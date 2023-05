Gab es ein tatarisch-mongolisches Joch in der alten Rus?

Die finanzielle und politische Abhängigkeit der altrussischen Fürstentümer von den östlichen Eroberern, Batu Khan und seinen Nachfolgern, ist eine historische Tatsache. Sie herrschten über den Staat Ulus Dschötschi, der zunächst ein Teil des Mongolenreichs war und dann zu einem unabhängigen Herrschaftsgebilde wurde. In der Rus nannte man ihn „Hauptzelt“ oder „Goldene Horde“, womit man den ganzen Staat mit dem Rang seines Herrschers identifizierte - wie man heute sagt, „der Kreml hat die Entscheidung getroffen“.

Aber:

- die Invasoren nannten sich nicht Tataro-Mongolen,

- das Wort „Joch“ war in Russland bis zum 17. Jahrhundert nicht bekannt, und niemand bezeichnete eine Abhängigkeit mit diesem lateinischen Wort.

Die Beziehung zwischen der Rus und der Horde verloren recht bald den Charakter einer Abhängigkeit. An deren Stelle traten zunehmend vielfältige Verbindungen zwischen angrenzenden Fürstentümer, in denen die russischen Länder ab Mitte des XIV. Jahrhundert eine führende Rolle spielten.

Wir erläutern dies Punkt für Punkt.

Die Invasoren nannten sich nicht Mongolo-Tataren

Mongolenreiter, eine Rekonstruktion. William Cho (CC BY-SA 2.0) William Cho (CC BY-SA 2.0)

Die Namen der Völker der „Mongolen“ und „Tataren“ sind keine Namen, die diese sich selbst gaben. Historiker sind sich einig, dass sie von den Chinesen erfunden wurden.

Mongolen:

In China wurden die nördlich des chinesischen Reiches lebenden Stämme als Mongolen („Mengu“) und die anderen Stämme als Tataren („Dadan“) oder Mongolo-Tataren („Meng-da“) bezeichnet. Diese Tradition wurde mit der Song-Dynastie begründet, die Ende des 10. Jahrhunderts in China herrschte, schreibt Vladimir Rudakow.

Der Begründer des Mongolenreichs, Temüdschin oder Dschingis Khan (1155?-1227), gehörte dem mongolischen Clan Borjigin an und gründete die Dynastie der Dschingisiden. Die Dschingisiden nannten sich selbst Mongolen. Sie entlehnten das Wort von den Chinesen, die von Dschingis Khan und seine Nachkommen im frühen dreizehnten Jahrhundert unterworfen wurden. Die adligen ethnischen Mongolen im Staat von Dschingis Khan waren Kriegsherren (Noyane). Das Heer selbst wurde aus verschiedenen Stämmen gebildet, die von den Dschingisiden erobert und als brutale militärische Kraft eingesetzt wurden - für alle untergeordneten Stämme führten die Mongolen die Wehrpflicht ein.

Tataren:

Die Chinesen nannten alle Stämme, die nördlich der Chinesischen Mauer umherzogen, „Tataren“ („Dadan“). Auch die ostsibirischen Tataren und die mongolischen Stämme belegten sie mit diesem Namen, obwohl sie miteinander verfeindet waren. Die Mongolen rotteten schließlich fast alle ostsibirischen Tataren aus. Daher gelten die modernen sibirischen Tataren nicht als ihre Nachkommen.

Die Mongolen selbst bezeichneten weiterhin alle asiatischen Stämme, die sie auf ihren Eroberungszügen in russischen Gebieten unterwarfen, vor allem die türkischen und turksprachigen, als Tataren.

In der russischen Geschichtsschreibung wurde der Begriff „Tataro-Mongolen“ zum ersten Mal 1823 von Pjotr Naumow, einem Lehrer des ersten Petersburger Gymnasiums, verwendet.

