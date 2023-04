Wie war die Armee im alten Russland organisiert?

Die Organisation des russischen Militärs des 9. bis 16. Jahrhunderts ist ein komplexes Thema, das in der allgemeinen Geschichtsschreibung nur selten behandelt wird. Wir haben versucht, es so einfach wie möglich darzustellen, um seine Besonderheiten besser verständlich zu machen.

Die Ära der Druschina

Ein Fest der Bogatyrs beim liebenswürdigen Fürsten Wladimir. Andrej Rjabuschkin Andrej Rjabuschkin

Die älteste Form des russischen Militärs (9.-11. Jahrhundert) war die Druschina, eine Gruppe erfahrener Krieger, die von einem Fürsten angeführt wurde. Zunächst war die Druschina eine enge Gemeinschaft: Die Mitglieder, die dem Fürsten am nächsten standen, teilten mit ihm einen Tisch und lebten im selben Hof wie er, als eine Art Leibgarde. Es gab keine Urkunden, die diesen Dienst regelten, nur mündliche Absprachen.

Die ersten Druschinas waren sehr klein und umfassten etwa 200-300 Krieger. Der Fürst kontrollierte seine Wolost (das ihm unterstellte Gebiet) mit Hilfe der Druschina: Er zog regelmäßig in ihr umher, sammelte Steuern (in Form von Geld, Waren und Lebensmitteln) und schützte die Bevölkerung vor Feinden.

Mit der Ausdehnung des russischen Territoriums wuchs die Druschina zu größeren Verbänden mit bis zu 2.000 Kriegern heran, und innerhalb der Druschina bildeten sich verschiedene Ränge heraus. Der höhere Rang der Druschina bestand aus Bojaren, die dem Militärrat des Fürsten angehörten und die jeweiligen Teile der unteren Druschina kontrollierten. Einige der Bojaren konnten ihre eigenen Leibgarden haben, oder ein Fürst, der dem niederen Adel angehörte, konnte in der Druschina eines höheren Fürsten dienen.

Die Armeen der russischen Fürstentümer bestanden jedoch nicht nur aus Druschinas - aus der Einwohnerschaft der Fürstentümer wurden Heimatgarden gebildet, die in der Regel für schwere Konflikte mit anderen Fürstentümern oder ausländischen Feinden zum Einsatz kamen. Die Heimatgarde wurde auf Anordnung des Fürsten zusammengestellt. Es waren berittene Krieger und solche mit Rüstung zugelassen.

Eine von einem Knjas befehligte Druschina auf einer Miniatur aus dem 14. Jahrhundert. Public domain Public domain

In der Schlacht führte der Fürst in der Regel seine Druschina und die Leibgarde (sofern vorhanden) an - diese veraltete „heroische“ Taktik war einer der Gründe, aus denen die mongolischen Tataren die russischen Krieger mit Leichtigkeit zerschlugen, da der Fürst in der Regel schnell geschlagen wurde. Ein weiterer Grund war, dass die russischen Armeen zwar über Reiter, Infanterie und Bogenschützen verfügten, die Organisation und Führung ihrer Formationen jedoch nicht sehr ausgereift war - sie folgten einfach den Anführern und ihren Fahnen.

In Heinrichs Livländischer Chronik wird die Schlacht am Fluss Kalka (1223) beschrieben, in der eine Koalition russischer Fürsten von einem Heer des Mongolenreichs unter der Führung der Feldherren Jebe und Subutai vernichtet wurde: „Fürsten aus ganz Russland zogen gegen die Tataren aus, aber sie hatten nicht genug Kraft für die Schlacht und flohen vor ihren Feinden. Der Großfürst Mstislaw von Kiew scheiterte mit vierzigtausend Soldaten, die bei ihm waren. Ein anderer Fürst, Mstislaw von Galitsch, entkam. Von den übrigen Fürsten fielen in dieser Schlacht etwa fünfzig...“. Auch hier zeigt die Chronik die russischen Streitkräfte nicht als geeinten Verband, sondern als eine Ansammlung von einzelnen Fürsten.

