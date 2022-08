5 Fakten über die russische Flagge

1. Die Flagge wurde unter Peter I. eingeführt

Flagge des Zaren von Moskau 1693. Gemeinfrei Gemeinfrei

Historiker gehen davon aus, dass das Entstehungsjahr der russischen Flagge 1668 ist. In diesem Jahr wurde ihr „Prototyp“ auf dem ersten russischen Kriegsschiff „Orjol“ (Adler) unter Zar Alexei Michailowitsch gehisst. Wie sie genau aussah und wie ihre Farbstreifen angeordnet waren, ist jedoch unbekannt. Überliefert ist lediglich, dass zum Nähen Stoffe in den Farben Rot, Weiß und Blau verwendet wurden.

Ihr heutiges Aussehen nahm sie unter Peter I. an – das Tuch aus weißen, blauen und roten Streifen wurde „Flagge des Moskauer Zaren“ genannt. Erstmals legte das Schiff „Swjatoj Pjotr“ (Heiliger Peter) diese Flagge von 1693 mit dem doppelköpfigen Adler an, das älteste erhaltene Exemplar. Später wurde eine weitere Marineflagge für Militärschiffe zugelassen. Auf Anordnung Peters des Großen wurde die Trikolore auf allen Handelsschiffen und anderen zivilen Schiffen gehisst, auch Seefahrer und Expeditionsschiffe unterlagen dieser Pflicht.

2. Fast 70 Jahren in Vergessenheit

Nikolaus II. legte die weiß-blau-rote Flagge 1896 als russische Nationalflagge fest. Gemeinfrei Gemeinfrei

Die weiß-blau-rote Flagge wurde unter Nikolaus II. zur Staatsflagge. Die Regierung beschloss, diese „urrussische“ Nationalflagge als Symbol für die Einheit des neuen Zaren mit dem Volk wiederzubeleben. Nach der Revolution von 1917 schafften die Bolschewiki jedoch die Trikolore sowie alle Symbole des Zarenreiches ab. Das revolutionäre Rot wurde als Farbe des neuen Sowjetstaates gewählt. Es war das rote Banner mit Sichel und Hammer, das 1922 zur Flagge der UdSSR wurde - einem Symbol des heldenhaften Kampfes des Sowjetvolkes unter Führung der KPdSU für den Aufbau des Sozialismus und des Kommunismus. Die russische Trikolore sollte erst in den 1990er Jahren zurückkehren.

3. Das zweite Leben der Trikolore nach dem Zusammenbruch der UdSSR

Kundgebungen vor dem Weißen Haus in Moskau im August 1991. Der russische Präsident Boris Jelzin (mit Fahne). Igor Michalew/Sputnik Igor Michalew/Sputnik

Der 22. August wird als Tag der Nationalflagge der Russischen Föderation gefeiert. Er gilt als das Datum, an dem das zweite Leben der historischen Trikolore in der jüngeren Geschichte begann. Vom 18. bis 21. August 1991 fand in der Sowjetunion der „Augustputsch“ statt, der im Grunde der Versuch eines Staatsstreichs war. Eine Reihe von Parteigrößen gründeten das so genannte Staatskomitee für den Ausnahmezustand (GKChP) und erklärten sich selbst zum neuen Regierungsorgan des Landes. Eines der Ziele war es, den Zusammenbruch der UdSSR zu verhindern. Die Führung der Russischen Sozialistischen Sowjetrepublik, namentlich ihr Präsident Boris Jelzin, leistete Widerstand. In einer Ansprache an die Nation sagte er, dass solche gewaltsamen Methoden Russland „in die Zeit des Kalten Krieges und der Isolierung der Sowjetunion von der Weltgemeinschaft zurückversetzen“.

In Anwesenheit Tausender Demonstranten vor dem Weißen Haus hisste Boris Jelzin die russische weiß-blau-rote Trikolore. Der 22. August 1991 gilt als der Tag, der die Niederlage des GKChP besiegelte - und an diesem Tag, drei Jahre später, genehmigte Jelzin einen Feiertag zu Ehren der Nationalflagge. Lesen Sie hier mehr über den Putsch und seine Niederschlagung.

4. Ein eigenes Flaggen-Gesetz

Soldaten bei der Vereidigungszeremonie im Olympiapark in Sotschi. Michail Mokruschin/Sputnik Michail Mokruschin/Sputnik

Das erste Flaggen-Gesetz wurde 1993 unter Boris Jelzin verabschiedet, und im Jahr 2000 unterzeichnete Wladimir Putin das Verfassungsgesetz „Über die Staatsflagge der Russischen Föderation".

In dem Gesetz wurde klar festgelegt, wie die Flagge aussehen sollte: „Die Staatsflagge der Russischen Föderation ist ein rechteckiges Tuch mit drei gleich großen horizontalen Streifen: der obere ist weiß, der mittlere blau und der untere rot. Das Verhältnis zwischen der Breite der Flagge und ihrer Länge beträgt 2:3“, heißt es im Gesetz.

In dem Gesetz ist auch geregelt, wo die Flagge abgebildet werden darf und wo nicht. Die Flagge ist grundsätzlich über den staatlichen Einrichtungen von föderaler Bedeutung anzubringen. Sie ist das offizielle Symbol der Russischen Föderation, die Regionen dürfen die Trikolore nicht für die Gestaltung ihrer Flaggen verwenden.

An Trauertagen wird ein schwarzes Band am oberen Teil des Fahnenmastes befestigt. Die Schändung der Flagge wird strafrechtlich verfolgt und kann mit einer Freiheitsstrafe geahndet werden.

5. Die Bedeutung der Farben ist nicht genau bekannt

Gemeinfrei Gemeinfrei

Im 19. Jahrhundert glaubte man, Weiß bedeute Freiheit, Blau sei die Farbe der Gottesmutter und Rot die Farbe der Staatsmacht. Welche Bedeutung Peter I. den Farben der Flagge beimaß, ist nicht genau bekannt, aber es gibt viele Erklärungsansätze zur Bedeutung jeder einzelnen Farbe und der gesamten Komposition.

Eine der verbreitetsten aktuellen Auslegungen besagt, dass Weiß für Frieden und Reinheit steht, Blau für Glaube und Ehrlichkeit und Rot für Stärke, Mut sowie das für das Vaterland vergossene Blut.

Lesen Sie hier mehr über die Bedeutungen der Farben.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.