Historiker erfanden für die Abhängigkeit der Rus von der Horde die Bezeichnung „Joch“

Die Statue von Batu Khan in Kayseri, Pinarbasi, Türkei. Vikiçizer (CC BY-SA 3.0) Vikiçizer (CC BY-SA 3.0)

„Igo“ (jugum) bedeutet in der Übersetzung aus dem Lateinischen „Joch“. Das einfachste landwirtschaftliche Joch, das im alten Rom verwendet wurde, hat die Gestalt des Buchstaben „П“, der auf den Hals von zwei Ochsen gelegt wird. „Joch“ bezieht sich im übertragenen Sinne auf eine Pflicht, eine Last. „Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht“, sagt Jesus im Matthäusevangelium.

„Joch“ nannte der polnische Chronist Jan Długosz im Jahr 1479 in den „Chroniken des glorreichen Königreichs Polen“ die Abhängigkeit der russischen Länder von der Horde. Auf Russisch wurde das Wort erstmals 1674 in dem in Russland sehr populären Kiewer Geschichtsbuch „Synopsis“ von Innokenty Gizel verwendet. Von dort übernahm es Nikolai Karamsin, der den Begriff des „tataro-mongolischen Jochs“ schuf und begründete.

Warum ist die Methode von Nikolai Karamsin nicht historisch?

Nikolaj Karamsin (1766-1826). Wassilij Tropinin Wassilij Tropinin

Nikolai Karamsin veröffentlichte 1818 die ersten acht Bände der Geschichte des russischen Staates, des ersten allgemeinen Werks zur russischen Geschichte. Karamsin arbeitete in der Epoche der Romantik und war ein professioneller Schriftsteller. Deshalb beschloss er, seinem Werk einen moralisierenden Charakter zu geben.

In den „Briefen eines russischen Reisenden“ beklagte Karamsin 1792: „Es ist schmerzlich..., dass wir bis jetzt keine gute russische Geschichte haben, die mit philosophischem Witz, mit Kritik, mit edler Beredsamkeit geschrieben ist... Man kann wählen, animieren, malen, und der Leser wird sich wundern, wie aus Nestor, Nikon und den anderen etwas Anziehendes, Starkes, Beachtenswertes entstehen konnte“ (kursiv von der Redaktion - RB).

„Karamsins Geschichte wurde mit dem Ziel geschrieben, zu zeigen, dass sich das russische Volk unter der Führung eines weisen orthodoxen Herrschers unweigerlich in Richtung Freiheit und Aufklärung bewegte. Wassili Kljutschewski schrieb: „Das Ziel von Karamsins Werk ist es, die russische Geschichte zu einer anmutigen Belehrung zu machen.“

Deshalb bietet Karamsin bei der Beschreibung des Überfalls des mongolischen Heeres sofort eine Interpretation dieses Ereignisses an und legt ausschließlich diese zugrunde. Als er beschreibt, wie Fürst Jaroslaw Wsewolodowitsch sich 1243 im Hof des Batu-Khan einfindet, um den ersten Titel des Großfürsten von Wladimir zu erhalten, sagt Karamsin unmissverständlich: „So verzichteten unsere Herrscher feierlich auf die Rechte eines unabhängigen Volkes und legten ihren Hals unter das Joch der Barbaren“.

"Die Baskaken," von Sergej Iwanow. Wir sehen einen edlen mongolischen Reiter, den Basqaq, der Tribute einsammelt, und die russischen Bauern, die in einer Geste des Respekts vor ihm knien. Sergej Iwanow Sergej Iwanow

Der Autor erwähnt nicht, dass der Widerstand gegen Batu Khan vergeblich gewesen wäre. Die Zahl der mongolischen Armee übertraf die Gesamtstreitkräfte aller russischen Fürsten um ein Vielfaches. Außerdem verfügte er über ein reguläres mongolisches Heer. Karamsin behauptet auch, dass die Russen damals ein geeintes und unabhängiges Volk waren - was nicht der Realität entspricht, denn die Rus befand sich in einem Zustand der „einander bekriegenden Fürstentümer“ und war nicht geeint.

