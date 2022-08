7 grausame Morde an russischen Herrschern und Thronanwärtern

Fjodor II. von Russland – erdrosselt

Tretyakov Gallery Tretyakov Gallery

Als Zar Iwan der Schreckliche 1584 starb, hinterließ er nur einen Erben, der entweder einen gewissen Grad an geistiger Behinderung aufwies oder aufgrund seines frommen Charakters einfach nicht in der Lage war, das Land zu regieren.

Der russische Thron wurde von Boris Godunow, dem Regenten des Erben, bestiegen, der de facto zum Zaren wurde. Da ihm der verstorbene Zar, der keine fähigen Erben hinterließ, viel Nützliches beigebracht hatte, investierte Godunow in die Ausbildung und Erfahrung seines eigenen Sohnes in der Staatskunst.

Als er 1605 starb, wurde sein 16-jähriger Sohn Fjodor sein Nachfolger als Herrscher von Russland. Trotz der Bemühungen seines Vaters regierte Fjodor II. von Russland in einer Atmosphäre des Verrats und saß nur etwas mehr als einen Monat lang auf dem Thron. Schon bald geriet Russland in eine Phase der politischen Instabilität, die als Zeit der Unruhenbekannt wurde. Ein Hochstapler, bekannt als der falsche Dmitrij I., erschien in Moskau und stürzte Fjodor II. unter dem Vorwand, ein überlebender Sohn Iwans des Schrecklichen zu sein.

Der 16-jährige Herrscher wurde zusammen mit seiner Mutter erdrosselt. Sein Leichnam, der für die Menge zur Schau gestellt wurde, wies Spuren eines gewaltsamen Kampfes auf.

Der falsche Dmitrij I. – auf seiner Hochzeit erdrosselt

Die letzten Minuten aus dem Leben des falschen Dimitrij I. von Karl Gottlieb Wenig. Public domain Public domain

Der Usurpator des russischen Throns hatte natürlich viele Feinde unter den Mächtigen. Das Chaos auf den Straßen Moskaus, das durch die ausufernden Feierlichkeiten während seiner Hochzeit mit einer polnischen Adligen verursacht wurde, war für die mit der Situation unzufriedenen Verschwörer ein guter Anlass, einen Staatsstreich gegen den neuen, ihrer Meinung nach illegitimen Zaren zu inszenieren.

Am 17. Mai 1606 stürmte eine große Anzahl von Bojaren und bewaffneten Bürgerlichen den Roten Platz und die Gemächer des illegitimen Zaren. Der verängstigte Herrscher versuchte zu fliehen und sprang aus dem Fenster der Gemächer direkt auf die Straße, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Der Mob erwischte den verletzten Herrscher dennoch und prügelten ihn zu Tode. Sie schleppten seine Leiche auf den Roten Platz, zogen sie aus, steckten ihr ein Rohr in den Mund und setzten ihr eine Maske auf. Die Moskauer schändeten den Leichnam zwei Tage lang und begruben ihn dann hinter den Toren von Serpuchow auf dem alten Friedhof. Als sich Gerüchte über Wunder über seinem Grab verbreiteten, wurde sein Leichnam exhumiert und verbrannt, die Asche wurde dann mit Schießpulver vermischt und aus einer Kanone abgefeuert.

Iwan Dmitrijewitsch – im Alter von drei Jahren gehängt

Public domain Public domain

Am 16. Dezember 1614 legte ein Henker einem dreijährigen Jungen einen Strick um den Hals. Einen Augenblick später hing das Kind in der Luft. Zeitgenossen behaupteten, dass sich der Strick nicht um den Hals des Jungen schloss, da er nicht schwer genug war. Daher soll das Kind Stunden später an Unterkühlung gestorben sein.

Dieses tragische Schicksal war das Ergebnis des Versuchs seiner Mutter, die Ehefrau zweier unehelicher Thronanwärter und aktive Teilnehmerin an mehreren politischen Krisen während der Zeit der Unruhen, Iwan als legitimen Erben einzusetzen, obwohl Michael I. erst kürzlich auf den russischen Thron gewählt worden war und das Haus Romanow gegründet wurde.

