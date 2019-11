Gehaltscheck: Wie viel verdienen Expats in Russland?

Lohnt es sich, wegen des Gehalts in Russland zu arbeiten? Wir haben ausländische Arbeitskräfte in Russland gebeten, uns ihr Gehalt zu verraten und sie gefragt, ob sie davon gut leben können. Die Antworten sind teilweise überraschend.

„Armseliger Verdienst”, „Wer arbeitet für so wenig Geld?” – Jeden Monat berichten wir über die Arbeitsbedingungen von Ausländern in Russland.

Oft fragen sich unsere Leser, wie hoch die Monatsgehälter im Land sind. Angebote liegen zwischen (Beträge jeweils umgerechnet) 700 und 5 185 Euro. Das geschätzte Durchschnittsgehalt für Expats in Moskau beträgt 1 400 Euro im Monat. Dies mag für einige Westler, die an höhere Lebenshaltungskosten und damit verbunden höhere Löhne gewohnt sind, wenig klingen. Vergleicht man den Verdienst jedoch mit dem Durchschnittsgehalt der Russen von monatlich 645 Euro (Stand März 2019), erscheint der Lohn für Expats nicht so schlecht.

Was sagen die Expats?

Sergei Sawostjanow/TASS Sergei Sawostjanow/TASS

Laura Pickens aus den USA lebt seit über zehn Jahren in Krasnodar. Sie arbeitet als private Englischlehrerin. Wer an einer Schule unterrichtet, kann 846 bis 1 127 Euro pro Monat bekommen und sich nebenher noch etwas privat hinzuverdienen, sagt sie. Nach einiger Zeit können Sie auch mehr Gehalt fordern. „Das Haushaltsdurchschnittseinkommen der Russen (in Krasnodar) liegt eher zwischen 846 und 987 Euro. Das wäre für Amerikaner ein niedriges Gehalt”, so Laura. „Ich könnte in den USA zwar mehr verdienen, aber für das Geld, das ich hier in Russland verdiene, kann ich einen gutbürgerlichen Lebensstil pflegen. Ich kaufe hier auch weniger unnützes Zeug. Meine berufliche und finanzielle Situation ist in Russland besser. Hier ist meine Profession gefragt. In meinem alten Beruf als Grafik-Designerin habe ich mich in den USA immer entbehrlich gefühlt.“

Francesca Loche aus Italien, Professorin an der Higher School of Economics, lebt seit 2010 in Moskau. Ihr durchschnittliches Gehalt beträgt rund 1 400 Euro pro Monat. „Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich bin damit zufrieden und kann alles tun, was ich will, einschließlich Reisen.“ Francesca lebt jedoch mit ihrem Partner zusammen und die beiden teilen ihre Rechnungen. Doch auch ihr eigenes Gehalt reiche aus, um in Moskau recht komfortabel zu leben. „Es hängt immer von den eigenen Ansprüchen ab”, sagt sie. „Es gibt Menschen, die kommen mit 422 bis 493 Euro aus. Wenn man sparen muss, ist Russland ein gutes Land. Vieles ist sehr günstig, der Nahverkehr, der Einkauf und sogar Restaurants. In meinem Heimatland sind Lebensmittel teuer. Hier kann ich es mir leisten, öfter auswärts zu essen.“

Die Australierin Vanessa Henderson lebt mit ihrer Familie seit 3,5 Jahren in der russischen Hauptstadt. „Während meiner Lehrerausbildung musste ich ein Jahr mit knapp über 400 Euro monatlich auskommen. Ich habe es als Ansporn genommen, mich besser zu qualifizieren, um die Position erreichen zu können, die ich heute habe.“

Artjom Geodakjan/TASS Artjom Geodakjan/TASS

Derzeit verdient sie als Gouvernante ungefähr 899 Euro – pro Woche. „Ich glaube, die Miete ist der größte Ausgabenposten für Expats in Russland. Das wird zwar durch die niedrigen Lebenshaltungskosten ausgeglichen, doch ich halte einen Mindestlohn von 846 Euro für angemessen”, meint Vanessa. Sie schätzt es, dass sie eine bessere Work-Life-Balance als in ihrer Heimat hat. „Zu Hause habe ich früher mehr als 70 Stunden pro Woche gearbeitet, mit einem Gehalt, das viel niedriger ist als das, was ich jetzt habe, und mit viel mehr Druck und Stress.” In Moskau könne sie sich etwas mehr Luxus gönnen, zum Beispiel auswärts essen gehen oder ihrem Sohn etwas Schönes kaufen.

Da man als Expat ohne Aufenthaltserlaubnis keine Immobilien in Russland erwerben kann, weil man von den Banken keinen Kredit bekommt, verliere sie viel Geld durch die Mietzahlungen, bedauert die Australierin.

Was verdienen hochqualifizierte Beschäftigte und Unternehmer?

Alfred Eckl, Leiter Operations Development bei TABLOGIX, einem russischen Logistikunternehmen, lebt seit drei Jahren in Moskau und ist meist zufrieden mit seinem Gehalt. Wie hoch das genau ist, möchte er nicht verraten. „Auf dem Moskauer Arbeitsmarkt verdienen ausländische Topmanager durchschnittlich rund 7 048 Euro oder mehr”, sagt er. Im Gegensatz zu seiner deutschen Heimat, wo Löhne und Lebenshaltungskosten regional nur gering voneinander abweichen, mache es in Moskau schon einen Unterschied, ob man in der Innenstadt oder den Vororten wohne. „Für mich bietet das Moskauer Zentrum in vielerlei Hinsicht einen besseren Komfort. Alle Dienstleistungen sind mehr oder weniger rund um die Uhr verfügbar. Viele Geschäfte, Bars und Restaurants sind zu Fuß erreichbar. Die U-Bahn ist großartig, alle zwei Minuten fährt ein Zug. Taxis lassen sich einfach über eine App ordern und sind günstig. Nur der Autoverkehr ist ein Alptraum”, erzählt der Deutsche.

Artjom Geodakjan/TASS Artjom Geodakjan/TASS

Michael Germershausen, Managing Director bei Antal Russia Recruitment Company, weist darauf hin, dass es einen Mindestlohn für Ausländer gibt, die ein Visum für Hochqualifizierte beantragen. Er liegt aktuell bei 2 354 Euro Monat. Außerdem gibt es ausländische Fachkräfte, die von ihren Unternehmen für einige Jahre nach Russland entsandt werden. “[In diesem Fall] deckt das Unternehmen alle zusätzlichen Kosten. “Einheimische” Ausländer mit russischem Arbeitsvertrag würden oft das gleiche verdienen wie die russischen Kollegen”, sagt Germershausen.

Er weist darauf hin, dass die Bruttogehälter in Russland zwar insgesamt niedriger seien, doch Netto bleibe mehr übrig. Zumindest in Moskau könne man genauso gut verdienen wie in vergleichbaren Städten.

