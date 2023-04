Wie eine russische Frau die erste Kapitänin der Welt wurde

Die Entscheidung für das Meer

1908 auf der Station Okeánskaja in der Nähe der russischen Stadt Wladiwostok geboren, verliebte sich Anna im Alter von 16 Jahren in das Meer. Ihr Vater Iwan Schtschetinin war Weichensteller bei der Eisenbahn und arbeitete während der Saison auf Fischerbooten. Anna betrat einmal eines dieser Boote und interessierte sich sofort für alles, was sich darauf befand.

Schon bald war sie sich sicher, dass sie eine Karriere in der Schifffahrt anstreben wollte, und so schickte sie ein Bewerbungsschreiben an die Marineschule in Wladiwostok. Anna blieb hartnäckig und wurde trotz der starken Konkurrenz (200 Bewerber auf 40 freie Plätze) angenommen.

Obwohl sie über gute schulische Leistungen verfügte, wurde sie als einziges Mädchen an der Hochschule sofort auf die Liste der „aussichtslosen“ Studenten gesetzt und erhielt kein Stipendium. Um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, musste sie manchmal nachts als Krankenschwester oder Putzfrau arbeiten und sogar mit anderen Jungen Lastkähne entladen.

Anna mit ihrem Ehemann Nikolai Katschimow. Public domain Public domain

Während ihres Praktikums an Bord wurden Anna die schmutzigsten und härtesten Arbeiten zugeteilt (Rost abklopfen, Laderaum reinigen, Farbdosen waschen). Dennoch versuchte sie nie, aufzubegehren – sie wusste, dass sie von den anderen Matrosen niemals als gleichberechtigt behandelt werden würde, wenn sie sich weigerte.

Erste Abenteuer

Nach ihrem Abschluss im Jahr 1929 begann Anna ihre Karriere als einfache Matrosin. Dann wurde sie schnell zur Assistentin des Kapitäns befördert. Der Wendepunkt kam 1935, als die Sowjetunion zwölf Frachtdampfer in Europa kaufte. Vier davon wurden der Schifffahrtsgesellschaft Kamtschatka zugeteilt, die für den Transport der Schiffe in den Fernen Osten eine ganze Reihe von Leuten mit Marineerfahrung benötigte.

Anna Schtschetinina, 1935. W. Marikowskij/Sputnik W. Marikowskij/Sputnik

„Damals arbeitete ich als leitende Assistentin des Kapitäns mit fast vier Jahren Erfahrung und hatte seit über einem Jahr ein Kapitänspatent. Seit meinem Abschluss an der Marineschule habe ich in der Aktiengesellschaft Kamtschatka gearbeitet, und so ist es nicht verwunderlich, dass man mich für die Stelle für geeignet hielt... Ich war im Urlaub, aber es war nicht schwer, mich davon zu überzeugen, die Stelle anzunehmen“, erinnert sie sich in ihrem Buch Auf See und jenseits der Meere.

Dass sie schließlich die erste Kapitänin für Große Fahrt wurde, verdankt sie einer Reihe von Zufällen. Aufgrund des Mangels an verfügbaren Kapitänen wurde ihr angeboten, eines der Schiffe selbst zu leiten, anstatt eine leitende Assistentin zu werden. „Ich war natürlich nicht nur überglücklich über diese Ernennung, sondern auch ein wenig stolz“, erinnerte sie sich.

Anna Schtschetinina. Sputnik Sputnik

Wenige Tage später traf die 27-jährige Frau in Hamburg ein, um die Tschawýtscha (benannt nach der Lachsart Oncorhynchus tshawytscha), den ehemaligen Frachtdampfer Hohenfels, zu übernehmen. Die junge Kapitänin beeindruckte nicht nur die deutschen Seeleute, sondern wurde schnell zu einer Sensation in den internationalen Zeitungen. Auf ihrer Reise von Hamburg nach Petropawlowsk-Kamtschatski machte Anna in Odessa und Singapur Halt, wo die Presse bereits wartete. „[Von den Journalisten] habe ich erfahren, dass ich die erste Kapitänin der Welt bin“, schrieb sie später. „Ich muss sagen, dass das alles sehr unerwartet und ungewöhnlich für mich war. In den zehn Jahren meiner Marinelaufbahn hat nie jemand ein Aufheben um meine Arbeit gemacht.“

