Wer lebte im Kreml und wann?

Russia Beyond (API/Gamma-Rapho via Getty Images; Keystone-France\Gamma-Rapho via Getty Images; Tretjakow Gelerie/Public Domain)

Im Jahr 1962 zog der letzte Mieter aus dem Kreml aus, und seitdem gibt es dort keine Wohnungen mehr. Doch einst war der gesamte Kreml dicht besiedelt: Er beherbergte die Wohnräume von Zaren, Patriarchen und adligen Bojaren. Später wurden die Zaren durch Imperatoren und noch später durch Generalsekretäre ersetzt, die Bojaren durch Höflinge und diese durch Mitglieder der Kommunistischen Partei.

Paläste der Herzöge und Zaren, Häuser der Bojaren und Gemächer der Patriarchen

Die ersten Befestigungsanlagen, die 1156 an der Stelle des heutigen Kremls entstanden, wurden um den Fürstenhof und die Häuser der Höflinge herum gebaut. Normalerweise bestand der fürstliche Hof aus mehreren separaten Gebäuden, die alle zusammen als Chorómy (dt.: herrschaftlicher Wohnsitz) bezeichnet wurden, und fast jedes Mitglied der fürstlichen Familie hatte sein eigenes Zimmer. Die Holzbauten wurden im 14. Jahrhundert durch Steinbauten ersetzt, nachdem der Moskauer Fürst Dmitrij Donskoj den Kreml aus weißem Stein errichtet hatte.

Wie der Kreml von Dmitry Donskoy angeblich aussah. Public Domain Public Domain

Mit dem Beginn des Wiederaufbaus des Kremls auf Initiative von Iwan III. im Jahr 1482 begann sich der Fürstenhof zu einer echten Luxusresidenz zu entwickeln. Mit der Heirat des russischen Zaren mit Sofia Palaiologa, der Nachfolgerin des letzten byzantinischen Kaisers, erbte Moskau die Traditionen, den Status und die Symbolik von Byzanz. Dieses Bündnis und die neue Rolle Moskaus verpflichteten die Stadt zum Bau einer würdigen Residenz. Iwan III. baute die Festung wieder auf und errichtete mehrere Kirchen. Die hölzernen Behausungen wurden nach und nach durch Steinbauten ersetzt.

Der erste Steinpalast überlebte nicht, aber sein Teil wurde zur Grundlage des Terem-Palastes, der noch heute das architektonische Ensemble des Kremls schmückt. Der Terem-Palast, der für den ersten Zaren der Familie Romanow, Michail Fjodorowitsch, gebaut wurde, war das erste steinerne Gebäude der Zarenfamilie. Er blieb die Residenz der Zaren bis zu Peter dem Großen.

Der Terem-Palast und sein Interieur. Kremlin.ru; Iwan Schagin/МАММ/МDF/Russia in photo Kremlin.ru; Iwan Schagin/МАММ/МDF/Russia in photo

Neben den Herrschern und ihren Familien wohnten auch der hohe Klerus und die Bojaren im Kreml. In den Jahren 1653-1655 wurden auf Anordnung des Patriarchen Nikon die Patriarchengemächer gebaut, in denen er wohnte und Besucher empfing – sie sind bis heute erhalten geblieben.

Auch für den Adel wurden Häuser gebaut, von denen das berühmteste und am besten erhaltene der Poteschnyj-Palast ist. Er wurde für den Bojaren Ilja Miloslawskij, den Schwiegervater des Zaren Alexej Michailowitsch (dem zweiten Herrscher der Romanow-Dynastie), erbaut. Später wohnten und lebten dort Mitglieder der Zarenfamilie wie die Zarin Elisabeth Petrowna (Tochter von Peter dem Großen).

Der Poteschnyj-Palast. A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

Die meisten Gebäude wurden jedoch den Kollegien (Ministerien) überlassen, und schon bald wurde es im Kreml äußerst ungemütlich zum Leben. Die Kollegien zogen mit allen Beamten, Archiven und Wachleuten ein. 1727 schrieben die Leiter des Schatzamtes, die die Juwelen des Zaren aufbewahrten: „... jeglicher Unrat aus den Mietshäusern und von den Pferden und von den Häftlingen, die vom Ober-Bergamt verwahrt werden, bringt die Schatzkammer des Zaren in große Gefahr, da er einen üblen Geruch erzeugt, und das Gold- und Silbergeschirr und andere Kassengegenstände Seiner kaiserlichen Majestät können gefährliche Schäden erwarten, da sie diese schwarz werden lassen...“

Außerdem verlor der Kreml seinen Status als offizielle Residenz durch die Verlegung der Hauptstadt nach St. Petersburg im Jahr 1712 auf Wunsch Peters des Großen. Die vom Zaren erbaute Stadt lag näher an Europa und hatte Zugang zum Meer – für ausländische Besucher war es so sicherer, die Hauptstadt Russlands zu erreichen als auf dem Landweg nach Moskau war.

