Alexander Koltschak: Russlands einziger Oberster Herrscher in der Geschichte

Als einer der Hauptgegner der Bolschewiki während des russischen Bürgerkriegs (1917-1922) wollte Admiral Alexander Koltschak nie in die Politik gehen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde er als Ozeanograph und Polarforscher berühmt und stieg während des Ersten Weltkriegs zum Kommandeur der Schwarzmeerflotte auf.

Die revolutionären Ereignisse von 1917 stellten das Leben des Marineoffiziers auf den Kopf. In der Folge führte er nicht nur die weiße Bewegung gegen die Roten an, sondern wurde auch der einzige Oberste Herrscher Russlands in der Geschichte.

Der Weg an die Spitze

Nach dem Sturz der Autokratie und der Einsetzung der Provisorischen Regierung im März 1917 war Koltschak weiterhin in die Angelegenheiten der Flotte involviert. Im Sommer desselben Jahres reiste er als Leiter der russischen Militärmission in die Vereinigten Staaten, um von den dortigen Seeleuten zu lernen. Auf halbem Weg nach Hause in Japan erhielt er die Nachricht vom bolschewistischen Putsch im November desselben Jahres.

Die wachsende antibolschewistische weiße Bewegung in Russland und die Westmächte, die sich auf eine Intervention im Land vorbereiteten, beschlossen, den Admiral in ihre Reihen zu holen. Nachdem die Zusammenarbeit mit den Kosaken-Atamanen Grigorij Semjonow und Iwan Kalmykow im Fernen Osten gescheitert war, fand sich Koltschak in Sibirien wieder.

Im Sommer 1918 war die riesige Region in einen großen antibolschewistischen Aufstand verwickelt. Das Direktorium, das sich selbst zur Provisorischen Allrussischen Regierung erklärte, ließ sich in Omsk nieder und vertrat die Interessen der verschiedenen weißen Kräfte. Am 5. November übernahm Koltschak den Posten des Ministers für Krieg und Marine.

Oberster Herrscher von Russland

Bereits am 18. November stürzten die Militärs das schwache Direktorium und boten dem Admiral an, die gesamte militärische und zivile Macht in seinen Händen zu konzentrieren und den Posten des Obersten Herrschers von Russland zu übernehmen. Koltschak willigte ein.

„Mein Hauptziel ist die Schaffung einer kampffähigen Armee, der Sieg über den Bolschewismus und die Herstellung von Recht und Ordnung, damit die Menschen die Regierungsform frei wählen und die großen Ideen der Freiheit, die jetzt in der ganzen Welt verkündet werden, umsetzen können“, hieß es in der ersten offiziellen Ansprache an das Volk.

Die Figur des Admirals wurde zu einem einigenden Symbol für die Weiße Bewegung, nicht nur in Sibirien und im Fernen Osten, sondern auch in anderen Regionen Russlands, in denen der Kampf gegen die Bolschewiki stattfand. Die Autorität des Obersten Herrschers wurde bald von den weißen Generälen im Süden, Norden und Nordwesten des Landes anerkannt.

Die Entente-Mächte leisteten Koltschak zwar militärische Unterstützung, hatten es aber nicht eilig, seine Sonderstellung anzuerkennen. „Der offensichtliche Zweck des Putsches ist es, die fast parlamentarische Macht, die die Region fünf Monate lang regiert hatte, durch eine Militärdiktatur nach russischem Vorbild zu ersetzen, d.h. mit der gleichen Macht ausgestattet wie der verstorbene Zar... Es ist klar, dass es sich um einen Putsch handelt, der die Restauration vorbereitet“, notierte der französische Militärmissionar J. Legrat mit Unmut in seinem Tagebuch.

In Wirklichkeit dachten Koltschak und auch seine Minister nicht an die Wiederherstellung der Monarchie. Die Lösung dieser Frage wurde, wie alle wichtigen innenpolitischen Fragen, bis zum endgültigen Sieg über die Bolschewiki aufgeschoben. In der Zwischenzeit wurde die Autorität des Admirals vor allem durch das Militär ausgeübt, das nicht zögerte, die Widerspenstigen hart zu bestrafen.

Das Ende des Diktators

Die Brutalität des Regimes war einer der Hauptgründe für seinen Sturz. Im Herbst 1919 musste der Admiral nicht nur dem Ansturm der Roten Armee widerstehen, sondern auch groß angelegte Aufstände in seinem eigenen Hinterland niederschlagen.

Am 15. November nahmen die sowjetischen Truppen Omsk, die Hauptstadt Weißsibiriens, ein. Koltschak war auf dem Weg nach Irkutsk, als er erfuhr, dass in der Stadt ein Aufstand stattgefunden hatte und dass das so genannte Politische Zentrum, in dem Vertreter der sozialrevolutionären und der menschewistischen Partei vertreten waren, die Macht übernommen hatte.

Für die Sicherheit des Zuges des Obersten Herrschers, der am Stadtrand von Irkutsk Halt machte, sorgte die Tschechoslowakische Legion unter dem Kommando des französischen Generals Maurice Janen. Sie wurde während des Ersten Weltkriegs aus gefangenen Tschechen und Slowaken gebildet und sollte Russland verlassen, um an der Westfront zu kämpfen, wurde aber schließlich zu einer der Hauptstreitkräfte im aufkommenden Bürgerkrieg.

Janen handelte für sich und seine Truppen einen sicheren Durchgang durch die Stadt aus, indem er den nutzlos gewordenen Koltschak an das Politische Zentrum auslieferte.

Der unbewachte Admiral wurde am 15. Januar 1920 auf dem Bahnhof von Irkutsk verhaftet.

Im Dezember, als Koltschak das nahende tragische Ende ahnte, erließ er einen Erlass, der General Anton Denikin, dem Befehlshaber der Weißen Armee im Süden des Landes, die oberste gesamtrussische Macht übertrug. Letzterer, der an den Fronten nicht weniger Probleme hatte, weigerte sich, sich als solcher bezeichnet zu werden. „Ein Anspruch auf einen gesamtrussischen Maßstab wäre damals völlig fehl am Platz gewesen, die Macht wäre eine Fiktion gewesen, und die Verbindung des Schicksals der Weißen Bewegung mit dem Süden am Vorabend der Katastrophe wäre politisch sehr gefährlich gewesen“, schrieb der Militärkommandant in seinen Memoiren.

Alexander Koltschak wurde am 7. Februar 1920 erschossen. Am Ende blieb er der erste und einzige Oberste Herrscher Russlands in der Geschichte.