Karamsins Konzept war sehr bequem - als Dandy, Enzyklopädist und Anglophiler schuf er die Idee einer Art „Rückständigkeit“ Russlands gegenüber dem „aufgeklärten“ Europa. „Wir hatten unseren eigenen Karl den Großen - Wladimir, unseren eigenen Ludwig XI - Zar Iwan IV., unseren eigenen Cromwell - Boris Godunow“, schrieb er. Karamsin maß der russischen Geschichte keine eigenständige Bedeutung bei. Für ihn war sie nur ein Spiegelbild der europäischen Geschichte, so wurden die „Tataren“ zu „Barbaren“. Doch das Joch, das die „zivilisierten“ Römer den eroberten Barbaren auferlegten, legte Karamsin dem russischen Volk auf und machte es damit minderwertig.

Wie wirkte sich der Einfall der Mongolen auf Russland aus?

Fürst Michail bei der Goldenen Horde, von Wassiliy Wereschtschagin. Wassiliy Wereschtschagin Wassiliy Wereschtschagin

Die Invasion des Batu beraubte die russischen Fürsten ihrer politischen Unabhängigkeit. Die Mongolen wollten nicht auf russischem Boden leben oder ihn direkt bewirtschaften - die Russen mussten einen Tribut in Form von Geld (das Wort „Geld“ (russisch „dengi“) stammt aus der Sprache der Angreifer, der Turksprache) und Menschen zahlen - für den Dienst in der regulären mongolischen Armee. Die russischen Fürsten wurden zu „Dienern“ (Untergebenen) des Khans und stellten die Armeen für seine Feldzüge - nach Byzanz, Litauen und in den Kaukasus.

Dabei räumten die Mongolen den Rurikiden das Recht ein, in ihren fürstlichen Gebieten Geschäfte zu machen - weil sie nichts von den inneren Angelegenheiten Russlands verstanden. Die Mongolen erkannten, dass die Russen lieber starben, als ihre Häuser und vor allem ihre Kirchen preiszugeben, und jeder Versuch, sie zu versklaven, daher vergeblich wäre. Trotzdem konnten die Fürsten ihre Städte nur mit der Erlaubnis der mongolischen Verwaltung besitzen - sie mussten zum Khan gehen, sich ihm persönlich vorstellen und ein einzigartiges Dokument - ein Edikt oder „Jarlik“ - erhalten.

Es darf nicht vergessen werden, dass sowohl die Khane als auch die Fürsten daran interessiert waren, dass die Bevölkerung nicht rebellierte, da sie alle von dieser Bevölkerung abhängig waren. Ebenso war es für die Khane unrentabel, wenn die russischen Fürsten aus dem Westen angegriffen wurden, um ihre Ländereien an sich zu reißen, oder wenn ein Fürst „ohne die Erlaubnis“ des Khans zu stark wurde. So schickte Batu 1252 den Feldherrn Newrjuj in die Rus, um „seinen“ Fürsten Alexander Jaroslawitsch (Alexander Newski) gegen seinen Bruder Andrej und dessen Verbündete zu unterstützen. Newrjuj zerstörte viele Städte, nahm Tausende von Russen als Kriegsgefangene, und der Fürst Alexander erhielt das Großfürstentum Wladimir und führte die Volkszählung durch, um die Eintreibung des Tributs zu organisieren.

Die Zerstörung von Rjasan durch Batu Khan, 1237. Andrey Mironov (CC BY-SA 4.0) Andrey Mironov (CC BY-SA 4.0)

Seit Anfang des 14. Jahrhunderts begannen die Fürsten allmählich, selbst Tribut von ihrer Bevölkerung zu erheben, da sich die Russen immer wieder gegen die Sammler der Horde - die Baskaken - auflehnten und forderten, sie aus den russischen Städten zu vertreiben. Mitte des 13. Jahrhunderts jedoch setzte in der Horde die gleiche politische Zersplitterung ein - die „Großkhanate“ zerfielen in mehrere kleinere, und jedes von ihnen forderte von den russischen Fürsten Tribut und versuchte, ihnen ihre Verwaltungsrechte in Form von „Jarliks“ zuzuweisen. Wie der Historiker Nikolai Borissow schreibt, „musste der Großfürst entweder den Tribut reduzieren und ihn gleichmäßig unter den „Erben“ aufteilen, oder mit einem allein verhandeln und die anderen als Betrüger behandeln“.