Iwan VI. von Russland – im Alter von einem Jahr zu lebenslanger Haft verurteilt, dann in Gefangenschaft getötet

Public domain Public domain

Als Elisabeth, die zweitälteste Tochter von Zar Peter dem Großen, durch einen Staatsstreich den russischen Thron bestieg, entließ sie den jüngsten russischen Monarchen von der Macht. Iwan VI. verlor den Thron im Alter von einem Jahr.

Das Kind verbrachte den Rest seines Lebens in Gefangenschaft unter ständiger Todesdrohung, da die Wachen angewiesen waren, den Jungen auf der Stelle zu töten, sollte er versuchen, ihn zu befreien, oder auch nur einen Ruf danach ausstoßen.

Das Kind wurde seiner Identität beraubt, seiner Fähigkeit, Kontakte zu knüpfen, und sogar seines Namens: Selbst den Wachen war es verboten, mit „dem Namenlosen“, wie das Kind genannt wurde, zu sprechen.

Iwans Leiden und sein Leben fanden am 5. Juli 1764 ein jähes Ende, als ein Offizier der kaiserlich-russischen Armee von der Identität des Gefangenen erfuhr und versuchte, den gestürzten Kaiser zu befreien und ihn wieder an die Macht zu bringen. Die Wachen der Festung Schlüsselburg handelten weisungsgemäß und töteten den jungen König, sobald sie von der Verschwörung erfuhren.

Pawel I. – in seinem Schlafzimmer erschlagen und erdrosselt

Ermordung von Zar Paul I., März 1801. Public domain Public domain

In der Nacht vom 11. auf den 12. März 1801 brachen die Türen zum Schlafzimmer des Zaren in der Michaelsburg in St. Petersburg auf und 12 Verschwörer drangen ein. Aus Wut über die Weigerung des Zaren, abzudanken, griffen sie ihn an, schlugen und erwürgten den Herrscher des Landes zu Tode.

Alexander II. – von einer Bombe in die Luft gesprengt

Die Ermordung von Alexander II., Zeichnung von G. Broling, 1881. Public domain Public domain

Terroristen und Revolutionäre versuchten elf Mal, Alexander II. zu töten. Sie setzten Pistolen, Revolver, Dynamitstangen und Bomben ein. Der Zar hatte das Glück, allen Kugeln auszuweichen und bis auf eine allen Explosionen knapp zu entgehen.

Nach zehn gescheiterten Attentatsversuchen mit verschiedenen Waffen entschieden sich die Terroristen für eine Bombe, die auf die vorbeifahrende Kutsche des Zaren geschleudert werden sollten. Am 1. März 1881 warf ein Mitglied der Geheimorganisation Narodnaja Wolja eine Bombe auf die Kutsche des Zaren. Unglaublicherweise überlebte Alexander II. auch dieses Mal. Da er mit dem festgenommenen Terroristen sprechen wollte, verließ er die Kutsche nicht sofort und setzte sich einem weiteren Anschlag durch einen Mitverschwörer aus.

Der zweite Terrorist warf eine Bombe zu Füßen des Zaren und die Explosion verletzte beide tödlich. Alexander II. wurden die Beine abgerissen. Er wurde in einem hoffnungslosen Zustand in den Winterpalast gebracht und starb wenige Minuten später.

Nikolaus II. – hingerichtet durch ein Erschießungskommando

Die Hinrichtung von Zar Nikolaus II. und seiner Familie in Jekaterinburg. Mary Evans Picture Library/Global Look Press Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Der letzte russische Zar wurde in der Nacht vom 16. auf den 17. Juli 1918 im Keller des Ipatjew-Hauses in Jekaterinburg durch ein Erschießungskommando hingerichtet. Seine unmittelbare Familie – Ehefrau Alexandra und ihre fünf Kinder – wurden ebenfalls hingerichtet.

Obwohl einige der Bolschewiki einen offenen Prozess gegen den Ex-Zaren abhalten wollten, muss das Risiko einer antirevolutionären Verschwörung zur Befreiung des abgedankten Monarchen und zur Wiederherstellung seiner Macht über das Schicksal der letzten Mitglieder der Zarenfamilie entschieden haben.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.