der Armeen.“

Im Sommer 1915 starteten die Mittelmächte, die entschlossen waren, das Russische Reich aus dem Krieg zu drängen, eine Großoffensive. Schließlich begannen die russischen Armeen nach einer schweren Niederlage, sich ins Landesinnere zurückzuziehen. Trotz des akuten Munitionsmangels und der extremen Ermüdung der Soldaten und Offiziere gelang es General Alexejew, dem damaligen Befehlshaber der Nordwestfront, einen geordneten und vor allem rechtzeitigen Rückzug seiner Truppen zu organisieren, ohne dass der Feind ihnen den Weg abschnitt oder sie umzingelte.

Am 18. August 1915 wurde Alexejew von Nikolaus II. zum Stabschef des Oberkommandos ernannt. Er war unmittelbar an der Entwicklung einer der letzten erfolgreichen Offensivoperationen der russischen Armee im Ersten Weltkrieg beteiligt – dem so genannten „Brusilow-Durchbruch“ in Wolhynien, Galizien und der Bukowina im Sommer 1916, der mit einer schweren Niederlage der deutschen und österreichischen Streitkräfte endete.

Nach der Februarrevolution 1917 und dem Zusammenbruch der Monarchie wurde Alexejew zum Oberbefehlshaber ernannt, geriet aber bald in Konflikt mit der neuen Regierung. Der General sprach sich kategorisch gegen die von den Behörden eingeleitete „Demokratisierung“ der Armee (Abschaffung des Ein-Mann-Kommandos) aus, die die Moral der Soldaten heben sollte, aber letztlich zum Zusammenbruch der Streitkräfte führte. Bis zu seinem Rücktritt am 21. Mai 1917 hatte Alexejew alle Anstrengungen unternommen, um Ordnung und Disziplin in der Truppe wiederherzustellen, was ihm jedoch nicht gelungen war.

Alexej Brusilow

Im Sommer 1914, während der Schlacht um Galizien, rückte die 8. Armee der Südwestfront, nachdem sie die österreichisch-ungarischen Truppen besiegt und 20.000 Gefangene gemacht hatte, 150 km tief nach Galizien vor und besetzte die Stadt Galitsch. So brillant begann der Erste Weltkrieg für dessen Befehlshaber, General Brusilow.

Der Kommandant sah es als eine seiner ersten Pflichten an, für die Soldaten, vor allem für ihre Verpflegung und Ausrüstung zu sorgen. Er zögerte jedoch nie, auf harte Strafmaßnahmen zurückzugreifen, wenn die Situation dies erforderte.

Während des katastrophalen Rückzugs im Sommer 1915 erschien der folgende Befehl von Brusilow: „Es sollte keine Gnade für die Feiglinge geben, die die Reihen verlassen oder sich ergeben, und das Gewehr-, Maschinengewehr- und Kanonenfeuer sollte auf die sich ergebenden Leute gerichtet werden, und sei es nur, um das Feuer auf den Feind einzustellen, um wegzulaufen oder sich zurückzuziehen, und wenn nötig, nicht vor einer ganzen Schießerei Halt zu machen... Willensschwache Leute haben keinen Platz unter uns, und sie müssen ausgerottet werden.“

„Der Durchbruch von Brusilov war die Krönung der Karriere des Generals, der im Frühjahr 1916 die Südwestfront befehligte. Er beschloss, die tief gestaffelten Verteidigungsanlagen der österreichisch-ungarischen Streitkräfte mit Schlägen aller ihm zur Verfügung stehenden Armeen in mehreren Gebieten gleichzeitig zu durchbrechen. Der Feind war fassungslos und wusste nicht, in welche Richtung er seine Verteidigung verstärken und wo er seine Reserven einsetzen sollte.“

Die Deutschen und Österreicher hatten etwa 1,5 Millionen Gefallene, Verwundete, Kriegsgefangene und Vermisste zu verzeichnen (die russischen Verluste beliefen sich auf etwa eine halbe Million Menschen). Sie waren gezwungen, ihre Reserven von anderen Fronten heranzuziehen. Außerdem trat Rumänien, inspiriert durch die Erfolge von Brusilow, auf der Seite der Entente in den Krieg ein.

Am 22. Mai 1917 löste Alexej Brusilow Michail Aleksejew als Oberbefehlshaber ab, konnte aber wie sein Vorgänger mit der zerfallenen Armee kein Wunder vollbringen. Nach dem Scheitern der so genannten Juni-Offensive wurde er durch General Lawr Kornilow ersetzt.

Nikolai Judenitsch

Am 29. Dezember 1914 belagerte die 90.000 Mann starke osmanische Armee die Stadt Sarıkamış in der Provinz Kars (heutige Türkei), hinter der der direkte Weg ins Herz des russischen Kaukasus lag. Die russischen Truppen waren den Türken nicht nur zahlenmäßig unterlegen (60.000 Mann), sondern auch führungslos – der Befehlshaber der Kaukasusarmee, General Alexander Myschlajewski, geriet in Panik, verließ überstürzt die Stadt und überließ seine Soldaten der Gnade des Schicksals.

In diesem kritischen Moment ergriff der Stabschef der Armee, General Nikolai Judenitsch, der auch vorübergehend als Kommandeur des 2. turkestanischen Korps fungierte, die Initiative. Er nutzte die Tatsache, dass die Türken durch Erfrierungen schwere Verluste zu erleiden begannen, um die ihm zur Verfügung stehenden Kräfte zu reorganisieren und eine große Gegenoffensive zu starten, die in der vollständigen Niederlage des Feindes gipfelte. „Die gefallene Kaukasusarmee wurde gerettet. Der eiserne Wille und die unbeugsame Energie von General Judenitsch drehten das Rad des Schicksals“, schrieb der Militärhistoriker der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Anton Kersnowskij begeistert.

Nach dem Scheitern der Dardanellen-Operation und der Evakuierung der alliierten Truppen von der Halbinsel Gallipoli Ende 1915 konnten sich die Türken ganz auf die russische Front konzentrieren. Unter diesen Umständen beschloss Judenitsch, der inzwischen Befehlshaber der Kaukasusarmee geworden war, proaktiv zu handeln.

Anfang Januar starteten die russischen Streitkräfte eine Großoffensive, mit der sie den verblüfften Feind, der geglaubt hatte, dass es auf diesem Frontabschnitt im Winter keine Kämpfe geben würde, überrumpelten.

Die Türken zogen sich auf die gut befestigte Stadt Erzurum zurück und sicherten den Weg tief nach Kleinasien. In der Nacht zum 12. Februar griffen die in weiße Tarnmäntel gekleideten Soldaten von Judenitsch an, die sich ihren Weg durch heftige Schneegestöber bahnten. Da es unter diesen Bedingungen äußerst schwierig war, die Angreifer zu sehen, erwies sich das türkische Feuer als unwirksam. Der Feind zog sich unter dem Ansturm der russischen Truppen zurück, die am 16. Februar fast kampflos das strategisch wichtige Erzurum besetzten.

Zu Beginn der Februarrevolution blieb die Kaukasusarmee eine der kampfbereitesten russischen Armeen. Judenitsch befehligte noch einige Zeit Truppen im Kaukasus, wurde aber bald wegen „Widerstands gegen die Anordnungen der Provisorischen Regierung“ entlassen, da er in taktischen und strategischen Fragen nicht mit der neuen Regierung übereinstimmte.

