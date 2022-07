Warum ließ sich der letzte russische Zar einen Drachen auf den Unterarm tätowieren?

Nikolaus II., der letzte regierende Spross der Romanow-Dynastie, ließ sich diese ungewöhnliche Tätowierung stechen, als er in Japan unterwegs war.

Wenn Nikolaus II., der letzte Zar des Russischen Reiches, für Fotos posierte, krempelte er oft seinen rechten Ärmel hoch. Bei näherem Hinsehen entdeckte man, dass der Zar eine Drachentätowierung auf seinem Unterarm hatte. In einer Zeit, in der Tätowierungen in den privilegierten Klassen verpönt waren, schreckte der Herrscher des Landes nicht vor dieser gewagten Demonstration zurück.

Japanische Tattoo-Meister

Als Nikolaus II. ein junger russischer Thronfolger war, unternahm er eine Reise, um fremde Kulturen zu studieren und fremde Menschen kennenzulernen, da man glaubte, dass dies seine Bildung verbessern und ihn auf die Thronübernahme vorbereiten würde.

Die Reise des Thronfolgers begann im Jahr 1890 und umfasste Besuche in Ländern wie Griechenland, Ägypten, Indien, Ceylon, Singapur, Siam, China und Japan. In Begleitung seines Cousins, Prinz Georg von Griechenland und Dänemark, kam der russische Zarewitsch in der japanischen Stadt Nagasaki an.

Eines Abends kamen zwei japanische Tätowiermeister an Bord des Schiffes des Zarewitschs. Am nächsten Morgen schrieb der Thronfolger folgendes in sein Tagebuch.

„16. April. Dienstag. Ich wachte an einem wunderschönen Tag auf, die Küste winkte mir zu. Die Straßen und Häuser in Nagasaki machen einen wunderbar angenehmen Eindruck: alles ist perfekt geputzt und sieht ordentlich aus, es ist eine Freude, ihre Häuser zu betreten, und die Japaner und Japanerinnen selbst sind so herzliche und freundliche Menschen. Wir kehrten um 5 Uhr zum Tee auf die Fregatte zurück. Nach dem Abendessen beschloss ich, mir einen Drachen auf den rechten Arm tätowieren zu lassen, wofür ich genau sieben Stunden brauchte, von 21 Uhr bis 4 Uhr morgens! Ein einziges Mal dieses Vergnügen reicht, um mich davon abzubringen, es noch einmal zu wagen. Der Drache ist ganz gut gelungen. Und meine Hand hat überhaupt nicht wehgetan!"

Der Drache

Die Tätowierung auf dem Unterarm des Thronfolgers ist ein Drache, der sich vom unteren Teil des Unterarms bis zum Ellbogen zu schlängeln scheint. Der Drache hat Hörner und einen langen Schnurrbart sowie Stacheln, die entlang seines Rückgrats wachsen. Seine Schnauze ist offen und zu einem finsteren Grinsen erstarrt.

Der Grund, warum sich Nikolaus für eine Tätowierung entschied, ist nicht genau bekannt. Es wird jedoch vermutet, dass er von Albert Victor, Herzog von Clarence und Avondale, inspiriert wurde, der sich in den späten 1870er Jahren in Japan eine ähnliche Tätowierung stechen ließ.

Zu den Gründen, warum der Thronfolger den Drachen gewählt hat, gibt es mehrere Theorien. Einige glauben, dass der Drache für Macht, Stärke und Weisheit steht. Wenn diese Theorie stimmt, würde der schwarze Drache als Symbol für die Macht des Erben gelten und seinem Besitzer symbolischen Schutz gewähren.

Eine andere Theorie besagt, dass der Drache eine offensichtliche Wahl für den zukünftigen Kaiser war, da er nach dem chinesischen Tierkreiskalender im Jahr des Drachens geboren wurde.

Ironischerweise war die Tätowierung nicht das einzige Zeichen auf Zarewitschs Körper, als er Japan in Richtung Russland verließ. Am 11. Mai 1891 versuchte einer der begleitenden japanischen Polizisten, Tsuda Sanzō, den russischen Thronfolger zu töten. Obwohl der Angriff erfolglos war, hinterließ Sanzōs Schwert bei Nikolaus II. eine neun Zentimeter lange Narbe auf der rechten Seite seiner Stirn.