Während des 13. und 14. Jahrhunderts, als die russischen Länder vom mongolischen Staat abhängig waren, wandelten die Russen ihr Militär langsam um, um es besser an die Bedürfnisse von Angriff und Widerstand anzupassen. Welche Formationen halfen ihnen schließlich, ihre Feinde zu bezwingen?

Von den Stadtregimentern zu den Landstreitkräften

Russische Krieger. Andrej Rjabuschkin Andrej Rjabuschkin

Von 1228 bis 1462 nahmen russische Krieger an nicht weniger als 302 Kriegen und Feldzügen teil, von denen 200 gegen ausländische Gegner geführt wurden. Mit der Zeit und unter der Herrschaft der mongolischen Tataren wurden die russischen Gebiete in eng begrenzte Fürstentümer aufgeteilt, die um befestigte Städte herum organisiert waren. Jedes dieser Fürstentümer wurde von einem mächtigen Fürsten regiert, und jede Stadt war verpflichtet, ein Stadtregiment zu bilden - eine gemischte militärische Formation, die sowohl aus Kavallerie als auch aus Infanterie mit verschiedenen Arten von Rüstungen und Waffen bestand. Diese Formationen waren zwar in den lokalen Kriegen zwischen den Fürstentümern erfolgreich, aber für eine zentralisierte, organisierte Armee waren sie nicht sehr gut geeignet. So fanden die russischen Fürsten einen Weg, die militärische Organisation zu verbessern: der Aufbau der Landstreitkräfte begann.

Die von Iwan III., dem Großfürsten von Moskau, geschaffene Organisation der Landstreitkräfte beruhte auf dem Grundbesitz. Der Großfürst stattete seine wichtigsten Helfer (die Fürsten und die Bojaren, die ihm dienten) mit dem Recht aus, bestimmte Gebiete zu kontrollieren, zu besitzen und zu besteuern. Im Gegenzug wurden diese Leute und ihre männlichen Nachkommen in einen lebenslangen Militärdienst aufgenommen - sie wurden zu den so genannten „sluschilje ljudi po otschestwu“ („Dienstpflichtige nach Vatersnamen“), die verpflichtet waren, dem Großfürsten zu dienen, Teile seiner Armee zu befehligen und eine bestimmte Anzahl von Truppen mitzubringen.

Rekonstruktion eines alten russischen Kriegers. Andrej Rjabuschkin Andrej Rjabuschkin

„Sobald sie das Alter erreichen, in dem sie in der Lage sind, Waffen zu tragen“, schrieb der englische Diplomat Giles Fletcher 1591 in seinem Buch „Of the Russe Commonwealth“, „erscheinen sie im Verwaltungsbüro und melden sich an; ihre Namen werden sofort in das Buch eingetragen, und sie erhalten bestimmte Ländereien, die sie in ihrem Dienst zu unterstützen, gewöhnlich dieselben wie die ihrer Väter.“

Die Angehörigen der erblichen Dienstklasse und ihre Verwandten (die Landbesitzer) waren stets besser ausgerüstete und erfahrene Kavalleriekrieger und bildeten die Elite und den stärksten Teil der Landstreitkräfte. Die Kavallerie wurde ernsthaft verbessert (nach den Lehren, die man aus den Kriegen gegen die mongolischen Tataren gezogen hatte). Aber die Kavallerie reichte nicht aus. Die erblichen Bediensteten mussten auch Infanterie mitbringen.

Die Infanterie setzte sich aus Männern zusammen, die auf den Ländereien der erblichen Dienstklasse lebten. Die sogenannten „sluschilje ljudi po priboru“ („gewählte Dienstverpflichtete“) unter ihnen wurden für den Militärdienst angeworben und erhielten einen Sold.

Rekonstruktion der russischen Infanterie des 16. Jahrhunderts. Fjodor Solnzew Fjodor Solnzew

Zu den „gewählten Dienstverpflichteten“ gehörten die ersten Gewehrschützen, Artilleristen, Ingenieure, Schmiede, Militärarchitekten und andere erfahrene Männer mit besonderen Fähigkeiten. Sie wurden während der Kriege in die Armee einberufen und den verschiedenen Teilen der Armee zugeteilt.

