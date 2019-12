Welche Berufe werden in Russland am besten bezahlt?

Die Gehälter in Russland sind niedrig, doch es gibt viele Arbeitsplätze. Reich wird man nicht, aber zumindest auch nicht arbeitslos. Dieser Trend hält schon einige Jahrzehnte an. Für sichere Jobs, aber dafür niedrige Löhne, habe man sich in Russland in den 1990er Jahren bewusst entschieden, um eine soziale Explosion zu verhindern, erklärt (rus) Tatjana Malewa, Direktorin des Instituts für soziale Analyse und Prognose der Russischen Akademie für Volkswirtschaft und öffentliche Verwaltung.

In einigen Berufen liegen die Gehälter jedoch deutlich über dem Durchschnitt. Laut Statistikamt der Russischen Föderation (Rosstat) waren im ersten Halbjahr 2018 (aktuellste Daten) Fachkräfte in den folgenden Bereichen besonders stark nachgefragt.

Finanz- und Versicherungswesen

Noch vor einigen Jahren sah es wegen der antirussischen Sanktionen düster aus für russische Finanzexperten und der Druck war enorm (rus). Für diejenigen, die damals nicht aufgegeben haben, zahlt sich ihr Durchhaltevermögen heute aus. Ihr Beruf ist mit einem durchschnittlichen Monatsgehalt von 149.778 Rubel oder 2.125 Euro der bestbezahlte des Landes.

„Wegen der Sanktionen macht es für Unternehmen aus dem Westen wenig Sinn, russische Spezialisten einzustellen, wenn sie sich vom russischen Markt zurückziehen“, sagt Felix Kugel, Geschäftsführer der Personalberatung Unity. Doch erfahrene Finanzexperten haben gute Chancen auf dem Inlandsmarkt, und zwar „zu einer angemessenen Vergütung, unabhängig von der Entwicklung der russischen Wirtschaft“, so Kugel.

Versicherungsexperten verdienen lediglich im Durchschnitt elf Cent weniger. Jedoch ist der Unterschied (rus) zwischen Einstiegsgehältern und Management in der Branche enorm. Berufsanfänger verdienen 17 Mal weniger.

Ölförderung und Raffinerien

Beschäftigte der Ölbranche führten die Gehaltslisten in Russland schon immer an. Wer in der Förderung tätig ist, verdient im Schnitt 142.044 Rubel (2.015 Euro). In Raffinerien liegt das Durchschnittgehalt bei 141.731 Rubel (2.010 Euro).

Das Gehalt ist standortabhängig. Je rauer die Bedingungen am Arbeitsort, zum Beispiel im Norden Russlands, desto mehr Geld gibt es. Ein Nachteil (rus) der Branche ist, dass das Wachstumspotential nahezu ausgeschöpft ist und die Ölpreise nicht weiter steigen werden.

Raumfahrt und Luftverkehr

Fast jeder sowjetische Junge hat davon geträumt, Kosmonaut zu werden. Wer den Traum verwirklicht hat, erhält in Russland heute monatlich rund 109.307 Rubel (1.550 Euro). Piloten bekommen durchschnittlich 108.402 Rubel (1.537 Euro).

Je nach Anforderungen und Dauer einer Mission steigt das Gehalt der Kosmonauten. Wer es bis in den Orbit schafft, erhält bis zu sieben Mal mehr Geld als die Kollegen auf der Erde. Laut „Forbes“ liegt der Spitzenwert bei monatlich 1,5 Millionen Rubel (21.100 Euro). Aber das ist immer noch ein Vielfaches weniger als zum Beispiel US-Astronauten bekommen (rus).

Tabakproduktion und Wissenschaft

Die Tabakbranche zahlt im Schnitt 102.604 Rubel (1.455 Euro). Mit weiter steigenden Löhnen in diesem Bereich ist zu rechnen.

Wissenschaftler verdienen seit Anfang 2018 auf Regierungsinitiative deutlich mehr. Das Durchschnittsgehalt stieg demnach laut Rosstat (rus) von 49.000 Rubel (695 Euro) Ende 2017 auf 100.000 Rubel (1410 Euro). Die Frage ist, wie lange das Geld reichen wird, um dieses Gehaltsniveau längerfristig aufrechtzuerhalten.

Telekommunikation und IT

Dies war lange Zeit eine der am schnellsten wachsenden und bestbezahlten Branchen in Russland und weltweit. Das Gehaltsgefälle in der Software-/IT-Branche in Russland ist nach wie vor sehr hoch, manche verdienen 18 Mal mehr als andere.

Dennoch ist es einer der gefragtesten Berufe. In den nächsten zehn Jahren wird damit gerechnet, dass bis zu zwei Millionen Fachkräfte fehlen werden. Laut „HeadHunter“ bewerben sich auf eine Stelle oft weniger als drei Kandidaten. Besonders gefragt (rus) sind Datenanalysten, Programmierer und Techniker.

