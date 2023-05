Welche Konserven wurden in Russland unter den Romanows hergestellt und wer wurde damit reich?

In den Köpfen vieler Russen ist der Doseneintopf mit den Jahren des Zweiten Weltkriegs verbunden, als die USA ihn als humanitäre Hilfe an die UdSSR lieferten. Tatsächlich begann die Geschichte von Fleisch- und anderen Konserven in Russland aber schon viel früher.

Im Jahr 1900 machten sich Reisende unter der Leitung von Baron Eduard Toll von St. Petersburg aus auf die Suche nach dem geheimnisvollen Sannikow-Land. Ihre Polarexpedition auf der Suche nach einer „Geisterinsel“ im Arktischen Ozean war zwar erfolglos, markierte aber den Beginn eines Experiments mit Konserven.

Mehrere Monate lang saßen die Wissenschaftler vor der Taimyr-Halbinsel im Eis fest, doch setzten sie ihre Forschungen an Land und in den Labors an Bord fort. Um auf der Halbinsel Lebensmittel für den Fall zu haben, dass die Forscher es nicht rechtzeitig zum Schiff zurückschaffen, ließ Toll Blechkisten mit Lebensmitteln in etwas mehr als einem Meter Tiefe vergraben. Sie enthielten Kekse, Haferflocken, Schokolade, Tee, Zucker und 48 Dosen mit Fleisch und Brei, die 1900 von der ersten russischen Konservenfabrik François Azibert für die kaiserliche Armee hergestellt worden waren.

Eine Suppendose mit Fleisch und Brei, die 1900 von der ersten russischen Konservenfabrik hergestellt wurde. Sie wurde 1973 bei einer Expedition gefunden. Jurij Maschkow/TASS Jurij Maschkow/TASS

Die Entdecker brauchten diese Vorräte nie, aber anhand von Tolls Tagebüchern, die 1973 wiedergefunden wurden, konnte eine andere Expedition die Vorräte finden. Überraschenderweise waren die Konserven essbar und sogar appetitlich. Im Jahr 2004 wurden sie erneut getestet – die über einhundert Jahre alten Suppen mit Fleisch und Brei waren immer noch genießbar und bestanden die Labortests zufriedenstellend.

Wie gelangten die französischen Konserven nach Russland?

In Russland wurden Fleischkonserven erst später als in Europa und den Vereinigten Staaten eingeführt. Die Pioniere auf diesem Gebiet waren die Franzosen. Napoleon Bonaparte sorgte sich bereits Ende des 18. Jahrhunderts um die Verpflegung seiner Soldaten während langer Feldzüge und setzte einen Geldpreis für eine außergewöhnliche Lösung aus. Im Jahr 1810 erhielt Nicolas Appert diesen Preis zusammen mit dem Titel eines Wohltäters der Menschheit, weil er eine entsprechende Methode erfand: Er versiegelte Lebensmittel in einem Glasgefäß und machte sie durch anschließendes langes Kochen haltbar.

Nicolas Appert erfand die Konservierung von Lebensmitteln in Glasflaschen. Jean-Paul Barbier (CC BY-SA) Jean-Paul Barbier (CC BY-SA)

Appert erfand die Konservierung in einer Glasflasche, während der Engländer Peter Durand 1810 die gleiche Methode der Konservierung in Metalldosen patentierte. Die Produktion von Konserven für die britische Armee begann 1812. Die Technologie wurde in den USA und in Deutschland übernommen. In den 1820er Jahren wurde in den Vereinigten Staaten die Palette der Konserven erheblich erweitert, es gab nicht mehr nur Fleisch, Gemüse und Suppen. Es kamen Hummer, Thunfisch, Obst und anderes in Konserven auf den Markt.

Es scheint, dass Russland während des Vaterländischen Krieges von 1812 mit französischen Konserven Bekanntschaft gemacht haben könnte. Die Legende besagt, dass dies geschah, allerdings ohne größere Ausswirkungen. Russische Soldaten fanden Konserven französischer Gefangener, trauten sich aber nicht, sie zu essen, weil sie befürchteten, dass sie Frösche enthielten. Michail Kutusow, der Oberbefehlshaber der russischen Armee, war der Mutigste. Er kostete furchtlos die fremden Speisen aus der Flasche und erklärte sie für harmlos: keine Frösche, nur einfaches Lammfleisch! Aber er verbot seinen Soldaten vorsichtshalber, es zu essen.

Lebensmittelkonserven für die Reichen

Kochhaus der 8. leichten Dragoner (Husaren), Krim, 1855. National Army Museum, London National Army Museum, London

In den 1830er Jahren kamen Konserven aus dem Ausland nach Russland – als etwas Ausgefallenes und Teures. In dem Stück Der Revisor (1835) erwähnte Nikolai Gogol zum ersten Mal in der russischen Literatur Konserven. Sein Protagonist, der kleine Beamte Chlestakow, rühmt sich seines luxuriösen Lebens in St. Petersburg: „Und die Suppe kommt per Extrafracht direkt aus Paris. Wenn Sie den Deckel abheben – hmmm. Dieser Duft, sag' ich Ihnen, dieser Duft – er ist das Köstlichste von der Welt! Selbst der Zar war von meiner

Suppe ganz begeistert.“

Man kann nicht behaupten, dass die Idee der Lebensmittelkonservierung die russischen Wissenschaftler überhaupt nicht interessierte. Als der berühmte Wissenschaftler Michail Lomonossow 1763 eine Expedition vorbereitete, um den nördlichen Seeweg von Russland nach China und Indien zu erforschen, bereitete er ein Konzentrat aus Trockensuppe und Gewürzen zu. Die Suppe überlebte die Reise bis zur Küste von Kamtschatka sicher, aber die Öffentlichkeit hat nie etwas davon gehört.