Den dritten großen Teil der Landstreitkräfte bildeten die „pososchnjje ljudi“ („einfache Wehrpflichtige“), die aus den Ländereien der erblichen Dienstklasse zur Armee eingezogen wurden. Es handelte sich um einfache Bauern ohne besondere militärische Erfahrung, deren üblicher Beruf die Landwirtschaft war - seit dem 16. und 17. waren es die Leibeigenen. Die meisten der täglichen Härten des Krieges fielen auf diese Gruppe der Streitkräfte. Einige von ihnen trugen einfache Waffen, aber die meisten wurden zum Ausheben von Gräben, zum Bau von Befestigungen, zum Transport von Munition, Vieh und Proviant für die Armee eingesetzt.

Die Landstreitkräfte: Verwaltung und Zahlen

"Ein edler Moskauer". Abraham de Bruyn Abraham de Bruyn

Der Großfürst von Moskau (später der Zar) und sein engster Kreis von Staatsmännern und militärischen Befehlshabern - die Bojaren-Duma - ernannten den Oberbefehlshaber, den so genannten „Bolschoj wojewoda“ („oberster militärischer Befehlshaber“). Ihm waren nachrangige Wojewoden unterstellt.

Die wichtigste militärische Einrichtung war das sogenannte „Rasrjadnij prikas“ (oder einfach „Rasrjad“ (Register), in dem die Listen der Dienstpflichtigen geführt und aktualisiert wurden. So sah eines dieser Verzeichnisse (aus dem Jahr 1621) aus: „Iwan, Sohn des Andreas, Ododurow. Die Inspektoren [aus Moskau] und [von] den Einheimischen sagten: gut im Kopf, diente auf einem guten Pferd und hatte [ein weiteres] einfaches Pferd, aber keine anderen Dienstleute neben ihm.“ Es folgt eine lange Beschreibung von Iwans verschiedenen Ländern, gefolgt von seinen eigenen Worten, dass er bereit sei, dem Zaren zu dienen.

Russische Strelzy - Stadtinfanterie. Public domain Public domain

Das Register diente auch als Rechtsinstitution für alle Dienstleute, mit seiner Hilfe wurden die Krieger rekrutiert und die Regimenter besetzt, regelmäßige Musterungen und Schulungen organisiert, die Finanzen der Armee kontrolliert und sogar die Grenzfestungen und Städte verwaltet. In Kriegszeiten wurden Beamte dieser Verwaltungsstelle in die Feldarmee entsandt, wo sie ein Hauptquartier bildeten, den Schriftverkehr kontrollierten und Aufzeichnungen über den Militärdienst führten.

Die genaue Zahl der Landstreitkräfte lässt sich nur schwer bestimmen, vor allem, weil große Teile der Aufzeichnungen des Registers bei dem Brand von 1812 in Moskau verloren gegangen sind. Die beste Schätzung ist, dass sie Ende des 16. Jahrhunderts etwa 100.000 Mann zählten. Es gibt jedoch einige bruchstückhafte Aufzeichnungen mit genauen Zahlen. Im Jahr 1630 zählte das gesamte Landheer 92.555 Mann. Ein Drittel davon waren Adelige (erbliche Dienstklasse), ein Drittel - Strelzy (gewählte Dienstklasse), etwa ein Zehntel Kosaken und so weiter. Im Jahr 1651 umfasste das Heer 133.210 Mann, im Jahr 1680 164.600. Die Landstreitkräfte wurden jedoch nie in ihrer Gesamtzahl erfasst. Verfügbar waren lediglich die Zahlen aller registrierten Soldaten.

Im 17. Jahrhundert erfuhr die Landarmee einige wichtige strukturelle, personelle und administrative Veränderungen, die den Grundstein für die umfassenden Militärreformen Peters des Großen legten, aber dies ist ein Thema für einen anderen Artikel.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.