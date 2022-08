Eine Geschichte des Kampfes und der Entbehrungen: Wie die russische Orthodoxie in China entstand

Die ersten orthodoxen Gläubigen in China

Ein junger Mann aus Albazien, 1874. Gemeinfrei Gemeinfrei

Im Jahr 1685 wurde die russische Festung Albasino am Amur von der Qing-Armee belagert. Etwa 100 Kosaken und ihre Familien wurden als Gefangene nach Peking gebracht. Der chinesische Kaiser Kangxi beschloss, die Russen nicht hinzurichten, sondern sie in die chinesische Armee aufzunehmen. Die Russen erhielten ein gutes Gehalt, Ländereien und Häuser zur dauerhaften Nutzung. Pater Maxim (Leontjew), der erste russisch-orthodoxe Priester in China, ging mit den Kosaken in die Gefangenschaft. Den Albasinern wurde ein ehemaliger buddhistischer Tempel zur Verfügung gestellt, den sie in eine orthodoxe Kirche umwandelten.

Da die meisten der ersten Albasiner Kosaken waren, vermischten sie sich bald mit der mandschurischen Bevölkerung und verloren bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts fast ihre russischen Wesenszüge. Dennoch nutzte Russland diese kleine Gruppierung als Bestätigung dafür, dass eine russisch-orthodoxe kirchliche Mission in China existierte. Die Mission wurde 1716 eröffnet, als Archimandrit Ilarion (Leschwaskij) in Peking eintraf und Ikonen, Kirchengeräte und liturgische Bücher mitbrachte.

Chinesische russisch-orthodoxe Gläubige - Mitarbeiter einer Druckerei der Russisch-Orthodoxen Kirchlichen Mission in Peking. Gemeinfrei Gemeinfrei

Die russischen Missionare predigten jedoch nicht die Orthodoxie unter den Chinesen, sondern kümmerten sich lediglich um die Seelsorge für die in der kleinen Gemeinde lebenden Russen. Diese Taktik ermöglichte es den russisch-orthodoxen Menschen in China, die Repressionen gegen Christen zu vermeiden, die die chinesische Regierung gelegentlich unternahm. Bis 1861, als die erste russische diplomatische Mission in China eröffnet wurde, war die russisch-orthodoxe Kirchenmission in Peking die einzige russische Informationsquelle über China.

Das dunkle Zeitalter…

Ein Gottesdienst für Albasier in der Russisch-Othodoxen Kirchenmission in Peking. Gemeinfrei Gemeinfrei

In der Mitte des 18. Jahrhunderts wurden die Albasiner in China zu einer etwas heruntergekommenen Elite. Nach außen hin war infolge der Assimilierung fast nichts von den russischen Merkmalen übrig geblieben. In ihren Häusern jedoch bewahrten sie traditionell Kreuze und Ikonen auf, die ihnen von ihren Vorfahren hinterlassen worden waren, aber ihrem Lebensstil nach zu urteilen, waren die christlichen Tugenden den Albasinern fremd.

In der Pekinger Gesellschaft hatten die Albasiner einen äußerst negativen Ruf als Trunkenbolde, Gauner und Schwindler. Im Jahr 1831 bezeichneten sich nur 94 Menschen als Albasiner, aber es müssen mehr gewesen sein – wegen des schlechten Rufs wollten viele Menschen ihre albasinischen Wurzeln nicht preisgeben.

Die Gebäude der Russisch-Othodoxen Geistlichen Mission in Peking (Luftaufnahme). Gemeinfrei Gemeinfrei

1895 verlor China den Krieg gegen Japan, was Russland ausnutzte: Die Russen eroberten die Mandschurei und begannen dort mit dem Bau der Ostchinesischen Eisenbahn. Durch den Bau der Eisenbahn drohten Zehntausende von Chinesen arbeitslos zu werden – Bootsführer, Lastenträger, Viehhirten, um nur einige zu nennen. In Verbindung mit der Dürre und dem Zustrom ausländischer Waren auf den chinesischen Markt führte dies zu Protesten, die als Boxeraufstand (1899-1901) bekannt wurden.

Während des Aufstandes wurden viele orthodoxe Christen getötet. Die Russen stellten jedoch die Aktivitäten und Gebäude der Mission schnell wieder her. Bis 1916 gab es in China mehr als 5.000 russisch-orthodoxe Gläubige, zwei Klöster, 19 Kirchen sowie orthodoxe Schulen für Männer und Frauen.

...und noch dunklere Zeiten

Pater Innokentiy (Figurovsky) vor der (während der "Kulturrevolution" zerstörten) Kirche aller Heiligen Märtyrer, in der die Märtyrer von Alapaevsk beigesetzt wurden. Gemeinfrei Gemeinfrei

Nach der Oktoberrevolution 1917 strömten Tausende von russischen Flüchtlingen, vor allem Anhänger des zaristischen Regimes, über den russischen Fernen Osten nach China, um vor der bolschewistischen Verfolgung zu fliehen.

Ab 1919 bestand die Hauptaufgabe der Russischen Geistlichen Mission darin, diesen Flüchtlingen zu helfen. Viele Russen, die in der Zwischenkriegszeit in China lebten, unternahmen große Anstrengungen, um ihren orthodoxen Glauben zu bewahren. Bis 1949 wurden in China 106 orthodoxe Kirchen gebaut, und nach einigen Schätzungen lebten zu dieser Zeit bis zu einer Million orthodoxe Christen in China. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam die kommunistische Regierung in China an die Macht und begann mit der Verfolgung des orthodoxen Glaubens.

Die chinesischen Märtyrer, Ikone. Gemeinfrei Gemeinfrei

Im Jahr 1954 wurde die Russisch-Orthodoxe Geistliche Mission geschlossen. Ihr Eigentum wurde von China teilweise verstaatlicht und teilweise an die sowjetische Botschaft übertragen.

Die Allerheiligen-Kirche mit den Reliquien der chinesischen Märtyrer und der Leichen der in Alapajewsk erschossenen Mitglieder der kaiserlichen Familie wurde ebenso wie viele andere Kirchen zerstört.

Kirche der Fürbitte der Theotokos in Harbin. Beesquared (CC BY-SA 2.0) Beesquared (CC BY-SA 2.0)

Nach 1965, mit dem Beginn der „Kulturrevolution“, starteten die Roten Garden einen direkten Angriff auf die Orthodoxie, deren Symbole und Gläubige.

Es dauerte viele Jahre, bis sich die Orthodoxie in China zu erholen begann. Im Jahr 1984 hielt Erzpriester Grigori (Zhu) den ersten Gottesdienst seit dem Beginn der „Kulturrevolution“ in der Kirche Mariä Schutz und Fürbitte in Harbin. Nach und nach begann eine kleine Gemeinschaft russischer und chinesischer Orthodoxer mit der Restaurierung der Tempel.

Die Kirche der Heiligen Sophia, Harbin. Legion Media Legion Media

Heute ist der Patriarch formell der amtierende Verwalter der chinesischen orthodoxen Kirche, aber es gibt immer noch kein offizielles Kirchenoberhaupt in China. Es gibt vier orthodoxe Kirchen in China, die übrigen sind noch geschlossen oder von weltlichen Einrichtungen belegt. In Peking existieren noch etwa 400 Nachkommen der Albasiner, die einst die ersten Orthodoxen in China waren, sowie einzelne Familien von ethnischen Russen und Chinesen, die den orthodoxen Glauben praktizieren.

Vater Vasiliy Shuan (1888-1962), Bischof von Peking. Gemeinfrei Gemeinfrei

