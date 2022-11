Wie zwei russische Gemälde im Weißen Haus landeten (FOTOS)

Im Jahr 1963, während der Präsidentschaft von John F. Kennedy, hingen zwei Gemälde an der Wand des Roosevelt-Zimmers. Auf dem einen war ein Schiff an der Küste des Russischen Reiches abgebildet, auf dem anderen ein russischer Bauer, der die amerikanische Flagge schwenkt. Gerüchten zufolge wurden die Gemälde des Künstlers Iwan Aiwasowski in Russland verboten, um eine dunkle Seite der Geschichte des Landes zu tilgen.

Tragische Gemälde

Das erste Bild zeigt ein amerikanisches Schiff, das in einem russischen Hafen in der Ostsee anlegt. Eine Menschenmenge winkt, um die amerikanischen Seeleute zu begrüßen.

Das Hilfsschiff. 1892. Corcoran Gallery of Art Corcoran Gallery of Art

Das zweite Bild zeigt eine russische Troika, ein traditioneller Dreispänner-Schlitten. Darin sitzen zwei Männer. Einer lenkt die Pferde, während der andere die amerikanische Flagge vor einer Menge Zuschauer auf beiden Seiten der Straße schwenkt. An einem der Holzhäuser entlang der Straße sind russische Fahnen zu sehen.

Verteilung von Lebensmitteln. 1892. Corcoran Gallery of Art Corcoran Gallery of Art

Zusammen dokumentieren die Gemälde einen dunklen Moment in der russischen Geschichte. Aiwasowski war erschüttert von den Leiden des armen russischen Volkes unter der Hungersnot, die das Land zwischen 1891 und 1892 heimsuchte. Er war auch tief berührt von den privaten Bemühungen einiger Amerikaner, humanitäre Hilfe in das russische Reich zu schickten, um das Leid der Menschen in dem weit entfernten Land zu lindern.

Der Weg zum Weißen Haus

1892 unternahm Iwan Aiwasowski eine Reise in die Vereinigten Staaten. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits zu einem anerkannten Künstler in seinem Heimatland und im Ausland aufgestiegen.

Während seines Aufenthalts in den Vereinigten Staaten veranstaltete Aiwasowski eine persönliche Ausstellung in New York. Der Künstler stellte 24 Gemälde aus. Darunter befanden sich auch die beiden oben erwähnten Bilder mit den Namen The Relief Ship (dt.: Das Hilfsschiff, auch bekannt als The Help Ship) und Distributing supplies (dt.: Lebensmittelverteilung).

Blick auf das Fischzimmer. Weißes Haus, Washington, D.C. Robert Knudsen. Fotografien des Weißen Hauses. John F. Kennedy Präsidentschaftsbibliothek und Museum Robert Knudsen. Fotografien des Weißen Hauses. John F. Kennedy Präsidentschaftsbibliothek und Museum

Da Aiwasowski für seine Großzügigkeit bekannt war, verschenkte er seine Gemälde häufig. The Relief Ship und Distributing supplies gingen an die Corcoran Gallery of Art in Washington.

Präsident John F. Kennedy nimmt an der Vereidigungszeremonie für Krankenschwestern der US-Armee teil. Cecil Stoughton. Fotografien aus dem Weißen Haus. John F. Kennedy Präsidentschaftsbibliothek und Museum Cecil Stoughton. Fotografien aus dem Weißen Haus. John F. Kennedy Präsidentschaftsbibliothek und Museum

Als JFK 1961 Präsident wurde, kamen die Gemälde auf Initiative von Jacqueline Kennedy ins Weiße Haus.

Präsident John F. Kennedy lacht mit dem Kaiser von Äthiopien, Haile Selassie I., beim Austausch von Geschenken im Fischzimmer des Weißen Hauses. Cecil Stoughton. Fotografien aus dem Weißen Haus. John F. Kennedy Präsidentschaftsbibliothek und Museum Cecil Stoughton. Fotografien aus dem Weißen Haus. John F. Kennedy Präsidentschaftsbibliothek und Museum

Die Gemälde verschwanden 1979 aus der Öffentlichkeit, da sie irgendwie in einer Privatsammlung landeten, tauchten aber 2008 bei einer Sotheby-Auktion wieder auf. Dort wurden sie für 2,4 Millionen Dollar an einen Philanthropen verkauft, der sie in die Corcoran Gallery in Washington zurückbrachte.

