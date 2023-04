Warum hat das FBI seinen Spionagetunnel unter der russischen Botschaft in Washington aufgegeben?

Die USA und die UdSSR lieferten sich während des Kalten Krieges ein Katz-und-Maus-Spiel der Spionage. Und einige ihrer Versuche, sich gegenseitig auszuspionieren, waren besonders ausgefallen. Dieses geheime Spionageprojekt mit dem Codenamen „Operation Monopoly“ setzte die Messlatte hoch an, scheiterte aber letztlich spektakulär.

Ein Haus auf der anderen Straßenseite

1977 zogen einige mysteriöse Bewohner in ein Haus mit drei Zimmern in der Wisconsin Avenue in Washington D.C. Die Lage des Hauses war der Hauptgrund, warum die neuen Eigentümer diese Immobilie gekauft hatten. Die Fenster des Hauses boten einen ungehinderten Blick auf eine Baustelle gegenüber.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wurde gerade die neue sowjetische Botschaft gebaut. Deren Standort war strategisch günstig: Die neue Anlage wurde auf einem Hügel errichtet, dem zweithöchsten Punkt der US-Hauptstadt. Im Tal, in drei Meilen Entfernung, befand sich das Weiße Haus; der Capitol Hill lag eine Meile weiter entfernt.

Die russische Botschaft in Washington, D.C. Legion Media Legion Media

Überraschenderweise hatte das US-Außenministerium den Geheimdienst nicht konsultiert, als es die Zuteilung des Grundstücks an die Sowjets genehmigte, was die amerikanische Spionageabwehr überraschte. „Wir waren völlig aus dem Häuschen. Das Außenministerium hat sich nie die Mühe gemacht, den Geheimdienst, das FBI oder die NSA zu konsultieren“, wird der ehemalige FBI-Agent Dick Alu in einem Buch über diesen Vorfall zitiert.

Die Hauptsorge der US-Sicherheitsdienste bestand darin, dass es der Standort der neuen Botschaft ermöglichen würde, Radiowellen abzufangen und so den Funkverkehr zu belauschen, so dass ihr Rivale aus dem Kalten Krieg theoretisch in der Lage wäre, die geheime Kommunikation zwischen dem Weißen Haus, dem Außenministerium, dem Pentagon und der CIA abzuhören.

Die Hauptsorge der US-Sicherheitsdienste war, dass der Standort der neuen Botschaft es ihnen ermöglichen würde, Mikrowellen abzufangen und den Funkverkehr zu belauschen. Legion Media Legion Media

Um die drohende Gefahr zu bannen, initiierte das FBI – zusammen mit der NSA – ein eigenes, gewagtes Spionageprojekt: die Operation Monopoly.

KGB in höchster Alarmbereitschaft

Der US-Geheimdienst wollte die neue sowjetische Botschaft abhören. Doch die Sowjets hatten ihre Spionageabwehr perfektioniert. Sie erfanden ständig neue Methoden, mit denen sie die amerikanischen Diplomaten in der UdSSR ausspionieren konnten. Als zum Beispiel die amerikanische Botschaft in Moskau Ende der 1970er Jahre errichtet wurde, stopfte der KGB sie bereits während der Bauphase mit Wanzen voll.

In der Annahme, dass das gleiche Schema auch in den USA angewandt werden würde, trafen die Sowjets gründliche Vorsichtsmaßnahmen, um dies zu verhindern. Jeder Fensterrahmen wurde zerlegt, auf Wanzen untersucht und dann wieder zusammengebaut, bevor er zum Einbau freigegeben wurde; die für die Verkleidung verwendeten Marmorplatten wurden speziell so ausgewählt, dass sie keine leeren Hohlräume aufwiesen, in die Wanzen eingeschleust werden konnten; außerdem durchleuchtete der KGB jeden Zentimeter des Baumaterials in der Nacht, bevor es von den Bauarbeitern verwendet wurde.

Der Tunnel

Der US-Geheimdienst beschloss, ein Haus auf der anderen Straßenseite der Baustelle zu kaufen, einen Tunnel zu graben, der direkt zur sowjetischen Botschaft führen sollte, und darunter Abhörgeräte zu installieren.

Überraschenderweise konsultierte das US-Außenministerium die Geheimdienste nicht, als es die Zuteilung des Landes an die Sowjets genehmigte, was die US-Gegenspionage überrumpelte. Google maps Google maps

Im Erfolgsfall würde die Ausrüstung im Tunnel es dem amerikanischen Geheimdienst ermöglichen, die sowjetische Kommunikation in der neuen Botschaft abzuhören und so herauszufinden, ob die Sowjets Zugang zur sicheren Regierungskommunikation erhalten hatten oder nicht.

Das FBI begann mit dem Graben des Tunnels, als die Botschaft noch im Bau war. Die Arbeiten mussten mit äußerster Vorsicht durchgeführt werden, um den KGB nicht zu alarmieren. Das Projekt wurde also geheim gehalten, und die Erde und der Aushub wurden im Schutz der Nacht heimlich abtransportiert.

Der Bau der neuen sowjetischen Botschaft zog sich über Jahre hin, ebenso wie der Bau des Spionagetunnels. Insgesamt dauerte die Operation Monopoly mehr als ein Jahrzehnt und kostete den US-Haushalt Hunderte von Millionen Dollar. Hinzu kam, dass das FBI keinen genauen Bauplan des neuen Botschaftsgebäudes hatte.

„Das Problem war, dass man nicht wusste, wo man hinkommen würde. Wir hatten zwar die Pläne, wussten aber nicht, wofür die einzelnen Räume genutzt werden sollten. Am Ende hätte es ein Kopierraum oder ein Lagerraum sein können. Was wir haben wollten, war die Kaffeeküche, in der sich die Leute unterhalten. Oder ein gesicherter Raum, von dem sie denken, dass niemand sie hören kann“, wurde ein ehemaliger FBI-Agent zitiert.

Die größte Sorge der US-Geheimdienste war jedoch, dass die fortschrittlichen Spionagewanzen, die sie nach der Fertigstellung des Tunnels eingebaut hatten, keine Ergebnisse brachten. Eine mögliche Erklärung war, dass die Sowjets sie entdeckt und neutralisiert hatten.

Der Doppelagent

Die schlimmsten Befürchtungen des FBI wurden erst 2001 wahr, als die Existenz des Tunnels öffentlich bekannt wurde, nachdem der FBI-Agent Robert Hanssen zehn Jahre nach dem Zusammenbruch der UdSSR verhaftet und wegen Spionage angeklagt worden war.

Robert Philip Hanssen; ehemaliger FBI-Agent, der wegen Spionage verurteilt wurde. Federal Bureau of Investigation Federal Bureau of Investigation

Es stellte sich heraus, dass er ein Doppelagent war und das Projekt bereits 1989 an den KGB verraten hatte und auch nach dem Ende der Sowjetunion weiter für die Russen arbeitete. In all diesen Jahren wusste der sowjetische – und später der russische – Geheimdienst von den Versuchen des FBI, mithilfe des Tunnels geheime Gespräche in der russischen Botschaft abzuhören. Da das FBI keine andere Möglichkeit hatte, beschloss es, den Tunnel an der Seite des Hauses in der Wisconsin Avenue zu versiegeln.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.