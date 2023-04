Fakt des Tages: In der UdSSR wurden nach dem Zweiten Weltkrieg nur drei Frauen hingerichtet

Antonina Makarowa wurde 30 Jahre lang gesucht. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs ging sie als Krankenschwester an die Front, wo sie einen Eid auf die Nazis schwor und die „schmutzigste“ Arbeit verrichtete – die Hinrichtung russischer Gefangener. Sie erschoss etwa 1.500 Menschen mit einem Maschinengewehr. Als die sowjetische Armee in Königsberg einmarschierte, fälschte Makarowa Dokumente und gab vor, in einem russischen Bataillon zu arbeiten. Sie wurde am 11. August 1979 hingerichtet.

Antonina Ginsburg (Makarowa). Public domain Public domain

Berta Borodkina, eine verdiente Arbeiterin in der Lebensmittelindustrie der UdSSR, erhielt den Spitznamen Eiserne Bella. Sie begann ihre Karriere mit 34 Jahren als Kellnerin und war dreiundzwanzig Jahre später Chefin aller Restaurants und Kantinen an der Schwarzmeerküste ...und das Oberhaupt einer riesigen korrupten Struktur. Mit allem wurde Geld gemacht: Crème fraîche wurde mit Wasser verdünnt, Cognac mit Tee und anderes mehr. Sowjetischen Journalisten zufolge wurde sie hingerichtet, weil sie zu viel wusste – und viele der in das System verwickelten Parteibonzen verraten konnte. Sie wurde 1985 hingerichtet.

Berta Borodkina. Aus dem Film "Sowjetische Mafia. Eiserne Bella"/TVC Aus dem Film "Sowjetische Mafia. Eiserne Bella"/TVC

Die dritte Hingerichtete war die Tellerwäscherin Tamara Iwanjutina. Sie vergiftete mehr als ein Dutzend Menschen, einfach weil sie sie nicht mochte. Unter den Opfern waren mehrere Schulkinder („weil sie sich weigerten, ihre Anweisung, Stühle in der Kantine aufzustellen, zu befolgen“), ihr erster Ehemann und die Eltern ihres zweiten Ehemanns. Auch ihre Schwester und die Eltern, die sie nicht ausstehen konnte, wurden von ihr vergiftet. Sie wurde am 6. Dezember 1990 hingerichtet.

Tamara Iwanjutina. Aus dem Film "Ermittlung mit L. Kanewski"/NTV Aus dem Film "Ermittlung mit L. Kanewski"/NTV

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.