Verbotene Kunst?

Als sie von der sich schnell auf das Gebiet zwischen Ural und Schwarzem Meer ausbreiteten Hungersnot und von den unzureichenden Maßnahmen der Regierung zur Bekämpfung des Hungers in Russland erfuhren, gründeten Privatpersonen in den USA das so genannte Russian Famine Relief Committee of the United States.

Die Wohltätigkeitsorganisation wurde nicht von der US-Regierung unterstützt und finanzierte sich größtenteils selbst durch private Spenden unter der Leitung von William Edgar, dem Herausgeber der Wochenzeitung North Western Miller.

Der Kaiser von Äthiopien, Haile Selassie I., schreibt während des Austauschs von Geschenken mit Präsident John F. Kennedy (nicht im Bild) im Fish Room des Weißen Hauses in ein Buch. Cecil Stoughton. Fotografien aus dem Weißen Haus. John F. Kennedy Präsidentschaftsbibliothek und Museum Cecil Stoughton. Fotografien aus dem Weißen Haus. John F. Kennedy Präsidentschaftsbibliothek und Museum

Am 16. März 1892 traf das erste Schiff mit amerikanischer humanitärer Hilfe – Lebensmittel, Getreide und Maismehl – in einem russischen Hafen in der Ostsee ein. Bald folgten weitere Schiffe. Vom Frühlingsbeginn bis zur Mitte des Sommers 1892 trafen fünf Schiffe mit rund 10.000 Tonnen Lebensmitteln im Wert von etwa 1 Million Dollar in Russland ein.

Präsident John F. Kennedy (Mitte) spricht zu einer Gruppe von lateinamerikanischen Gewerkschaftsführern im Fish Room, Weißes Haus, Washington, D.C. Robert Knudsen. Fotografien des Weißen Hauses. John F. Kennedy Präsidentschaftsbibliothek und Museum Robert Knudsen. Fotografien des Weißen Hauses. John F. Kennedy Präsidentschaftsbibliothek und Museum

„Wir sind alle zutiefst berührt von der Tatsache, dass Schiffe voller Lebensmittel aus Amerika zu uns kommen“, sagte der spätere Zar Nikolaus II.

Sein Vater, Zar Alexander III., soll die Geste jedoch nicht zu schätzen gewusst haben, da sie ungewollt seine Fähigkeit in Frage stellte, die innenpolitische Krise zu lindern. Als sich die Hungersnot ausbreitete und großes Leid über die russischen Bauern brachte, machte sie auch deutlich, dass die soziale Organisation im Russischen Reich unzureichend war – die Kluft zwischen Arm und Reich war groß – und dass die zaristische Regierung nicht in der Lage war, das drängende Problem entschlossen anzugehen.

Als die ersten US-Schiffe mit Lebensmitteln in Russland eintrafen, war Aiwasowski von der großzügigen Geste der einfachen Amerikaner begeistert. Er schuf daraufhin zwei Gemälde, die die Ankunft des ersten Schiffes in einem russischen Hafen und den Prozess der Verteilung von Lebensmitteln aus den USA im Russischen Reich dokumentieren.

Einigen Quellen zufolge wurde die Ausstellung der Gemälde in Russland verboten, da die ganze Geschichte das Image und das Erbe des russischen Zaren Alexander III. untergraben könnte. Obwohl es nie ein schriftliches Dekret über das Verbot dieser beiden Gemälde im Russischen Reich gab, gehen einige Quellen so weit zu behaupten, dass die Bilder in Russland seit der Ära Alexanders III. bis heute verboten sind.

Es gibt keine Beweise für diese Behauptung, aber es ist erwähnenswert, dass die beiden Gemälde weder im Russischen Reich noch in der UdSSR oder im heutigen Russland jemals öffentlich ausgestellt wurden.