„Tschawýtscha“. Public domain Public domain

Während des Krieges

1938 wurde Schtschetinina zur Leiterin des Fischereihafens in Wladiwostok ernannt, den es zu dieser Zeit noch gar nicht gab. Die Behörden verlangten von ihr, dass sie ihn von Grund auf neu organisiert, was ihr in nur sechs Monaten gelang. Der Fischereihafen ist heute noch in Betrieb.

Kapitänin Anna. Marinemuseum Marinemuseum

Im selben Jahr trat sie auch in die Fakultät für Schifffahrt am Leningrader Institut für Wassertransport ein, aber der Beginn des Zweiten Weltkriegs verhinderte, dass sie ihr Studium abschließen konnte. Die ersten Kriegsjahre verbrachte sie auf der Ostsee, wo sie die Bevölkerung von Tallinn evakuierte und strategische Ladungen transportierte.

1943 kehrte Schtschetinina nach Wladiwostok zurück, wo sie einen brandneuen US-Dampfer, die Jean Zhores, erhielt. In den nächsten fünf Jahren überquerte sie 17(!) Mal den Pazifik und transportierte im Rahmen des Lend-Lease-Programms militärische Güter und Ausrüstung aus Kanada und den USA.

„Jean Zhores“. Marinemuseum Marinemuseum

Die Schiffe der Liberty-Serie, zu der die Jean Zhores gehörte, waren hervorragend, hatten aber einen entscheidenden Nachteil – sie konnten bei schweren Stürmen buchstäblich auseinanderfallen, und 1943 ereilte Annas Schiff ein solches Schicksal. Der Rumpf der Jean Zhores brach in der Mitte, 500 Meilen von der Küste entfernt, und die Besatzung hatte niemanden, der ihr helfen konnte, außer sich selbst. Sie bohrten Löcher an den Seiten des Risses und zogen sie zusammen. So gelang es dem Schiff, die Küste zu erreichen.

Ausbildung der nächsten Generation

Anna mit ihren Studenten in Wladiwostok. Juri Murawin/TASS Juri Murawin/TASS

Abgesehen von ihrem Leben auf See hat Anna auch als Lehrerin in Leningrad und Wladiwostok eine wichtige Spur hinterlassen. Ihre ehemaligen Schüler erinnern sich an sie als eine sehr strenge Frau. „Sie war sehr anspruchsvoll und bemühte sich, die Kadetten nicht nur zu guten Spezialisten, sondern auch zu anständigen Menschen auszubilden“, erinnert sich Kapitän Jewgenij Klimow.

Anna Schtschetinina, eine Frau mit vielen Titeln und Auszeichnungen, hatte nie eine richtige Familie. 1928 heiratete sie an der Marineschule den Matrosen und Funker Nikolai Katschimow, doch nach dem Studium trennten sich ihre Wege, und sie arbeiteten auf verschiedenen Schiffen. Nach dem Krieg, im Jahr 1950, starb Nikolai und Anna heiratete nie wieder.

Anna Schtschetinina und Walentina Tereschkowa (die erste Frau im Weltraum) auf dem Frauenkongress in Moskau. Public domain Public domain

Sie verbrachte ihr ganzes Leben in Wladiwostok, segelte und unterrichtete, und so ist es nicht verwunderlich, dass die örtlichen Behörden einen Platz, eine Straße und die Schule, in der sie lernte, nach ihr benannten. Außerdem wurden ein Kap an der Küste der Amur-Bucht und eine der Kurilen-Inseln nach ihr benannt. Anna Schtschetinina verstarb 1999, doch ihr Vermächtnis inspiriert weiterhin Frauen in Russland und auf der ganzen Welt.

