Wer konnte in der UdSSR ein Vermögen verdienen?

„Man sagt oft über mich, ich sei der erste Millionär' gewesen", sagte Wadim Tumanow 2015 in einem Interview. „Ja, natürlich habe ich viel verdient, denn selbst einfache Artelschiks, wo immer wir arbeiteten, bekamen mehr als die Sekretäre der regionalen Parteikomitees! Und das hat die Sekretäre fast in den Wahnsinn getrieben."

Artelschiks

Wadim Tumanow war ein berühmter Leiter eines Goldschürfartels

Wadim Tumanow war ein berühmter Leiter eines Goldschürfartels namens Petschora und es gab noch weitere Artelschiks wie diesen. Allein die von Tumanow gegründeten Artels, zu denen auch das bis heute im Fernen Osten Russlands tätige Amur-Artel gehört, haben insgesamt mehr als 500 Tonnen Gold geschürft (in den 1960er Jahren betrug die Jahresproduktion von Gold in der UdSSR etwa 150-170 Tonnen, wobei Tumanows Artels einen beträchtlichen Teil der Arbeit erledigten).

Artels waren halb-formale Genossenschaften oder Kollektive, die in der Wirtschaft der UdSSR allgegenwärtig waren. Sie stellten Möbel und Spielzeug her, arbeiteten in saisonalen Branchen wie Fischfang, Ernte, Beerensammeln usw. Am profitabelsten war natürlich das Goldschürfen. Der Staat brauchte die Artels, denn nur erfahrene Bergleute konnten effektiv nach Gold graben. Die Artels waren bis in die 1980er Jahre aktiv.

Wie viel verdienten die Artelschiks bei Tumanow? Bei 12-Stunden-Schichten ohne freie Tage, meist unter den harten Bedingungen des Nordens, konnten sie etwa 10.000 Rubel pro Saison (3-4 Monate) verdienen, was ein enormer Lohn war, während selbst das Gehalt eines offiziellen Ministers bei etwa 1 000 Rubel pro Monat (nach Steuern) lag.

Apparatchiks (Parteifunktionäre)

Die Funktionäre der Kommunistischen Partei waren die stolzen „Reichen“ der UdSSR – jeder verglich sein Gehalt mit dem der Parteibosse. Parteifunktionäre waren besser dran als „einfache“ Staatsbeamte – während das Gehalt eines Ministers der Regierung der Sowjetunion rund 1.000 Rubel betrug, verdienten Sekretäre des Zentralkomitees der KPdSU (deren Rang eigentlich niedriger als der der Minister war) ebenfalls rund 1.000 Rubel. Der Generalsekretär des Zentralkomitees der KPdSU (Nikita Chruschtschow, Leonid Breschnew und Michail Gorbatschow hatten alle diese Position inne) verdiente 1.500 Rubel pro Monat.

Der Durchschnittslohn in der UdSSR lag in den 1970er und 1980er Jahren bei etwa 150 Rubel pro Monat. Arbeiter der unteren Klassen (Verlader, Krankenschwestern, Verkäuferinnen, Reinigungskräfte, Wachpersonal, Hausmeister usw.) erhielten etwa 70-80 Rubel. Fachkräfte wie Lehrer, Ärzte, Lkw-Fahrer, Maschinenführer konnten bis zu 120-150 Rubel verdienen, Ingenieure zwischen 130 und 220 Rubel. Das Gehalt eines hochqualifizierten, erfahrenen Arbeiters in der Produktion konnte 300-350 Rubel erreichen. Und der Geschäftsführer einer Fabrik bekam 300-450 Rubel pro Monat.

Ein berühmter Sänger, Musiker oder Wortkünstler zu sein, öffnete in der UdSSR wirklich alle Türen. Damals gab es nicht viele Berühmtheiten, und sie genossen ihren oft mondänen Lebensstil.

Sänger, Musiker und andere Unterhaltungskünstler, die offiziell vom Staat angestellt waren, wurden entsprechend ihrem Status bezahlt. Verdiente Künstler der Republiken oder sogar der UdSSR konnten bis zu 40 Rubel für ein einziges Konzert verdienen – ein Drittel desden, was ein Ingenieur bekam. Volkskünstler verdienten sogar noch mehr. Das tatsächliche Einkommen war jedoch nicht offiziell und wurde in Form von Geschenken erzielt. So erhielt beispielsweise die Sängerin Ljudmila Sykina vom stellvertretenden Ministerpräsidenten der UdSSR, Gejdar Alijew, eine Halskette mit 127 Diamanten.

Die offiziellen Gehälter von Sängern und Entertainern konnten erheblich von ihrem tatsächlichen Einkommen abweichen. Wladimir Wyssozkis offizielle Gage für ein einziges Konzert betrug lediglich 11,50 Rubel, während er bei seinen Auftritten in der Untergrundszene schwarz bis zu 500 Rubel pro Konzert verdienen konnte. Auch als Schauspieler erhielt er extrem hohe Gagen – für die Rolle des Arabers von Peter dem Großen im gleichnamigen Film bekam Wyssozki angeblich 3.450 Rubel.

Schriftsteller/Poeten

Das Einkommen von Schriftstellern und Dichtern in der UdSSR setzte sich aus ihren Honoraren und den Tantiemen aus dem Verkauf ihrer Bücher zusammen, d. h. je mehr Auflagen ein Buch hatte, desto reicher wurde sein Autor.

Die Honorare konnten je nach Status des Autors unterschiedlich sein – von 250 bis 800 Rubel für 23-25 Seiten gedruckten Text. Das Haupteinkommen stammte jedoch aus den Tantiemen. Sergej Michalkow, ein Autor von Kinderbüchern und -gedichten sowie Verfasser des Textes der Hymne der UdSSR, war als der wahrscheinlich reichste unter den sowjetischen Schriftstellern bekannt – die Gesamtauflage seiner Bücher betrug über 300 Millionen Exemplare.

Der Dramatiker Anatolij BarJamie, der heute in Russland so gut wie unbekannt ist, erhielt 1949 für die Aufführung seines Stücks Auf der anderen Seite 920.700 Rubel an Tantiemen. Zum Vergleich: Eine Pobjeda, das luxuriöseste sowjetische Auto der 1950er Jahre, kostete rund 15.000 Rubel.

Ein Großteil des Vermögens von Schriftstellern, Dichtern und Dramatikern gehörte jedoch nicht ihnen selbst. Als „offiziell anerkannte“ Kreativarbeiter, Mitglieder des SchriftstellerVerbandes und anderer Künstlerorganisationen hatten sie das Recht, betriebliche Sanatorien zu nutzen, erhielten staatliche Datschen und geräumige Wohnungen.

All diese Annehmlichkeiten konnten jedoch jederzeit widerrufen werden, wenn ein Schriftsteller bei der kommunistischen Parteiführung „in Ungnade“ fiel.