Das letzte bewohnte Gebäude innerhalb des Kremls war der Große Kremlpalast. Der Bau wurde 1837 auf Erlass von Nikolaus I. begonnen und 1849 abgeschlossen. Er ist immer noch die Hauptresidenz des Präsidenten der Russischen Föderation – der Präsident wohnt heutzutage jedoch in Nowo-Ogarjowo.

Der Große Kremlpalast. Pegushev (CC BY-SA 3.0) Pegushev (CC BY-SA 3.0)

Seit der Verlegung der Hauptstadt nach St. Petersburg diente der Kreml nur noch bei seltenen Besuchen der Zarenfamilie in Moskau als Wohnsitz, meistens bei den Krönungszeremonien. In der übrigen Zeit wohnten der Kreml-Kommandant und seine Kanzlei, Beamte mit ihren Familien, Mönche und Bedienstete in der Festung.

Schlafsaal der Bolschewiki

Im März 1918 verlegte die bolschewistische Regierung die Hauptstadt nach Moskau. Die Bolschewiki wurden zunächst in Hotels untergebracht und zogen später in den Kreml. Dieser wurde von Lenin persönlich als Regierungssitz genehmigt. Die Wohnhäuser wurden für die neuen Bewohner hergerichtet: „Im Kavaliergebäude, gegenüber dem Poteschnij-Palast, wohnten vor der Revolution die Kremlbeamten. Die gesamte untere Etage wurde vom befehlshabenden Offizier bewohnt. Seine Wohnung war nun in mehrere Teile aufgeteilt. Lenin und ich zogen über den Korridor ein. Das Esszimmer wurde gemeinsam genutzt. [...] Das Glockenspiel auf dem Spasskij-Turm war wiederhergestellt worden. Statt Gott schütze den Zaren läuteten die alten Glocken nun langsam und bedächtig alle Viertelstunde Die Internationale“, schrieb Leo Trotzki.

Im Hochsommer 1918 lebten mehr als 1.100 Personen im Kreml, Ende 1920 waren es mehr als 2.100. Beamte nutzten die Wohnungen im Kreml kostenlos. In der Regel gab es ein Büro, ein Esszimmer, eine Bibliothek und ein Schlafzimmer für jedes Familienmitglied. Die Frau des Politbüromitglieds Anastas Mikojan, Nami Mikojan, erinnerte sich an das Leben im Kreml: „Die alten Marmortreppen waren mit einem roten Teppich mit gelben Blumen an den Rändern bedeckt. Solche Kreml-Treppenhäuser gab es nur in Regierungsgebäuden... Das Leben im Kreml schien von allem abgeschottet zu sein. Wir lebten wie auf einer Insel, aber die Insel war nicht exotisch-luxuriös, sondern eher ein bequemes, stilles Gefängnis, umzäunt von einer Festungsmauer aus rotem Ziegelstein.“

Lenins Wohnung im Kreml. Iwan Schagin/МАММ/МDF/Russia in photo

Sicherheit war wichtig: „Nur Mitglieder des Politbüros durften den Kreml ungehindert betreten. Wenn Familienmitglieder, selbst wenn sie dort wohnten, mit dem Auto fuhren, hielt der Fahrer an [...], die Wachen prüften die Papiere, riefen einen diensthabenden Offizier, und das Auto wurde nach einem grünen Licht und einem Glockenton durchgelassen. [...] Familienmitglieder, die im Kreml wohnten, hatten besondere Ausweise – kleine dunkle kirschfarbene Hefte mit Foto und vollständigem Namen auf gestempeltem Papier, unterschrieben vom Kommandanten des Kremls. Auf dem Einband waren die Buchstaben Kreml eingeprägt. Die Wächter kannten jeden vom Sehen und vom Namen her...“, schrieb Nami Mikojan.

1931 wurde das berühmte Haus an der Uferpromenade in der Nähe des Kremls fertiggestellt, das für die Mitarbeiter der höheren Behörden gebaut wurde. Ein beträchtlicher Teil der Kreml-Mieter zog bald dorthin um. Der Räumungsprozess zog sich über Jahre hin, und der letzte Bewohner, einer der ersten Marschälle der UdSSR, Kliment Woroschilow, verließ den Kreml erst im Jahr 1962.

Das Haus an der Uferpromenade. Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

