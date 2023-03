Beerdigung im Kreml: Warum wurde der US-Reporter John Reed in Moskau begraben?

"Dies ist ein Buch, von dem ich mir wünsche, dass es in Millionen von Exemplaren veröffentlicht und in alle Sprachen übersetzt wird" - V. Lenin über das Buch von John Reed.

Das Leben des amerikanischen Journalisten John Reed (1887-1920) war so außergewöhnlich, dass er während des Kalten Krieges Filmregisseure auf beiden Seiten des Atlantiks inspirierte.

Warren Beattys Film Reds aus dem Jahr 1981 wurde mit drei Oscars ausgezeichnet. In der UdSSR drehte der Regisseur Sergej Bondartschuk 1982 ein zweiteiliges Epos, Krasnyje kolokola (dt.: Rote Glocken), das ebenfalls auf Reeds Leben basiert.

Warum hat das Leben des verstorbenen Journalisten so viel Interesse geweckt?

Civilizing em’ with a Krag

Reed wuchs um die Jahrhundertwende im pazifischen Nordwesten in einem großbürgerlichen Umfeld auf. Er machte seinen Abschluss in Harvard und interessierte sich für soziale Fragen, weshalb er an Treffen sozialistischer Clubs teilnahm. Drei Jahre nach Abschluss seines Studiums bekam er einen Job bei der linken Zeitschrift The Masses in New York, die Artikel prominenter Radikaler der damaligen Zeit veröffentlichte.

Als entschlossener Verfechter der sozialen Gerechtigkeit berichtete Reed über Streiks von Seidenfabrikarbeitern in New Jersey und von Bergarbeitern in Colorado. Anschließend wurde er als Berichterstatter zur mexikanischen Revolution (1910-1920) entsandt. Er war entsetzt über die Ausbeutung der Arbeiter und die Politik Washingtons gegenüber Mexiko.

„Die Regierung der Vereinigten Staaten steuert wirklich auf die Politik der Zivilisierung mit dem Krag [ein von amerikanischen Truppen verwendetes Gewehr] zu – ein Prozess, der darin besteht, anderen Ethnien mit fremdem Temperament unsere eigenen großen demokratischen Institutionen aufzuzwingen: Ich spreche von Trust Government, Arbeitslosigkeit und Lohnsklaverei“, schrieb Reed.

Einer der Organisatoren der Kommunistischen Partei der Vereinigten Staaten (1919), Teilnehmer an der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution der amerikanische Schriftsteller und Journalist John Reed (1887-1920) bei einem Treffen in Nachitschewan. RIA Nowosti RIA Nowosti

Seine Serie über Mexiko, die später als Buch mit dem Titel Insurgent Mexico veröffentlicht wurde, festigte Reeds Ruf als Kriegsberichterstatter. Als der Erste Weltkrieg in Europa ausbrach, reiste Reed zweimal auf den Kontinent, woraus sein zweites Buch entstand: The War in Eastern Europe.

Das neue Russland wurde geboren

Sein berühmtestes Werk – Ten Days That Shook The World (Zehn Tage, die die Welt erschütterten) – handelte jedoch nicht vom Krieg, sondern von der Rebellion. Es wurde 1919 veröffentlicht und beschreibt die Ereignisse der russischen Revolution. Reed besuchte Russland im August 1917 und wurde Zeuge der Machtübernahme durch die Bolschewiki. Er begrüßte den Aufstand und war ein begeisterter Befürworter des neuen sozialistischen Regimes. „Mit dem Krachen von Artilleriefeuer, in der Dunkelheit, mit Hass und Angst und rücksichtslosem Wagemut wurde das neue Russland geboren“, schrieb er.

Er traf die beiden wichtigsten Anführer des bolschewistischen Aufstandes, Wladimir Lenin und Leo Trotzki, persönlich und war ein großer Fan der bolschewistischen Partei. „Anstatt eine zerstörerische Kraft zu sein, schienen mir die Bolschewiki die einzige Partei in Russland zu sein, die ein konstruktives Programm hatte und die Macht, es im Land durchzusetzen“, schrieb Reed in Ten Days That Shook The World.

"Reed starb 1920 in Moskau, nachdem er im Alter von 32 Jahren an Flecktyphus erkrankt war. Er erhielt ein Staatsbegräbnis und wurde in der Nekropole an der Kremlmauer beigesetzt." L. Pachomow/TASS L. Pachomow/TASS

Gelobt von Lenin und Kennan

Es ist kein Wunder, dass das Buch von Lenin positiv aufgenommen wurde. „Dies ist ein Buch, von dem ich mir wünsche, dass es in Millionen von Exemplaren veröffentlicht und in alle Sprachen übersetzt wird. Es gibt eine wahrheitsgetreue und äußerst anschauliche Darstellung der Ereignisse, die für das Verständnis dessen, was die proletarische Revolution und die Diktatur des Proletariats wirklich sind, so bedeutsam sind“, schrieb der bolschewistische Führer in der Einleitung der Ausgabe von 1922.

Das Buch wurde auch von der Öffentlichkeit sehr gelobt – selbst der amerikanische Diplomat George F. Kennan, der keine Sympathien für die Sowjets hegte, gab eine positive Rezension ab: „Reeds Bericht über die Ereignisse jener Zeit übertrifft alle anderen zeitgenössischen Aufzeichnungen durch seine literarische Kraft, seine Eindringlichkeit und seine Detailgenauigkeit.“

Reed starb 1920 in Moskau, nachdem er im Alter von 32 Jahren an Flecktyphus erkrankt war. Er erhielt ein Staatsbegräbnis und wurde in der Nekropole an der Kremlmauer beigesetzt. Reed, der sowohl für seine brillante schriftstellerische Arbeit als auch für seinen politischen Aktivismus in Erinnerung geblieben ist, war auch maßgeblich an der Gründung der der CPUSA, der Kommunistischen Arbeiterpartei der USA, beteiligt und nahm kurz vor seinem Tod am Kongress der Komintern in Moskau teil, einer Veranstaltung, die sich für den Weltkommunismus einsetzte. Es ist kein Wunder, dass er Filmregisseure und Schriftsteller inspiriert hat – und er wird für immer als eine Bastion der sozialen Gerechtigkeit und der journalistischen Integrität gepriesen werden. Er war wirklich ein Mann des Volkes.

