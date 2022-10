7 Uhrmacher der russischen Zaren (FOTO)

Christopher Galoway

Public Domain Public Domain

Als der Schotte Christopher Galoway 1624 im Auftrag von König Jakob an den Hof des Zaren Michail Fjodorowitsch kam, fertigte er eine neue Uhr für den Spasskij-Turm des Kremls. Das mit blauem Lack überzogene Zifferblatt aus Eichenbrettern war beweglich und zeigte die Tages- und Nachtzeiten an, wobei jede Stunde von Glockenschlägen begleitet wurde.

Nikolai Belawin (CC BY-SA 4.0) Nikolai Belawin (CC BY-SA 4.0)

Der Hofuhrmacher erhielt als Lohn für seine Arbeit verschiedene Stoffzuschnitte, Zobel- und Marderfelle und einen silbernen Pokal. 1851 renovierten die Moskauer Uhrmacherbrüder Iwan und Nikolaus Butenop das Spasskij-Glockenspiel: Sie ersetzten alle Zahnräder und setzten neue Zifferblätter mit vergoldeten Zahlen und Zeigern ein. Und die Musik des Glockenspiels wurde von den Glocken des Kremls gespielt.

Iwan Kulibin

Pjotr Wedenetski Pjotr Wedenetski

Der Erfinder Iwan Kulibin aus Nischni Nowgorod verdankt seine Bekanntschaft mit Katharina II. einer Uhr. Für sie schuf er 1767 einen ungewöhnlichen Mechanismus in Form eines Eies. Die Arbeit war so akribisch, dass er neue Werkzeuge benötigte, und so entwickelte Kulibin ein Mikroskop nach eigenem Entwurf.

Hermitage Museum Hermitage Museum

Das daraus entstandene Meisterwerk aus Silber und Gold war nicht größer als ein Gänseei. Jede Stunde öffneten sich die winzigen Türen, die Figuren eines Engels und Myrrhe tragender Frauen bewegten sich zum Heiligen Grab und Musik ertönte. Und genau zur Mittagszeit erklang eine Melodie, die Kulibin persönlich für den Besuch der Zarin in Nischni Nowgorod komponiert hatte.

Die Pfauenuhr in der Pavillonhalle der Eremitage. Antonio Zugaldia (CC BY 2.0) Antonio Zugaldia (CC BY 2.0)

Katharina II. war von dem Geschenk so begeistert, dass sie den begabten Erfinder zum Leiter der mechanischen Werkstätten der Akademie der Wissenschaften ernannte. Für ihre Gönnerin schuf Kulibin unglaublich komplexe Uhren, war an der Reparatur der Turmuhren des Winterpalastes beteiligt und montierte auch die berühmte, aus England stammende „Pfauenuhr“.

Lew Netschajew

Archive photo Archive photo

Der Jaroslawler Uhrmacher Lew Netschajew hat seine Heimatstadt nie verlassen. Nur einmal, im Jahr 1853, reiste er nach St. Petersburg, um seine Erfindung bei Hofe vorzustellen – eine astronomische Uhr mit einem ewigen Kalender. Sie zeigte nicht nur die Stunden und Minuten an, sondern auch das Datum, den Monat, den Sonnenuntergang und -aufgang, die Länge des Tages und der Nacht sowie den Wochentag.

Astronomische Uhr. Igor Utkin/Sputnik Igor Utkin/Sputnik

Außerdem gab sie an, ob das aktuelle Jahr ein Schaltjahr war. Und wenn die Sonne auf- und unterging, spielte der Regulator russische Volksmelodien. Der Mechaniker arbeitet 14 Jahre lang an diesem Meisterwerk. Nikolaus I. belohnte den Erfinder und die Uhr wurde im Winterpalast ausgestellt. Nach der Revolution landete sie im Marinemuseum, wo sie bis heute zu bewundern ist.

Semjon Bronnikow

Die Bronnikow-Dynastie. Public Domain Public Domain

1837 liefen in Wjatka die Vorbereitungen für einen Besuch des künftigen Zaren Alexander II. Die besten lokalen Handwerker wurden eingeladen, ihre Leistungen in einer Ausstellung zu präsentieren. Unter ihnen war auch der Drechsler Semjon Bronnikow, der für den Besuch eine Taschenuhr aus verschiedenen Hölzern anfertigte.

Gennadij Popow/TASS Gennadij Popow/TASS

Das Uhrwerk und das Zifferblatt sind aus Palmenholz gefertigt, die Antriebsfeder ist aus Bambus und die Zeiger, die die Zeit messen, sind aus Geißblatt. Das Gehäuse und das Etui fertigte er aus Birkenwurzelholz. Als der Zarewitsch die Uhr erblickte, wollte er sie sogleich erwerben und zahlte sieben Rubel in Silber. Danach wurde der Drechsler mit Aufträgen überhäuft. Darunter auch vom Zaren, für den einige Jahre später in Wjatka weitere Uhren angefertigt wurden.