Russische Fürsten nahmen weiterhin an Kriegen auf der Seite der Tataren teil, riefen tatarische „Fürsten“ zu ihren Diensten und behandelten sie als Verbündete, heirateten tatarische Prinzessinnen und gaben ihre Töchter an türkische Fürsten. In den 1250er Jahren kam der Urenkel von Dschingis Khan, Zarewitsch Peter von der Horde, in die Rus. Er ließ sich orthodox taufen. Sein Onkel, Berke Khan, billigte seine Wahl und schickte ihm reiche Geschenke. Der russische Adel betrachtete es als Ehre, mit den tatarischen Adelsgeschlechtern blutsverwandt zu sein, da sie nach Meinung der Russen viel älter waren.

Die Liste dieser Interaktionen ließe sich noch lange fortsetzen, doch eines ist klar: Was gemeinhin als „Joch“, als sklavische Abhängigkeit der Rus von einem mongolischen oder tatarischen Herrscher angesehen wurde, war in Wirklichkeit eine Beziehung zwischen den ungleichen russischen und tatarischen Fürstentümern.

Aber russische Fürsten wurden in der Horde getötet? Ja, wie die Fürsten der Horde in Russland.

"Die Goldene Horde", von Alexej Maksimow. Wir sehen die russischen Adligen, die dem Khan auf einem Knie stehend huldigen. Alexej Maksimow Alexej Maksimow

Natürlich waren Russen und die Horde verfeindet. Politische Abhängigkeit und Tribut können nicht auf Freundschaft beruhen. Die Fürsten reisten zur Horde, um ihren „Jarlik“ zu erhalten oder vor dem Gericht des Khans, der als „Schiedsrichter“ bei internen Streitigkeiten auftrat, vorzusprechen. Vor der Reise hinterließen die Fürsten ihren Frauen und Kindern geistliche Briefe (Testamente), da sie wussten, dass sie am Sitz des Khans von anderen Fürsten hingerichtet oder getötet werden konnten. So lauerte Dmitri II. von Twer im Jahr 1325 in Altsarai Prinz Juri Danilowitsch auf und tötete ihn, um den Tod seines Vaters zu rächen. Fürst Dmitri selbst wurde ein Jahr später auf Befehl von Usbek Khan für diese Gesetzlosigkeit hingerichtet.

Und die Beziehungen zwischen Russen und Mongolen begannen damit, dass russische Fürsten mongolische Botschafter töteten, was ein schreckliches Verbrechen war. In der Rus töteten sie auch die Fürsten der Horde - einer der angesehensten Fürsten der Horde, die in der Rus sein Leben ließ, war Schtschelkan (Tschol khan) - ein direkter Nachkomme von Dschingis Khan in männlicher Linie. Er wurde während des Twer-Aufstandes im Jahre 1327 lebendig verbrannt.

Aber im Allgemeinen hatten die Russen Angst, unter den Angehörigen der Horde Geiseln zu nehmen und zu töten, da die Horde sich rücksichtslos rächen konnte. Deshalb zogen es die Russen auch nach der Befreiung Moskaus aus der Abhängigkeit vor, zahlreiche „tatarische“ Khane und Zarewitsche zu empfangen und ihnen Ländereien und sogar Ehrenposten am Zarenhof zu geben. Bis zum Ende des XVII. Jahrhunderts gab es ein „Klein“-Khanat in Kasimow, das im Herzen der Region Rjasan eingerichtet wurde, nur damit seinen mächtigen Herrschern ein Lebensabend in Würde beschieden war.

