Vier historische Ereignisse, die Russlands Geschichte definierten

An jeder dieser historischen Kreuzungen trafen die Menschen schicksalhafte Entscheidungen, die das Land zu dem Russland gemacht haben, wie wir es heute kennen.

1. Die Einladung von Warägern nach Rus

Nach alten russischen Chroniken kam der legendäre Warägische Führer Rurik 862 mit seinen Brüdern und einem Gefolge nach Nordrussland und ließ sich in Nowgorod nieder. Zusammen mit Kiew, welches im Süden liegt, ist Nowgorod eines der beiden Zentren des frühen russischen Staates. Der Legende nach wurde Rurik gebeten, die slawischen Stämme zu führen, weil „es unter ihnen keine Ordnung gab“. Er nahm die Einladung an und wurde der erste bekannte Herrscher der Rus und ab diesem Zeitpunkt begann die Geschichte des russischen Staates.

Die Einladung von Warägern nach Rus von Wiktor Wasnezow Das Wasnezow-Museum

Wie der berühmte Historiker des 19. Jahrhunderts Sergej Solowjow es ausdrückte, „hat die Einladung der ersten Fürsten eine große Bedeutung in unserer Geschichte. Das ist ein überaus wichtiger russischer Moment, da hier die russische Geschichte beginnt.“ Zum ersten Mal wurden verschiedene slawische Stämme unter derselben Macht vereint, in diesem Fall der Macht der Waräger.

Einige Historiker leugnen die friedlichen Konnotationen der Einladung und argumentieren, dass Rurik als Söldner und Militärführer berufen wurde, aber dann einen Putsch organisierte, lokale Älteste stürzte und Herrscher im nordslawischen Land wurde. Später verbreitete die von ihm gegründete Dynastie ihre Kontrolle über alle alten russischen Gebiete, einschließlich Kiew, das zur Hauptstadt des neuen Staates wurde. Nach den Worten eines jüdischen Reisenden übernahmen die Waräger eventuell „die Sprache von Slawen und vermischten sich mit ihren“.

2. Christianisierung

Kiewer Rus, ein riesiger alt-slawischer Staat, der die riesigen Gebiete des heutigen Russlands, der Ukraine und Weißrusslands umfasste, wurde 988 von Großfürst Wladimir getauft. Es wird angenommen, dass er die orthodoxe Version des Christentums hauptsächlich wegen der engen Beziehungen, die Rus' zum Byzantinischen Reich hatte, wo dies praktiziert wurde, gewählt hat. Die Verbindungen zum Reich blieben bis zu seinem Ende im 15. Jahrhundert bestehen, danach erklärte sich Moskau zum Nachfolger der Byzantiner, dem dritten Rom. So definierte Wladimirs Entscheidung eine Trajektorie der historischen Entwicklung Russlands.

Christianisierung der Rus von Wiktor Wasnezow Die Tretjakow-Galerie

Darüber hinaus wurde das Christentum zu einem weiteren wichtigen Faktor, der fragmentierte Teile slawischer Gebiete zusammenführte. „Die Akzeptanz des Christentums begann die Bildung der russischen Nationalgemeinschaft, die durch die Vereinigung von Stammeskommunen, sozialen Schichten und Einzelpersonen im gemeinsamen geistlichen Raum der Kirche Christi stattfand“, sagte (rus) der russisch-orthodoxe Bischof Hilarion Alfejew vor einigen Jahren auf einer Konferenz, die Prinz Wladimir gewidmet war.

Wladimir ist ein verehrter Heiliger in Russland und ein hoch aufragendes Denkmal für den Prinzen wurde vor zwei Jahren in der Nähe des Kremls feierlich enthüllt.

3. Die Kulikowo-Schlacht mit den Mongolen

Es gibt auch die Ansicht, dass dieses Ereignis die russische Nation vereint hat, dass 400 Jahre später in der Schlacht von Kulikowo stattfand. Im Jahre 1380 besiegten die Russen unter dem Kommando des Prinzen von Moskau Dmitri die Truppen von Khan Mamai, einem mächtigen Kommandanten aus dem riesigen mongolischen Staat der Golden Horde.

Die Schlacht bei Kulikowo von Sergej Prisekin, 1980 Global Look Press

Die mongolische Invasion in der Mitte des 13. Jahrhunderts verwüstete das Land der Rus und in der Zeit wurden die russischen Fürstentümer von mongolischen Herrschern der Horde regiert. Dmitri sammelte eine riesige Armee, zu der Soldaten aus fast allen russischen Fürstentümern gehörten, und bekämpfte Mamais Truppen. Dmitri selbst kämpfte an vorderster Front und wurde nach diesem Sieg „Donskoi“ genannt.

„Die Russen gingen als Bürger verschiedener Fürstentümer zum Schnepfenfeld und kehrten als vereinte russische Nation zurück“, schrieb der berühmte russische Historiker des 20. Jahrhunderts Lew Gumilew.

4. Die Heldentat von Minin und Poscharski

„Ende 1611 schien die Moskauer Regierung fast vollständig zerstört zu sein. Die Polen hatten Smolensk eingenommen. Polnische Truppen hatten Moskau niedergebrannt und den Kreml eingenommen und sich dort niedergelassen. Die Schweden hatten Nowgorod eingenommen und ihren Kandidaten für den Moskauer Thron vorgeschlagen“, sagte der Historiker Wassili Kljutschewski über die sogenannte Zeit der Wirren.

Kusma Minin und Dmitri Poscharski aus dem Staatlichen Kunstmuseum Nischni Nowgorod Das Staatliche Kunstmuseum Nischni Nowgorod

Als jedoch der gesamte Bezirk zusammenzubrechen schien, kam die Mittel- und Unterschicht zusammen und nahmen den Kampf für Russland in die eigenen Hände. Kusma Minin, ein Fleischverkäufer und Gemeindebeamter in Nischni Nowgorod, dass 400 Kilometer von Moskau entfernt liegt, organisierte zusammen mit dem Militärkommandanten Prinz Dmitri Poscharski die Freiwilligenarmee des Volkes. Sie befreite Moskau und schuf die Voraussetzungen für die Thronbesteigung von Zar Michail, dem Gründervater einer neuen Dynastie, der Romanows, und somit blieb Russland ein souveräner Staat.