Museen des Moskauer Kremls Museen des Moskauer Kremls

Seine Söhne Nikolai und Michail Bronnikow traten in seine Fußstapfen – sie stellten Uhren nicht nur aus Holz, sondern auch aus Knochen her. Im Jahr 1866 schenkte die Drechslerfamilie aus Wjatka dem zukünftigen Alexander III. eine Uhr.

Michael Maddox

Petrowski-Theater. Public Domain Public Domain

Der Engländer Michael Maddox führte in Russland ein so erfülltes Leben, dass es für drei Personen gereicht hätte. Er wurde eingeladen, Physik und Mathematik bei Großfürst Pawel Petrowitsch, dem Sohn Katharinas der Großen, zu unterrichten. Doch Meddox' Herz gehörte nicht nur den exakten Wissenschaften: Er war auch Zauberkünstler und Equilibrist und gründete sogar ein Theater – das Petrowskij, das erste öffentliche Musiktheater in Moskau. Er zeichnete sich zudem als Uhrmacher aus und entwarf Taschen- und Standuhrmodelle.

„Tempel des Ruhms“. Wiktor Welikschanin/TASS Wiktor Welikschanin/TASS

Speziell für Katharina II. erfand er den „Tempel des Ruhms“. Alles, was der komplizierte Mechanismus enthielt – von den Figuren bis zur Musik – war mit der Herrschaft und dem Namen der Zarin verbunden. Die vier Figuren auf dem Marmorsockel der Uhr, die die Erdteile symbolisieren, stützen die Spieluhr. Darüber befinden sich drei Säulen mit Adlern an der Spitze. In der Mitte befindet sich eine Sonnenscheibe mit einem Zifferblatt im Zentrum. Viermal am Tag spielte die Uhr eine triumphale Hymne, die Flügel der Spieluhr öffneten sich und gaben den Blick auf einen Wasserfall frei, dessen Effekt durch rotierende Kristallröhren erzeugt wurde. Maddox arbeitete 13 Jahre lang, von 1793 bis 1806, an diesem wunderbaren Mechanismus. Er hatte gehofft, Katharina II. die Uhr persönlich überreichen zu können, doch die Zarin starb 1796.

Karl Buhré

Public Domain Public Domain

Im Jahr 1815 kam der Uhrmacher Karl Buhré aus Reval (heute Tallinn) nach St. Petersburg, wo auch sein Sohn arbeitete. Das Geschäft lief so gut, dass der jüngere Buhré eine Fabrik in Le Locle in der Schweiz kaufte und einige Jahre später Gutachter im Kabinettsamt des Zaren und Techniker in der Eremitage wurde. Ende des neunzehnten Jahrhunderts gehörten die Buhrés zu den begehrtesten Uhrmachern Russlands. Jedes Jahr schickten sie Repetieruhren und Chronographen im Wert von mehr als als 60.000 Rubel an den Hof von Alexander III. Insgesamt lieferte die Firma nicht weniger als 12.000 Uhren an die Romanows: viele davon waren als Belohnung für Tapferkeit, Siege in Wettbewerben oder andere Leistungen gedacht.

Wladimir Wjatkin/Sputnik Wladimir Wjatkin/Sputnik

Ein Paar Buhré-Uhren wurde unwissentlich Zeuge der letzten Tage von Nikolaus II., als er goldene und silberne Uhren dieser Firma mit ins Exil nach Jekaterinburg nahm.

Carl Fabergé

Public Domain Public Domain

Fast alle Zeitmesser von Fabergé werden mit den legendären Ostereiern in Verbindung gebracht – unter den fünfzig Meisterwerken befinden sich auch einige mit einer Uhr darin. So war beispielsweise eine kleine Uhr in einem goldenen Wagen versteckt, der von einem Cherub gezogen wurde – so sah das Ei aus, das Alexander III. für die Zarin Maria Fjodorowna bestellte (und das als verschollen gilt). Und zu Ostern 1906 schenkte Nikolaus II. Alexandra Fjodorowna ein Ei in Form der Mariä-Entschlafens-Kathedrale, umgeben von den Türmen des Moskauer Kremls, in dem sich eine Uhr und eine Spieluhr befanden.

Geschenk von Zar Nikolaus II. an Kaiserin Alexandra Fjodorowna zu Ostern 1906. Moskau,,1904-1906. Maxim Sinelschtschikow (CC BY-SA 4.0) Maxim Sinelschtschikow (CC BY-SA 4.0)

Die Firma stellte auch Kaminsimsuhren her. Zu den berühmtesten gehört eine monumentale Silberkomposition für den Hochzeitstag von Alexander III. und Zarin Maria Fjodorowna.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.