Wie wurde die Russische Föderation gegründet?

Als die UdSSR (1922-1991) noch existierte, gab es innerhalb der Union die Russische Föderative Sozialistische Sowjetrepublik (RSFSR). Sie war die größte Republik in Bezug auf Fläche, Bevölkerung und Wirtschaftskraft und nahm drei Viertel des Territoriums der UdSSR ein. Sie beherbergte Zentral- und Südrussland, die nordkaukasischen Gebiete, ganz Sibirien und den Fernen Osten. Dagegen waren Belarus, die Ukraine und die mittelasiatischen Republiken – das heutige Turkmenistan, Tadschikistan, Kasachstan, Usbekistan und Kyrgystan (ab 1936) – nicht Bestandteil der RSFSR.

Auf die RSFSR entfielen mehr als die Hälfte der Bevölkerung, zwei Drittel der industriellen und etwa die Hälfte der landwirtschaftlichen Erzeugnisse der Sowjetunion. Sie besaß jedoch keine politische Autonomie, da sie vollständig von der Regierung der UdSSR kontrolliert wurde.

Die Rolle von Boris Jelzin

Boris Jelzin, Vorsitzender des Obersten Sowjets der RSFSR, nach seiner Rede auf dem 28. Kongress der KPdSU im Kongresspalast des Kremls. Walentin Sobolew/TASS Walentin Sobolew/TASS

Im Mai 1990 wurde Boris Jelzin zum Vorsitzenden des Obersten Sowjets der RSFSR und damit zum Oberhaupt der Republik gewählt. Im Juni 1990 gab die RSFSR die Erklärung über die staatliche Souveränität der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik heraus, die den Gesetzen der Republik Vorrang vor den Gesetzen der Sowjetunion einräumte – im Grunde war es eine unblutige Revolution.

Michail Gorbatschow, der zu dieser Zeit Präsident der UdSSR war, setzte Boris Jelzin unter Druck. Daraufhin trat Jelzin bekanntlich aus der Kommunistischen Partei der UdSSR aus, während in der RSFSR ein antisowjetischer Prozess einsetzte – Straßen und Städte erhielten ihre historischen Namen zurück (Kalinin wurde in Twer zurückbenannt, Gorki in Nischnij Nowgorod usw.). Im Dezember 1990 wurde Weihnachten (das in Russland am 7. Januar gefeiert wird) zu einem offiziellen Feiertag in der RSFSR erklärt. Die Verfassung wurde geändert und enthielt Bestimmungen über Banken, Privateigentum usw. Im Juli 1991 wurde Boris Jelzin der erste Präsident der RSFSR.

Der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow, seine Frau Raisa Maximovna und seine Enkelin Ksenija Wirganskaja-Gorbatschowa bei der Ankunft auf dem Flughafen Wnukowo von einem Sommerhaus der Regierung in der Nähe der Siedlung Foros in der ASSR Krim. Jurij Lisunow/TASS Jurij Lisunow/TASS

Die Ereignisse von 1991 und der Zusammenbruch der UdSSR

Die sowjetische Regierung verstand, dass die Souveränität der RSFSR den Untergang der Sowjetunion bedeutete. Im August 1991 versuchten kommunistische Politiker, die das selbsternannte Staatskomitee für den Ausnahmezustand bildeten, einen Staatsstreich und setzten Michail Gorbatschow von seinem Amt als Präsident der UdSSR ab. Am 19. August 1991 marschierte die Armee in Moskau ein, während Boris Jelzin die Moskauer Bevölkerung dazu aufrief, sich dem kommunistischen Regime zu widersetzen.

AP Photo AP Photo

Innerhalb weniger Tage wurde klar, dass die Armee den Befehlen des Komitees für den Ausnahmezustand nicht Folge leisten würde. Am 22. August 1991 wurden die Mitglieder des Komitees verhaftet, und Boris Pugo, der ehemalige Innenminister der UdSSR, erschoss sich, bevor er festgenommen wurde.

Am folgenden Tag verbot Jelzin die Kommunistische Partei in der RSFSR und verstaatlichte ihr Eigentum: Gebäude, Autos und Gelder.

Die Pressekonferenz des Staatskomitees für den Ausnahmezustand. Wladimir Rodionow/Sputnik Wladimir Rodionow/Sputnik

Im Oktober und November 1991 wurde eine neue Regierung gebildet und im Dezember stand der Zusammenbruch der UdSSR unmittelbar bevor. Am 8. Dezember 1991 wurde die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) von den meisten der ehemaligen Republiken der UdSSR gegründet, womit die Existenz der UdSSR beendet wurde.

Am 25. Dezember 1991, um 19.38 Uhr, trat Michail Gorbatschow, Präsident der UdSSR, offiziell zurück, und die Flagge der UdSSR wurde über dem Moskauer Kreml durch die russische Trikolore ersetzt. Am selben Tag verabschiedete der Oberste Sowjet der RSFSR ein Gesetz zur Änderung des Staatsnamens: Die RSFSR wurde in Russische Föderation (Russland) umbenannt.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.