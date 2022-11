Briten, für die in Russland Denkmäler errichtet wurden

Winston Churchill

Monument für Joseph Stalin, Franklin Roosevelt und Winston Churchill in Sotschi Oleg Kotljarenko/Sputnik Oleg Kotljarenko/Sputnik

Dieses Denkmal in Sotschi erinnert an die Teheran-Konferenz von 1943, das erste Treffen zwischen den Führern der Anti-Hitler-Koalition – dem UdSSR-Staatschef Joseph Stalin, dem britischen Premierminister Winston Churchill und dem US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt. Das 2008 errichtete Denkmal ist der Komposition des berühmten Fotos von der Konferenz nachempfunden. Die Inschrift auf dem Sockel lautet Great Power Cooperation Dedicated. Der Autor des Werks ist der israelische Bildhauer Frank Meisler.

Monument für Winston Churchill, Franklin Roosevelt und Joseph Stalin in Jalta. K.Lawrentjewa und O.Lapina (CC BY-SA 4.0) K.Lawrentjewa und O.Lapina (CC BY-SA 4.0)

Ein weiteres Denkmal für die „Großen Drei“ steht in Jalta und ist der Konferenz von Jalta 1945 gewidmet. Das von Surab Tsereteli geschaffene Denkmal wurde 2015 auf einem Platz in der Nähe des Liwadia-Palastes enthüllt, wo das Treffen der Alliierten stattfand. Die Skulptur spiegelt auch das Foto von der Konferenz von Jalta wider.

Sherlock Holmes und Dr. Watson

Monument für Sherlock Holmes und Dr. Watson in Moskau. Legion Media Legion Media

Diese Briten, obwohl keine realen Personen, sondern der Fantasie Arthur Conan Doyles entsprungen, sind in Russland nach wie vor unglaublich beliebt. Im Jahr 2007 wurde in der Nähe der britischen Botschaft in Moskau zu Ehren des 120. Jahrestages der ersten Sherlock-Erzählung ein Denkmal für die beiden errichtet. Der Bildhauer Andrej Orlow verwendete als Vorlage für das Denkmal die Schauspieler Wassilij Liwanow und Witalij Solomin, die diese Rollen in der sowjetischen Kultserie nach den Werken Arthur Conan Doyles spielten. Wassilij Liwanow, der Holmes spielte, wurde für seine Rolle sogar mit dem Order of the British Empire ausgezeichnet.

Charles Gascoigne

Denkmal für Charles Gascoigne in Petrosawodsk. Verwaltung der Republik Karelien Verwaltung der Republik Karelien

Das Denkmal für den schottischen Waffenschmied, Erfinder und Metallurgen Charles (oder wie er in Russland genannt wurde, Karl) Gascoigne wurde 2021 im Zentrum von Petrosawodsk vor der Kanonengießerei errichtet, die er 20 Jahre lang betrieb. Gascoigne kam 1786 auf Einladung Katharinas II. nach Russland und gründete eine Kanonengießerei mit neuer Technologie. Innerhalb von drei Jahren lieferte er 386 Eisenkanonen an die russische Armee – die besten in Europa zu dieser Zeit.

Basreliefs, die die Arbeit in der Gießerei darstellen. Verwaltung der Republik Karelien Verwaltung der Republik Karelien

Die Bronzeskulptur von Gascoigne selbst ist von Flachreliefs umgeben, die die Arbeit in den Werkstätten der Fabrik darstellen – sie wurden in der gleichen Fabrik in Gusseisen gegossen.

Clark Charles

Denkmal für Kapitän Charles Clerke in Petropawlowsk-Kamtschatski. Kunstmuseum Kamtschatka Kunstmuseum Kamtschatka

Dieser Obelisk wurde bereits 1914 im Zentrum von Petropawlowsk-Kamtschatskij auf dem Grab des Seefahrers Clark Charles aufgestellt. Er war es, der die dritte englische Weltumsegelung nach dem Tod von James Cook auf Hawaii leitete. 1779 legten die Expeditionsschiffe im Hafen von Petropawlowsk auf Kamtschatka an – und russische Beamte bereiteten dem Seefahrer einen herzlichen Empfang und übergaben ihm eine große Menge an Proviant sowie genauere Karten. Als er unweit der Küste Kamtschatkas in See stach, starb Clark, der bereits an Schwindsucht erkrankt war, auf See. Die Besatzung beschloss, zurückzukehren und ihren Kapitän zu begraben.