Die Idee von Suppenkonzentraten in Beuteln wurde auch von Wassilij Karasin, einem Wissenschaftler und Gründer der Universität Charkow, untersucht. Im Jahr 1815 unterbreitete er seine Idee dem Grafen Alexej Araktschejew (Kriegsminister und Vertrauter von Zar Alexander I.), fand aber keine Unterstützung.

Die Konserven blieben bis zum Krimkrieg 1853-1856, in dem die britischen und französischen Soldaten Konserven aßen und die russischen Soldaten unter Nahrungsmangel litten, der wissenschaftlichen Forschung und der Verwöhnung des Adels überlassen. Damals dachte Russland über Konserven als haltbares Nahrungsmittel für die Armee nach. Zar Alexander II. ordnete an, eine Probepartie von Konserven im Ausland zu kaufen.

Die erste Konservenfabrik in Russland

Public domain Public domain

1870 begann die medizinische Militärakademie in St. Petersburg, die Produkte der einheimischen Konservenhersteller zu untersuchen. Dem Franzosen François Azibert, dessen Fabrik seit 1862 in St. Petersburg ansässig war, wurde vorgeschlagen, Muster von Konserven für das Militär herzustellen. Zu dieser Zeit wurden seine Gemüse- und Pilzkonserven auf Märkten und an private Händler verkauft. Proben für das Militär wurden erfolgreich in Krankenhäusern getestet, und nach einiger Zeit erhielt Azibert einen langfristigen Vertrag mit der Armee.

Im Jahr 1887 wurden fünf Arten von Konserven für die Armee hergestellt: Roastbeef (oder Lamm), Eintopf, Suppe mit Brei, Erbsen mit Fleisch und Gemüsekonserven.

Konserven-Könige

Ein Werbeplakat für Konserven aus der Konservenfabrik von Joseph Kefeli. Public domain Public domain

Ein anderer unternehmungslustiger Franzose namens Malon kam auf die Idee, geschälte Erbsen von der Bevölkerung in der Region Jaroslawl zu kaufen und in Dosen einzulegen. Zuvor kannte die lokale Bevölkerung nur getrocknete Erbsen. Im Jahr 1875 wurde hier eine Konservenfabrik für Erbsen eröffnet. Später wurden auch Gurken und andere lokale Gemüsesorten eingemacht. Die Produkte wurden nicht nur in Russland verkauft, sondern auch exportiert.

Eine weitere Konservenfabrik wurde 1892 an der Südwestküste der Krim, in Balaklawa, eröffnet – die Genossenschaft von Josef Kefeli. Die örtlichen Fischer fingen Meeräschen, Makrelen, Beluga und andere Fische. Die Fabrik verarbeitete die Schwarzmeerfische zu Delikatessen in Dosen, die dann erfolgreich verkauft wurden.

Das Fleischkonservengeschäft des Deutschen Biermann in der Stadt Koslow war nicht weniger erfolgreich, aber die Geschichte endete tragisch. Vor der Revolution im Jahr 1917 baute er einen Schlachthof (der 300-400 Rinder pro Tag verarbeiiten konnte) und begann mit der Produktion von Fleischkonserven. Die Arbeiter hielten die Arbeitsbedingungen in der Fabrik nicht aus; 1916 streikten sie und setzten die Fabrik in Brand. Biermann verließ Russland und ließ einen Angestellten in der Fabrik zurück. 1919 wurde die Fabrik endgültig zerstört und vom Militär und der Bevölkerung geplündert.

Etikett einer in Riga hergestellten Konservendose. Online-Auktion "Bag" Online-Auktion "Bag"

In den Jahren 1904-1905 produzierten die Konservenfabriken in St. Petersburg, Odessa, Riga und Mitawa, dem heutigen Jelgava (damals gehörten diese Städte zum Russischen Reich), die für das Kriegsministerium arbeiteten, bis zu 250.000 Dosen pro Tag und bis zu 75 Millionen Dosen pro Jahr. Den Angaben zu Beginn des Ersten Weltkriegs zufolge produzierten die größten Konservenfabriken des Landes 70.000 bis 100.000 Dosen pro Tag. (Quelle: Die Militärwirtschaft im Ersten Weltkrieg. G. I. Schigalin)

Die ungewöhnlichste Dose: mit „Feuer“

Public domain Public domain

1897 brachte der Ingenieur und Erfinder Jewgenij Fjodorow die beheizte Blechdose auf den Markt. Es handelte sich um eine Dose mit doppeltem Boden, die Wasser und gebrannten Kalk enthielt. Wenn der Boden gedreht wurde, reagierten Wasser und Kalk chemisch, und auf diese Weise wurde die Dose erhitzt. Die Produktion kleiner Mengen solcher Konserven wurde 1915 aufgenommen, und sie wurden den russischen Soldaten an die Front des Ersten Weltkriegs geschickt.

Ohne Rauch und Preisgabe ihrer Postion konnten die Soldaten so eine warme Mahlzeit erhalten. Die Innovation setzte sich jedoch nicht durch und die Produktion in Russland kam zum Erliegen. Ähnliche Dosen wurden jedoch später von deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg verwendet, und in Japan wird eine ähnliche Technologie immer noch bei der Herstellung von Konserven eingesetzt.

