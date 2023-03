So sah Russland im Jahr 1923 aus (FOTOS)

Russia Beyond

Der Bürgerkrieg nach der Oktober-Revolution von 1917 war 1923 zu Ende. Nur in Sibirien und im Fernen Osten gab es noch kleinere Auseinandersetzungen. So hatten die Bolschewiki die gesamte Macht im Lande übernommen.

Am 30. Dezember 1922 wurde die UdSSR offiziell gegründet.

Die Macht im Lande gehörte den Sowjets (dt.: Räten), die sich aus Arbeitern, Bauern und Soldaten zusammensetzten.

Seit 1922 wurde der 23. Februar offiziell als Tag der Roten Armee gefeiert. Das Bild zeigt Feierlichkeiten auf dem Roten Platz in Moskau.

Public domain Public domain

Viele Bauern aus dem ganzen Land meldeten sich freiwillig für die Rote Armee.

Public domain Public domain

Im Jahr 1923 wurde die proletarische Sportgesellschaft Dynamo gegründet. Sie war die erste ihrer Art, aber dann verbreitete sich die Idee in der gesamten UdSSR.

Die Bolschewiki organisierten zahlreiche Aktivitäten, um alles hinter sich zu lassen, was vom alten Regime und der Zarenzeit übrig geblieben war. Ab 1919 waren die Behörden mit der Kampagne zur Beseitigung des Analphabetismus beschäftigt. Sie machten den Alphabetisierungs-Unterricht für alle Bürger zwischen acht und 50 Jahren zur Pflicht. Viele neue Schulen wurden für Kinder eröffnet, während Erwachsene zum Beispiel in Arbeitervereinen Unterricht erhielten.

Eine weitere bolschewistische Initiative war der Kampf gegen die Religionen und die Beschlagnahme von Kirchenschätzen.

Die Organisation Gochran, die Staatliche Schatzkammer des Finanzministeriums, wurde eingerichtetю Ihre Aufgabe war es, die gesammelten Schätze zu aufzubewahren und zu verkaufen. Gochran war auch für das Erbe und den Schmuck der Romanows zuständig.

Einige der wertvollsten Schätze wurden ins Ausland verkauft. Die Bolschewiki begründeten dies mit den Bedürfnissen des Landes, dem es nach der Revolution und dem Bürgerkrieg an Geld mangelte.

Gochran war ein Anziehungspunkt für ausländische Gäste aus befreundeten Ländern, die sogar eine Krone der russischen Zaren anprobieren und deren wichtigsten Machtsymbole – Zepter und Reichsapfel – in die Hand nehmen durften.

Public domain Public domain

Die wirtschaftliche Situation war jedoch äußerst kompliziert, und das Land begann unter Armut und Hunger zu leiden.

Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Bürgerkrieg waren viele Kinder in Waisenhäusern untergebracht.

Um die wirtschaftliche Situation im Staat in den Griff zu bekommen, unternahmen die Bolschewiki einen unerwarteten Schritt. Sie führten die Privatwirtschaft im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen wieder ein. Diese Maßnahmen gingen als Neue Ökonomische Politik (NÖP) in die Geschichte ein.

Der Geist der NÖP-Ära beeinflusste auch die Kultur und setzte die Traditionen der Avantgarde fort. Künstler, Designer, Musiker und Filmemacher wagten Experimente... Auf dem Bild sind Mitglieder einer Künstlergruppe zu sehen, die auftraten, um Analphabeten Nachrichten zu übermitteln.

Das Bild zeigt Studenten der WChUTEMAS (Höhere Künstlerisch-Technische Werkstätten), die von den sowjetischen Behörden eingerichtet wurden und wo man verschiedene Kunstrichtungen studieren konnte.

Auf dem Archivfoto posiert eine Dame aus der NÖP-Zeit.

Ehemalige Adlige mussten manchmal ihr gesamtes Hab und Gut und sogar ihre Kleidung verkaufen, um Lebensmittel erwerben zu können.

Um Sowjetrussland bei der Bewältigung des Massenhungers zu helfen, gründete der Kongress der Vereinigten Staaten eine Mission unter den Namen American Relief Administration. Um die Tätigkeit der Mission zu überwachen, reisten Senator Hiram Johnson und eine Gruppe amerikanischer Beamter nach Russland. Sie sind auf dem Roten Platz mit den führenden Bolschewiken Semjon Budjonny und Michail Kalinin abgebildet.

Im Mai schickte die britische Regierung eine Protestnote an die Bolschewiki, das sogenannte Curzon-Ultimatum, das in Sowjetrussland Proteste auslöste. Großbritanniens Außenminister George Curzon beschuldigte die Sowjetunion, im Iran und in Afghanistan eine antibritische Politik zu verfolgen. Die sowjetische Regierung beschloss, mit den Briten zu verhandeln und Zugeständnisse zu machen.

Public domain Public domain

1923 fand in Moskau auch die erste Landwirtschaftsausstellung statt, auf der technische Errungenschaften präsentiert wurden.

Public domain Public domain

Am 21. Oktober 1923 absolvierte das erste (von dem legendären Andrej Tupolew konstruierte) Flugzeug seinen erfolgreichen Jungfernflug. Die Tupolew ANT-1 war ein Versuchsflugzeug, bei dessen Konstruktion zum ersten Mal Metall (Aluminiumlegierung) verwendet wurde.

Im selben Jahr war der Revolutionsführer Wladimir Lenin bereits schwer erkrankt und der Machtkampf unter den Bolschewiki hatte begonnen.

Public domain Public domain

Einer der offensichtlichsten Anwärter auf die Führungsrolle war Leo Trotzki, der nach Lenin die zweitwichtigste politische Figur war.

Josef Stalin wollte jedoch die Macht übernehmen. Stalin ist mit Alexej Rykow, Grigori Sinowjew und Nikolai Bucharin auf dem 12. Parteitag abgebildet.

Der neue sowjetische Staat der frühen 1920er Jahre kann als das Land der relativen Freiheit bezeichnet werden, auch in Bezug auf die Sexualität. Es gab ebenso eine Revolution in der Einstellung der Menschen zu ihrem Körper und zu Beziehungen vor der Ehe. Auf dem Foto sind Moskauer zu sehen, die ein Sonnenbad nehmen. Einige von ihnen sind nackt. Diese Periode dauerte jedoch nicht lange an, und Ende der 1920er Jahre tabuisierte die UdSSR den Sex.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.