Richard Chancellor

Denkmal für Richard Chancellor und die Beziehungen zwischen Großbritannien und Russland. Sewerodwinsk. Meine Reiseroute

Es wird angenommen, dass Kapitän Richard Chancellor der erste war, der den Seeweg von England nach Moskau eröffnete. Im Sommer 1553 erreichte sein Schiff die Mündung der Nördlichen Dwina in das Weiße Meer. Heute steht an dieser Stelle die Stadt Sewerodwinsk – und dort wurde 1998 ein Denkmal für Richard Chancellor errichtet.

Denkmal für Richard Chancellor in Sewerodwinsk. Sergej Meteliza /TASS Sergej Meteliza /TASS

Das Denkmal besteht aus zwei Kanonen, einem echten alten Anker und einem Granitblock vom Weißen Meer mit der Inschrift „Für Richard Chancellor, Kapitän der Edward Bonaventure, London, der am 24. August 1553 hierherkam und die regelmäßigen Beziehungen zwischen Russland und England einleitete“.

Die Briten, die im Krimkrieg von 1854-1856 gefallen sind

Denkmal für englische Soldaten, die im Krimkrieg in Sewastopol ihr Leben verloren haben. George Tschernilewskij / Public Domain George Tschernilewskij / Public Domain

In der Nähe von Sewastopol gibt es mehrere Denkmäler für britische Soldaten, die im Krimkrieg gefallen sind, sowie einen ganzen englischen Friedhof. Einer der Obelisken ist dem Gedenken an die Gefallenen der Schlacht von Balaklawa am 25. Oktober 1854 gewidmet. Der berüchtigte Angriff der leichten Brigade, bei dem mehr als 500 britische Soldaten und Offiziere getötet wurden, ging in die Geschichte ein.

Denkmal für die Soldaten, das 1856 an der Stelle der Schlacht von Inkerman aufgestellt wurde. Jurowskij Alexander (CC BY-SA 4.0) Jurowskij Alexander (CC BY-SA 4.0)

Mehrere Denkmäler sind auch den Soldaten gewidmet, die in der Schlacht von Inkerman am 5. November 1854 gefallen sind. Die britische Armee verlor in dieser Schlacht mehr als 2.000 Mann, darunter General George Cathcart, der sich in der Schlacht von Waterloo ausgezeichnet hatte. Ihm zu Ehren wurde auf dem ebenfalls nach ihm benannten englischen Friedhof auf dem Hügel ein Obelisk-Grabstein errichtet.

Teilnehmer des Arktis-Konvois des Zweiten Weltkriegs

Die britischen Arktis-Konvois leisteten der UdSSR während des Zweiten Weltkriegs große Hilfe – per Schiff über den Atlantik und das Nordpolarmeer lieferten sie Lebensmittel und Munition an die nördlichen Häfen der UdSSR und leisteten auch militärische Hilfe, einschließlich Luftunterstützung. Im Jahr 2016 wurde der 75. Jahrestag der Ankunft des ersten arktischen Konvois Derwisch in Archangelsk gebührend gefeiert. Anschließend besuchte auch die britische Prinzessin Anne die Stadt und legte Blumen am Denkmal auf dem British War Burial Ground nieder.

Die britische Prinzessin Anne an der Gedenkstätte in Archangelsk. Die Stadt Archangelsk

Ein Denkmal für die Piloten des 151. Geschwaders der Royal Air Force, das die Derwisch nach Archangelsk brachte, wurde 2016 in der Nähe von Archangelsk auf der Insel Kego errichtet.

Prinzessin Anne legt Blumen an der britischen Kriegsgräberstätte in Archangelsk nieder. Wladimir Trefilow/Sputnik Wladimir Trefilow/Sputnik

Drei Monate lang hielten sie sich im Norden der UdSSR auf, wo sie sowjetische Piloten ausbildeten und Patrouillen und Kampfeinsätze durchführten. Sie „deckten“ auch Marinekonvois und entluden Schiffe. Diese Seite in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs ist als Operation Benedict bekannt.

Der britische Generalkonsul in St. Petersburg, Keith Allan, zum Gedenken an die britischen Piloten auf der Insel Kego. Keith Allan

