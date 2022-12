Warum änderten sowjetische Führer und Prominente ihre Namen in eine russische Variante?

Heute ist es schwer vorstellbar, dass der Präsident eines Landes ein Pseudonym annimmt wie ein Star des Showbusiness und seinen richtigen Namen in Vergessenheit geraten lässt. Doch vor weniger als einem Jahrhundert war dies in der UdSSR vollkommen normal. Und es waren nicht nur hochrangige Politiker, die dies taten. Wissenschaftler, Schauspieler, Regisseure und Schriftsteller änderten ihre Namen. Das ideale Kriterium für ein neues „Pseudonym“ war seine russische Herkunft.

Einen obszönen Familiennamen loswerden

Bevor die Bolschewiki an die Macht kamen, war die Änderung eines Familiennamens eine komplizierte und fast unmögliche Angelegenheit. Die einzigen Ausnahmen galten für den Adel unter besonderen Umständen oder für Ausländer, die in das orthodoxe Christentum konvertierten: In diesem Fall konnten sie einen russischen Namen annehmen.

Die Familiennamen wurden nach verschiedenen Regeln gebildet: aus Taufnamen (z. B. Denisow aus dem Namen Denis), aus Spitznamen (Tutschkow aus dem Wort тучный, dt.: fettleibig, Koslow aus dem Wort козёл, dt. Ziege), aus Berufen (Maslennikow, Kljutschnikow, Swetschnikow) oder geografischen und topografischen Namen. Doch mit dem Beginn der Sowjetära kam es zum Zusammenbruch der gewohnten Ordnung. Eines der ersten Dekrete der Bolschewiki gewährte die Möglichkeit, Familiennamen zu ändern. Einige Jahre später, im Jahr 1924, konnten auch Vornamen geändert werden.

Das Verfahren war nicht kompliziert und viele Menschen beeilten sich, diese Möglichkeit zu nutzen. Für diejenigen, die in der Öffentlichkeit arbeiteten und berühmt waren, war dies manchmal sogar notwendig. So wurde 1979 dem ersten bulgarischen Kosmonauten Georgi Kakalow der Start in den Weltraum verweigert, bis er seinen Familiennamen änderte (auf Russisch ruft Kakalow obszöne Assoziationen hervor). Am Ende flog er als Georgi Iwanow in den Kosmos.

Der Raumanzug von Georgi Iwanow von seinem Flug mit Sojus 33. Svilen1970, Scroch (CC BY-SA 4.0) Svilen1970, Scroch (CC BY-SA 4.0)

Dieses Verfahren wurde jedoch nicht nur von Trägern anstößiger und unanständiger Familiennamen genutzt.

Aus Zugehörigkeitsgefühl

Die berühmteste Person, die ihren nicht-russischen Familiennamen änderte, war wahrscheinlich Josef Stalin. Der Georgier Josef Dschugaschwili hatte mehr als 30 Pseudonyme, unter denen er bis 1911 in revolutionären Kreisen bekannt war. Damals wurde er meist einfach als Koba bezeichnet, ein sehr symbolischer Name für Georgien. Koba ist die georgische Entsprechung des Namens Kobadesch, eines persischen Königs, der Ende des fünften Jahrhunderts den Osten Georgiens eroberte und Tiflis für 1500 Jahre zur Hauptstadt machte. Dschugaschwili war von diesen historischen Parallelen sicherlich beeindruckt.

Public domain Public domain

Dennoch war Koba als Pseudonym nur im Kaukasus bequem und verständlich, während die Ambitionen des georgischen Revolutionärs weit über die Kaukasusregion hinausgingen. Sein Einfluss reichte bis auf die „föderale“ Ebene und die Verbindungen zu den russischen Parteigliederungen wuchsen. Das neue kulturelle und sprachliche Umfeld erforderte einen anderen Namen – einen Namen mit russischem Klang. Erstmals mit seinem Pseudonym Stalin unterschrieb er im Januar 1913 seinen Artikel Marxismus und die nationale Frage. Und letztlich blieb er bei dieser Variante. Die erste Assoziation, die einem bei der Erwähnung von Stalin in den Sinn kommt, ist Stahl, was auch sehr treffend war (wir haben hier darüber berichtet, was sein Familienname-Pseudonym eigentlich bedeutet).

Aber der sowjetische Generalsekretär Juri Andropow zum Beispiel hatte einen anderen Grund, seinen Familiennamen in einen russischen zu ändern.

Um seine Herkunft zu verbergen

Forscher, die Biografien der sowjetischen Parteielite verfassen, sagen, dass Andropow, der die UdSSR von 1982 bis 1984 führte, ursprünglich Lieberman hieß und seinen Familiennamen im Laufe seines Lebens fünfmal änderte (Informationen über seine Herkunft sind immer noch geheim). Angeblich war sein Vater Welwa Lieberman ein polnischer Jude, und Andropow war der Familienname seines zweiten Stiefvaters.

Generalsekretär der UdSSR Juri Andropow. Sputnik Sputnik

Das Verbergen der ethnischen Zugehörigkeit war in der UdSSR aufgrund der Staatspolitik gerechtfertigt. In der UdSSR gab es 128 Nationalitäten, aber die Titularnation waren die Russen, was nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich unterstrichen wurde. Der erste Anstoß für den neuen Kurs war Stalins Ansprache bei einem Empfang im Kreml am 24. Mai 1945, in der er die Rolle des russischen Volkes als führende Kraft hervorhob und es als „die hervorragendste Nation aller Nationen, die die Sowjetunion bilden“ bezeichnete.

Kopie der Geburtsurkunde Andropovs vom 17. März 1932. Public domain Public domain

Die Nationalität in der UdSSR, die sogar im Ausweis vermerkt war, wirkte sich unausgesprochen auf das berufliche Fortkommen und den Zugang zu sozialen, pädagogischen und wissenschaftlichen Ressourcen aus. Kurz gesagt, wenn man eine bestimmte Position erreichen wollte, konnte ein nicht-russischer Familienname ein Hindernis darstellen. Dies galt insbesondere für Menschen jüdischer Herkunft. Nach der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 wurden Juden mit besonderem Misstrauen behandelt, da man ihnen eine prowestliche Orientierung und zionistischen Enthusiasmus unterstellte (in den Augen der sowjetischen Behörden war dies ein Beweis für Illoyalität gegenüber dem „sowjetischen“ Heimatland).

Admiral der Flotte der Sowjetunion Iwan Isakow. Gregorij Weil/Sputnik Gregorij Weil/Sputnik

Dieser Kampf gegen den Kosmopolitismus (die Bezeichnung für die politische Kampagne gegen westliche Tendenzen) durchdrang alle Bereiche, von der Literatur über die Künste bis hin zu den Geisteswissenschaften. Deshalb versuchten viele kreative und intellektuelle Intellektuelle, ihre Position zu verbessern, indem sie ihren Namen änderten. Zu ihnen gehörten zum Beispiel der sowjetische Militärkommandant und Marineadmiral Iwan Isakow (armenisch Hovhannes Ter-Isaakjan), die Volkskünstlerin der UdSSR Faina Ranewskaja (ihr Geburtsname war Fanny Feldman), der Lenin-Preisträger und Schauspieler Innokentij Smoktunowskij, der aus einer Familie polnischer Juden stammte, die nach Sibirien verbannt worden waren, und viele andere.

