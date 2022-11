Hat Iwan der Schreckliche tatsächlich 10 Trinksprüche für diejenigen, die das Fest verließen, gehalt

In der alternativen Geschichte der Weltraumforschung, die in der Apple+-TV-Serie For All Mankind, Staffel 3, Folge 6, gezeigt wird, feiern amerikanische und sowjetische Astronauten eine Party in einer Forschungseinrichtung auf dem Mars. Während alle trinken, erzählt der Leiter des sowjetischen Teams, dass der russische Zar Iwan der Gefährlich (wir nehmen an, es ist Iwan den Schreckliche gemeint) die Tradition pflegte, zehn Trinksprüche auf den Weg oder, wie die Russen sagen, на посошок (dt.: na pasaschók) zu trinken. Ist das wirklich wahr?

Hat Iwan der Schreckliche beim Abschied wirklich zehn Trinksprüche ausgebracht?

Nein, das hat er höchstwahrscheinlich nicht getan.

Ein Standbild aus der Serie "For All Mankind", Ronald D. Moore; Matt Wolpert; Ben Nedivi. Tall Ship Productions; Sony Pictures Television, 2022 Tall Ship Productions; Sony Pictures Television, 2022

Die Historikerin Ljudmila Tschornaja schreibt, dass bei Festessen in Anwesenheit des Zaren viele Trinksprüche ausgesprochen wurden. In Russland nannte man solche Trinksprüche здравица (sdráwiza), was aus dem Russischen mit einer Rede auf die Gesundheit übersetzt werden kann. Der erste Trinkspruch (sdráwiza) wurde kurz nach Beginn des Essens ausgesprochen – und es war der Trinkspruch, den der Zar selbst zu seinen Gästen sprach. „Die Gäste traten in der Reihenfolge der Rangordnung vor den königlichen Thron, nahmen den Kelch aus den Händen des Zaren, traten ein paar Schritte zurück, leerten den Kelch und kehrten an ihren Platz zurück“, beschreibt Tschornaja das Ritual.

Diese Trinksprüche waren für alle Anwesenden obligatorisch, auch für Mönche und Priester. Sich zu weigern, auf die Gesundheit des Zaren zu trinken, so schreibt die Historikerin Lidija Sokolowa, sei eine Beleidigung der Größe des Zaren gewesen.

Zarenmahl im Facettenpalast des Moskauer Kremls. Public domain Public domain

Nach dem ersten Trinkspruch wurden weitere ausgesprochen – zunächst auf die Mitglieder der Zarenfamilie, dann auf die Gesundheit des Patriarchen und so weiter. Unter diesen Trinksprüchen, so schreibt Ljudmila Tschornaja, begann der Zar selbst, von Zeit zu Zeit auf die Gesundheit seiner Gäste anzustoßen. Wenn der Zar auf die Gesundheit eines Gastes anstieß, stand dieser mit seinem Kelch auf und leerte ihn bis zur Neige. Das Fest endete mit einem letzten Becher und einem Gebet. Als Geste der Gastfreundschaft konnte der Zar anordnen, dass mehrere Eimer mit Getränken, die nach dem Festmahl übrig geblieben waren, zu den Gästen nach Hause geschickt wurden.

Gab es bei den Russen diese obligatorischen zehn Trinksprüche auf den Weg?

Die im russischen Internet verbreitete Liste derzehn Trinksprüche auf den Weg, die auch den Toast стременная (stremennája), der ausgesprochen wurde, bevor man seinen Fuß in den Steigbügel steckte, und приворотная (priwarótnaja), der ausgesprochen wurde, bevor man durchs Tor ritt), umfasst, ist wahrscheinlich von einem zeitgenössischen Journalisten zusammengestellt worden.

Ein Bauer mit einem Zaumzeug, Mina Moisejew. Iwan Kramskoi Iwan Kramskoi

Die beliebtesten Trinksprüche in Russland sind hier aufgelistet. Aber was ist mit dem Trinkspruch Auf den Weg? Der Name dieses Trinkspruchs ist abgeleitet vom Wort посох (posoch, dt.: Stab, Stecken, Spazierstock) und bedeutet wörtlich Auf den Spazierstock. In der Tat ist dies eine russische Tradition des letzten Trinkspruchs, bevor der Gast geht. Man begleitete den Gast bis zur Türschwelle und bot ihm das letzte Glas an, mit dem der Grad der Trunkenheit des Gastes getestet wurde – wenn der Gast ein kleines Schnapsglas, das auf das obere Ende seines Spazierstocks gestellt wurde, trinken konnte, dann war er nüchtern genug, um nach Hause oder anderswohin zu gehen. Wenn er das Glas fallen ließ, war das ein Zeichen dafür, dass er vielleicht über Nacht bleiben sollte.

Außerdem sagen die Russen nicht "na sdorowje", wenn sie aufeinander anstoßen. Hier ist der Grund dafür!





Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.